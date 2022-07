Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung könnte die Exynos-Chips aus den globalen Versionen seiner nächsten Flaggschiff-Smartphone-Serie, dem Galaxy S23, verbannen.

Das behauptet zumindest der zuverlässige Branchenanalyst Ming-Chi Kuo, der feststellt, dass das koreanische Unternehmen bei den nächsten Geräten der S-Serie ausschließlich auf Qualcomm Snapdragon-Prozessoren setzen wird.

Dies wäre ein deutlicher Strategiewechsel im Vergleich zu den letzten Jahren, in denen Samsung Snapdragon in den US-Versionen seiner Smartphones verwendet hat und Exynos-Chips für die Geräte in Europa und Asien aufgespart hat.

Die Unterschiede waren zwar gering, aber in der Regel haben die Tests zu Akkulaufzeit und Leistung gezeigt, dass die Hardware von Qualcomm ein besseres Erlebnis bieten kann als die von Samsung.

Kuo weist darauf hin, dass es für Samsung schwierig war, dieses Problem zu ignorieren.

"Das S23 wird vielleicht nicht den Exynos 2300 von Samsung 4nm verwenden, weil er nicht in allen Aspekten mit dem SM8550 konkurrieren kann", sagte der Analyst auf Twitter, als er über die nächsten Chips von Samsung und Qualcomm sprach.

Wenn Samsung tatsächlich auf Qualcomms Flaggschiff-Chip für die nächste S-Serie setzt, gerät die Exynos-Plattform in eine schwierige Lage.

Allerdings müssen wir noch eine ganze Weile warten, bis wir mit Sicherheit wissen, ob das Unternehmen das wirklich vorhat. Obwohl die Gerüchte über das Galaxy S23 langsam an Fahrt gewinnen, wird es voraussichtlich nicht vor Anfang 2023 offiziell angekündigt werden.

Bis dahin können wir uns auf das Galaxy Z Flip 4 und das Z Fold 4 freuen, die beide im nächsten Monat vorgestellt werden sollen.

Schreiben von Conor Allison.