Samsung Galaxy Z Flip 4 erscheint bei FCC, Markteinführung steht bevor

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Samsung das Galaxy Z Flip 4 zusammen mit dem Z Fold 4 und den Galaxy Watch 5 Smartwatches in den nächsten Monaten vorstellen wird, und das neueste Detail deutet darauf hin, dass wir der Markteinführung näher kommen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist auf der Website der Federal Communications Commission (FCC) aufgetaucht, die alle elektronischen Geräte durchlaufen müssen, bevor sie in den USA verkauft werden dürfen.

Während der Eintrag nicht viel über das Gerät selbst verrät, sondern nur, dass es Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax, NFC, kabelloses Laden und Unterstützung für mehrere 4G- und 5G-Bänder bieten wird, wissen wir dank früherer Leaks bereits einiges.

Es wird behauptet, dass das Galaxy Z Flip 4 einige kleinere Änderungen am Design erfahren wird, einschließlich eines möglicherweise etwas größeren Cover-Displays, und dass es in vier Farben angeboten werden wird. Was die Hardware angeht, so wird das Galaxy Z Flip 4 voraussichtlich mit dem Snapdragon 8 Gen 1-Chipsatz und 8 GB RAM laufen, und es ist auch von einem 3700-mAh-Akku die Rede.

Natürlich ist noch nichts bestätigt und wird es wahrscheinlich auch nicht vor Samsungs Galaxy Unpacked Launch-Event sein, das am 10. August stattfinden soll, aber wir bekommen zumindest eine Vorstellung davon, was uns erwartet.

In der Zwischenzeit können Sie in unserem Samsung Galaxy Z Flip 4-Feature alle aktuellen Neuigkeiten und Gerüchte über das Gerät nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.