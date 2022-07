Samsung bringt das robuste Galaxy XCover6 Pro auf den Markt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat das XCover6 Pro vorgestellt, ein Telefon, das sich an alle richtet, die in einer Umgebung arbeiten, in der es unerlässlich ist, sich auf ihr Telefon verlassen zu können.

Es ist das erste Produktivitätshandy von Samsung, das über 5G-Konnektivität verfügt. Das ist ein großer Vorteil für alle, die im Außendienst arbeiten, aber trotzdem blitzschnellen Internetzugang haben möchten, wenn sie Netzempfang haben.

Eine sehr willkommene Funktion in jedem Telefon, die im Laufe der Jahre immer seltener geworden ist, ist ein herausnehmbarer Akku - und das XCover6 bietet genau das, so dass Sie einen geladenen Akku austauschen können, wenn Ihr eigener leer ist.

Mit Samsungs DeX-System können Sie das Telefon als tragbaren Computer verwenden, indem Sie es an ein Display anschließen. Das ist vermutlich beruflich nützlicher, als es für die meisten Menschen bei anderen Samsung-Geräten ist.

Das Telefon ist nach IP68 wasserdicht und nach MIL-STD-810H zertifiziert, so dass es auch extremen Wetterbedingungen standhält, und wurde offenbar speziell angepasst, um sicherzustellen, dass es in feuchten und regnerischen Situationen im Freien funktioniert.

Laut Samsung wird es mindestens fünf Jahre lang mit Sicherheitsupdates und vier Jahre lang mit Betriebssystem-Updates versorgt, während der austauschbare Akku und die Verwendung von recyceltem Kunststoff die Auswirkungen auf die Umwelt etwas abmildern sollen.

Was die technischen Daten betrifft, so verfügt es über ein 6,6-Zoll-Display mit 120 Hz, ist knapp 10 mm dick und verfügt über zwei Rückkameras - einen 50-MP-Hauptfotografen und eine 8-MP-Ultrawide-Kamera. Der integrierte Speicher von 128 GB wird durch einen microSD-Kartenslot zur Erweiterung ergänzt.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 1 Juli 2022

Das Telefon sollte später im Juli erhältlich sein, aber wir wissen noch nicht, einen Preis für das Gerät.

Schreiben von Max Freeman-Mills.