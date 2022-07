OnePlus Nord 2T vs Samsung Galaxy A53: Was sollten Sie kaufen?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Eine Zeit lang war OnePlus der Meister der großen Leistung ohne den Preis. Und das ist immer noch bis zu einem gewissen Grad wahr, zumindest wenn es um seine Nord-Familie geht. Das OnePlus Nord 2T ist eine Menge Telefon für das Geld, aber wie ist es im Vergleich zu den konkurrierenden Mid-Ranger von den großen Namen? Genauer gesagt, mit dem Galaxy A53 von Samsung.

Beide haben sehr ähnliche Verkaufspreise, und beide haben ihre Stärken und Schwächen. Wofür sollten Sie also Ihr Geld ausgeben? Sehen Sie sich das Video unten an, um unsere Meinung zu erfahren, oder lesen Sie weiter unten.

OnePlus: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm - 190g

Samsung: 159,6 x 74,8 x 8,1 mm - 189g

OnePlus: Vorder- und Rückseite aus Glas, Kunststoffrahmen - keine Wasserdichtigkeitsprüfung

Samsung: Vorderseite aus Glas, Rückseite und Rahmen aus Kunststoff - wasser- und staubdicht gemäß IP67

Im Gegensatz zu einigen unserer anderen Vergleiche zwischen Produkten ähnlicher Preisklasse sind die Unterschiede zwischen den beiden Handys selbst bei den grundlegenden Aspekten des Designs sofort erkennbar. Egal, ob es um die Form, die Haptik oder die verwendeten Materialien geht, sie unterscheiden sich in einer Weise, die tatsächlich einen Unterschied in der Erfahrung ausmacht.

Zum Beispiel hat das Samsung eine völlig flache Rückseite, während OnePlus sich für gebogene Kanten entschieden hat. Wenn Sie die Tatsache hinzufügen, dass Samsung eine weiche, Kunststoff-Rückseite hat und OnePlus ein glänzendes Glas hat, ist es schwer, sich vorzustellen, dass sie sich mehr unterscheiden.

Einerseits liegt das OnePlus dank der abgerundeten Kanten besser in der Hand. Allerdings ist die glänzende Rückseite viel rutschiger als die des Samsung, sodass man vielleicht etwas mehr Grip braucht, um es zu halten, oder es zumindest von vielen Oberflächen abrutscht.

Es ist einer dieser seltsamen Fälle, in denen wir das Handgefühl des OnePlus bevorzugen, aber aus praktischen Gründen wahrscheinlich den Ansatz von Samsung wählen würden. Und das, ohne das Design des Kameragehäuses zu erwähnen. Wo Samsung diesen recht minimalen und subtilen Bereich hat, der nahtlos aus dem gleichen Material wie die Rückseite besteht, hat OnePlus ein hervorstehendes Monstrum, das überhaupt nicht gut aussieht.

Was die Vorderseite betrifft, so haben beide flache Displays mit Lochkameras. Samsung hat sich für die Kamera in der Mitte entschieden, was unserer Meinung nach viel mehr Sinn macht, schon allein deshalb, weil sie weniger im Weg ist und der Vorderseite ein Gefühl von Symmetrie verleiht.

Die andere Sache, die vom Standpunkt des Designs aus betrachtet werden sollte, ist die Wasser- und Staubbeständigkeit. Das Samsung-Telefon ist nach IP67 zertifiziert, was bedeutet, dass es in ziemlich flaches Wasser getaucht werden kann und keine Probleme hat. Nord hat eine gewisse Wasserbeständigkeit und wird wahrscheinlich den einen oder anderen Spritzer oder täglichen Unfall überleben, aber es hat keine offizielle Bewertung.

Eine Kleinigkeit, die für OnePlus spricht: das haptische Feedback. Wenn man tippt, hat das Samsung ein viel billigeres summendes Gefühl als Feedback, das OnePlus hat ein subtileres Klopfgefühl, das viel angenehmer ist.

OnePlus: 6,43-Zoll-AMOLED-Display, 90 Hz, 1080 x 2400 Auflösung

Samsung: 6,5-Zoll-AMOLED 120Hz - 1080 x 2400 Auflösung

OnePlus: OxygenOS auf Basis von Android 12

Samsung: Android 12-basierte OneUI

Interessant ist, dass die beiden Displays - zumindest aus der Perspektive der technischen Daten - sehr ähnlich sind. Das Samsung-Display ist mit 6,5 Zoll etwas größer als das 6,43-Zoll-Display des OnePlus, aber beide haben die gleiche Auflösung von 1080 x 2400 und sind mit dem gleichen Gorilla Glass 5 beschichtet.

