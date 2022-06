Samsung verwandelt Samsung Pay in eine Geldbörse für Karten, Passwörter, Tickets und digitale Schlüssel

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat angekündigt, Samsung Pass in Samsung Pay zu integrieren, was wohl niemanden überraschen wird. Die Änderung spiegelt Googles eigene Wallet-Ankündigung wider, wo es einen Ort für alle Ihre sicheren Token geben wird, anstatt sie über verschiedene Apps zu verteilen.

Samsung wird den Namen Samsung Pay beibehalten, aber der Service wird viel umfassender sein, so dass alle Elemente, die Sie sicher aufbewahren möchten, an einem Ort sein werden - und das wird auch auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin ausgeweitet.

Das Update wird zunächst in Südkorea ausgerollt und soll auch auf andere Regionen ausgeweitet werden, sobald wir eine genauere Vorstellung davon haben, was genau unterstützt werden wird.

Mit dem neuen Dienst können Sie zum Beispiel auf Ihre Bordkarten zugreifen und digitale Schlüssel für den Zugang zu Autos registrieren, so dass hier ein gewisses Ökosystem aufgebaut werden kann.

Der Nutzen einer solchen App wird zu einem großen Teil davon abhängen, wie gut sie alle Dienste, die Sie nutzen möchten, integriert.

Natürlich wird sie mit Googles neuer Wallet konkurrieren - so wie Samsung-Geräte in der Vergangenheit die Wahl zwischen Samsung Pay und Google Pay boten - und wir vermuten, dass dies der Grund ist, warum sie in Korea eingeführt wird.

Die Änderung wird für Geräte mit Android 9 und höher kommen, aber es ist derzeit nicht klar, wann wir Änderungen in den USA oder Europa sehen werden.

