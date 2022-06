Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Samsung das Galaxy Z Fold 4, das Galaxy Z Flip 4 und die Galaxy Watch 5 noch vor Ende des Jahres auf den Markt bringen wird, und das neueste Leck hat uns ein mögliches Ankündigungsdatum verraten.

Laut Jon Prosser - der eine eher mäßige Erfolgsbilanz hat - wird Samsung die Nachfolger des Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 und der Watch 4 am 10. August 2022 ankündigen.

In einem Tweet behauptete Prosser, dass das Galaxy Z Fold 4 in den Farben Phantom Black, Green und Beige erscheinen wird, während das Galaxy Z Flip 4 in den Farben Graphite, Bora Purple, Pink Gold und Blue erhältlich sein wird. Die Vorbestellungen für beide Geräte sollen noch am Tag der Ankündigung - dem 10. August - beginnen und ab dem 26. August verfügbar sein.

Prosser erklärte außerdem, dass es drei Modelle der Galaxy Watch 5 geben wird. Es soll ein 40-mm-Standardmodell in den Farben Phantom Black, Silver und Pink Gold geben, ein 44-mm-Standardmodell in den Farben Phantom Black, Silver und Sapphire sowie ein Galaxy Watch 5 Pro-Modell mit 46-mm-Gehäuse in den Farben Phantom Black und Silver.

Alle Galaxy Watch 5 Smartwatch-Modelle sollen am 10. August zusammen mit dem Z Fold 4 und dem Z Flip 4 angekündigt werden, wobei die Vorbestellungen ebenfalls an diesem Tag beginnen.

Wie die faltbaren Smartphones sollen auch die Modelle Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro ab dem 26. August erhältlich sein. Der Zeitpunkt passt zu den bisherigen Zeitplänen für die Markteinführung von Samsung, auch wenn das Unternehmen bisher noch nichts bestätigt hat. Vorerst können Sie alles über das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4 in unseren separaten Beiträgen lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.