(Pocket-lint) - Ein Telefon, bei dem es sich vermutlich um das Samsung Galaxy Z Fold 4 handelt, ist im beliebten Benchmarking-Tool Geekbench 5 aufgetaucht und zeigt - ähnlich wie ein Z Flip 4-Leak - dass das Telefon mit dem neuesten Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor ausgestattet sein könnte.

Das Telefonmodell SM-F936U zeigt Leistungswerte, die wir vom neuesten und besten Snapdragon Smartphone-Prozessor von Qualcomm erwarten würden.

Wenn das Benchmark-Ergebnis echt ist und es sich um das Z Fold 4 handelt, passt es sehr gut zu dem, was wir für das nächste faltbare Flaggschiff von Samsung erwartet haben. Wie immer besteht jedoch die sehr reale Möglichkeit, dass jedes Modell mit Snapdragon-Prozessor auf bestimmte Regionen beschränkt ist.

In der Vergangenheit hat Samsung Telefone mit seinem eigenen, ähnlichen Exynos-Prozessor in den meisten Märkten rund um den Globus auf den Markt gebracht, während Snapdragon-betriebene Modelle in den USA und China auf den Markt kamen.

Ob das auch für das Galaxy Z Fold 4 gilt, wenn es auf den Markt kommt, ist noch nicht abzusehen.

Es wird erwartet, dass das Handy irgendwann in diesem Sommer auf den Markt kommt, wobei der 10. August als geplanter Vorstellungstermin gilt. Damit hätte Samsung ein paar Wochen Vorsprung vor allen anderen großen technischen Ankündigungen, die Anfang September auf der größten europäischen Technikmesse, der IFA, zu sehen sein werden.

Schreiben von Cam Bunton.