Trotzdem gibt es noch einen Unterschied. Zum Beispiel ist Samsungs 120Hz Spitzenwiederholrate höher als die des OnePlus Nord mit 90Hz. Allerdings könnte das nicht wirklich den Unterschied machen, den Sie denken würden. Wie wir im Abschnitt über die Leistung besprechen werden, fühlt sich das Gerät, das flüssiger und schneller sein sollte, oft nicht so an.

Wenn man sie Seite an Seite betrachtet, mit beiden in ihren natürlichen Modi, gibt es auch einen Unterschied in Farbe und Kontrast. Das OnePlus scheint zum Beispiel etwas gesättigter zu sein und hat einen höheren Kontrast, was die Bilder etwas mehr hervorheben kann. Das hat allerdings auch seine Nachteile. Wir haben festgestellt, dass bei helleren/weißen Hauttönen der Gesamteindruck viel rosiger/roter ist. Tatsächlich neigen Orangen, Rosatöne und Rottöne dazu, ein wenig zu übersättigt zu wirken.

Der natürliche Look von Samsung ist natürlicher und naturgetreuer. Mit einem etwas goldeneren Farbton ist er weniger aggressiv bei den Rottönen und macht alles weicher und angenehmer. Natürlich können Sie bei beiden Geräten die Farben und die Kalibrierung bis zu einem gewissen Grad anpassen und Einstellungen mit lebhafteren Farben wählen sowie den Weißabgleich optimieren.

Was die Helligkeit betrifft, so scheint es hier keinen großen Unterschied zu geben. Sie sind beide relativ hell.

Softwareseitig laufen beide auf Android 12 basierenden Systeme. Samsung mit einer ziemlich schweren Ansatz mit OneUI und viele vorinstallierte Apps von Samsung. OnePlus hat OxygenOS, das nicht viele zusätzliche Extras hinzufügt und in vielerlei Hinsicht sauberer ist.

Samsung hingegen bietet Ihnen eine recht lange Verpflichtung zu Software und Sicherheitspatches. Bei OnePlus erhalten Sie 2-3 Jahre lang wichtige Updates.

OnePlus: MediaTek Dimensity 1300 Prozessor

Samsung: Exynos 1280-Prozessor

OnePlus: 8GB/128GB oder 12GB/256GB

Samsung: 4GB, 6GB oder 8GB RAM - 128GB oder 256GB Speicher

OnePlus: 4500mAh Akku mit 80W Schnellladung

Samsung: 5000mAh Akku mit 25W Aufladung

Wie wir bereits im Abschnitt über die Software erwähnt haben, scheint OnePlus bei der Software sehr darauf bedacht zu sein, leicht, flüssig und schnell zu sein, was sich in einem Telefonerlebnis niederschlägt, das sich viel reaktionsschneller anfühlt als das des Samsung.

Der Unterschied bei alltäglichen Aufgaben oder beim einfachen Navigieren auf der Benutzeroberfläche ist wie Tag und Nacht. Es fühlt sich einfach viel flüssiger und schneller an. Oder - besser gesagt - sie reagiert gleichmäßiger. Die von Samsung können sich schnell anfühlen, aber wie wir bei den teureren S22-Modellen festgestellt haben, schienen einige Bereiche der Benutzeroberfläche ein wenig zu verzögern und zu stottern.

Was den Prozessor angeht, so ist das Nord 2T mit dem MediaTek Dimensity 1300 Prozessor ausgestattet, der zwar nicht auf Flaggschiff-Niveau ist, aber dennoch eine starke Leistung erbringt. Wir hatten keine Probleme mit dem Laden unserer Lieblingsspiele oder Apps.

Und wenn man sie nebeneinander vergleicht, war der Nord deutlich schneller beim Laden als der Samsung. Selbst einfache Apps wie Twitter, Amazon Shopping oder YouTube brauchen auf dem Exynos 1280 etwa eine Sekunde länger. Außerdem ist er standardmäßig mit mehr Arbeitsspeicher ausgestattet als der Samsung. Zumindest in Großbritannien hat das Nord entweder 8 GB oder 12 GB RAM und 128 GB oder 256 GB Speicherplatz. Das Samsung kommt mit 6 GB und 128 GB, bietet aber auch die Möglichkeit, den Speicher per MicroSD-Karte zu erweitern.

Was die Akkulaufzeit angeht, ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass wir nach einem Tag mit dem Samsung meist mehr übrig hatten als mit dem OnePlus. Das war angesichts des größeren 5000-mAh-Akkus gegenüber dem 4500-mAh-Akku des Nord 2T auch zu erwarten. Bei 2-3 Stunden relativ leichter Nutzung - soziale Medien und dergleichen - würde das Nord den Tag mit etwa 35-40 Prozent beenden, das Samsung würde eher bei 50 Prozent liegen, was es fast zu einem Zwei-Tages-Akku macht.

Allerdings könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein, wenn es um die Ladezeit geht. Das kabelgebundene 80-W-Ladegerät des OnePlus Nord 2T - das im Lieferumfang enthalten ist - kann den Akku des Telefons in etwa 27 Minuten wieder aufladen. Und das meiste davon ist innerhalb von nur 15 Minuten wieder aufgeladen.

Das von Samsung erreicht nur 25 W, und das auch nur, wenn Sie ein kompatibles Ladegerät haben. Es wird nicht mit einem geliefert.

OnePlus: 50MP primär, 8MP ultraweit, 2MP Tiefensensor

Samsung: 64MP primär, 12MP ultrabreit, 5MP Makro, 5MP Tiefensensor

Auch wenn die Kamerasysteme ähnlich aufgebaut sind, sind sie nicht identisch. Beide führen mit höher auflösenden Primärkameras. OnePlus setzt auf 50 Megapixel, Samsung auf 64 Megapixel. Dann haben beide Ultra-Wides - OnePlus 8 Megapixel, Samsung 12 Megapixel.

Dann gibt es noch Sensoren mit niedriger Auflösung. OnePlus hat 2-Megapixel-Tiefe, wo Samsung hat eine 5-Megapixel-Makro-und 5-Megapixel-Tiefe. Für diesen Vergleich jedoch konzentrieren wir uns auf die primäre und ultrawide, anstatt die niedrigere Auflösung sinnlos zusätzliche Linsen.

Was wir bei der Verwendung des Nord neben dem Samsung festgestellt haben, ist, dass die Hauptkamera des Nord 2T in den meisten Fällen stark ist. Sie produziert scharfe Bilder mit gut ausbalancierten Lichtern und Schatten. Keine verrückten Überbelichtungen oder horrende Kontraste.

Außerdem fanden wir, dass es im Vergleich zum Samsung eine realistischere Darstellung der Farben liefert. Samsung drängt ein wenig mehr in Richtung dieser gefälschten / hyperreal, in den Grüntönen gesehen. Das OnePlus scheint mehr in Richtung eines wärmeren/mehr orangenen Looks zu gehen. Das Samsung scheint auch manchmal ein wenig überbelichtet zu sein.

Wenn es um Ultrawide geht, ist es jedoch umgekehrt. Die Kamera des Nord 2T ist merklich schlechter, wenn es um Details, die Balance von Highlights und Schatten geht. Die Ergebnisse sind im Vergleich zum Samsung ziemlich verwaschen und unscharf.

Samsung hat die Ergebnisse der beiden Kameras auch gut ausbalanciert. Obwohl das Nord unserer Meinung nach die stärkere Hauptkamera hat, wird das Erlebnis durch die Ultrawide-Kamera etwas getrübt. Wir bevorzugen zwei Kameras, die zumindest in Bezug auf die Ergebnisse einigermaßen gleichwertig sind, auch wenn die Hauptkamera nicht die absolut beste ist.

OnePlus: 369 €.

Samsung: 399 Euro

Wenn man sich die vollen Verkaufspreise ansieht, gibt es nur einen sehr geringen Kostenunterschied zwischen den beiden Handys. Die 8GB/128GB Variante des Nord 2T kostet ab 369€.

Bei Samsung kostet es 399 € im Einzelhandel, aber die meisten Einzelhändler haben inzwischen einen Preisnachlass gewährt, so dass das beste Angebot in Ihrer Nähe vielleicht sogar günstiger ist als das OnePlus.

Letztendlich kommt es auf zwei Dinge an: Leistung/Geschwindigkeit und Kameras.

Wenn Sie ein Telefon wollen, das sich geschmeidig anfühlt, jede App schnell lädt und einfach nur schnell seine Arbeit erledigt, ist das OnePlus Ihr Telefon. Außerdem lädt es wirklich schnell und seine Software ist weniger überladen.

Für Samsung sprechen die gleichmäßigeren Ergebnisse bei den Kameras und die längere Akkulaufzeit. Außerdem hat Samsung in den letzten Monaten generell bessere Software- und Sicherheitsupdates herausgebracht.

Schreiben von Cam Bunton.