Samsung Galaxy A53 Tipps und Tricks: 13 coole Funktionen zum Ausprobieren

(Pocket-lint) - Mit jedem anderen Android-Telefon kommt eine Reihe von Software-Tweaks, die es weg von der Erfahrung, die Sie erhalten, wenn Sie ein Pixel oder ein Budget Nokia Android kaufen würde. Etwas, das es einzigartig für diesen Hersteller macht. Das gilt natürlich auch für Samsung, das seine eigene One UI auf Handys wie das Galaxy A53 5G lädt.

Im folgenden Video zeigen wir Ihnen eine Sammlung von Funktionen, die wir in unserer Zeit mit dem Telefon als besonders nützlich empfunden haben, und die meisten davon sind nicht auf das Galaxy A53 beschränkt. Solange Sie ein modernes Samsung-Handy mit Android 12 haben, sollten die meisten dieser Funktionen auch für Sie verfügbar sein.

Die automatische Helligkeitseinstellung von Smartphones ist in den letzten Jahren sehr gut geworden, aber manchmal ist sie bei diesen Mittelklassegeräten nicht so gut. Manchmal möchte man die Helligkeit manuell einstellen, ohne zweimal über das Display streichen zu müssen, um den Regler zu erreichen. Damit die Helligkeit leichter zu erreichen ist, können Sie sie mit nur einer Wischbewegung vom oberen Bildschirmrand nach unten anzeigen lassen.

Wischen Sie einfach zweimal nach unten, um die Schnelleinstellungen einzublenden, und tippen Sie auf die drei Punkte in der Ecke. Wählen Sie nun die Option "Schnellanzeige-Layout" und dann "Helligkeitskontrolle". Tippen Sie auf "Immer anzeigen". Nun erscheint bei jedem Streichen nach unten über die Benachrichtigungen ein Schieberegler für die Display-Helligkeit am oberen Bildschirmrand.

Manchmal haben wir festgestellt, dass bei bestimmten Apps, insbesondere bei Spielen, die Bilder nicht immer auf den Bildschirm passen. Stattdessen legt Samsung eine Leiste über den oberen Rand, um die Kameraaussparung zu verbergen. Sie können dies jedoch für jede beliebige App manuell ändern.

Wenn Sie zum Beispiel Mario Karts oder Call of Duty ändern möchten, gehen Sie einfach zu Einstellungen > Anzeige und suchen Sie in der Liste nach Vollbild-Apps". Wählen Sie nun unten die Option Kameraausschnitt und Sie sehen eine Liste aller installierten Apps. Suchen Sie die App, die Sie ändern möchten, wählen Sie sie aus und - wenn Sie keine schwarze Leiste am oberen Rand wünschen - wählen Sie "Kameraausschnitt anzeigen".

Jetzt sollte diese App den Bildschirm ausfüllen.

Eine recht unbekannte Funktion auf Samsung-Handys, die es schon seit ein paar Jahren gibt, ist die Funktion Adapt Sound. Damit können Sie sicherstellen, dass die Frequenzen von Musik usw. auf Ihre Ohren abgestimmt sind, und Sie können entweder eine auf dem Alter basierende Voreinstellung verwenden oder Ihr eigenes Gehör testen.

Stellen Sie dazu sicher, dass Sie ein Paar Ohr- oder Kopfhörer angeschlossen haben und sich in einem ruhigen Raum befinden, in dem es keinen Lärm gibt. Gehen Sie dann zu Einstellungen > Töne und Vibration und dann zu "Tonqualität und Effekte". Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie eine Option mit der Bezeichnung "Ton anpassen". Wählen Sie diese aus und tippen Sie dann auf eine der Voreinstellungen für Ihr Alter, wenn Sie möchten, oder tippen Sie zur Feinabstimmung auf den Schalter "Mein Gehör testen".

Führen Sie den Test durch - dabei wird festgestellt, wie gut Sie verschiedene höhere oder niedrigere Frequenzen hören, und dann wird eine EQ-Einstellung speziell für Sie erstellt, die immer dann gilt, wenn Sie Ihre Kopf- oder Ohrhörer in Zukunft angeschlossen haben.

Um das Telefon so schnell und flüssig wie möglich erscheinen zu lassen, sollten Sie die 120Hz-Bildwiederholrate nutzen. Sie ist nicht standardmäßig aktiviert, aber wenn Sie unter Einstellungen > Anzeige die Option "Bewegungsglättung" wählen, finden Sie zwei Einstellungen. Wählen Sie die höchste Einstellung, um die 120Hz-Spitze zu aktivieren.

Diese Funktion ist nicht neu, aber es gibt viele Menschen, die entweder Schwierigkeiten haben, kleine Texte und Symbole zu sehen, oder die es einfach bevorzugen, wenn alles auf dem Bildschirm größer ist. Sie können dies anpassen, indem Sie zu Einstellungen > Anzeige gehen und dann "Bildschirmzoom" wählen. Passen Sie den Schieberegler an, bis die Größe für Sie angenehm ist.

Okay, Ihr Handy wird sich nicht buchstäblich selbst zerstören. Vielmehr können Sie das Telefon so einstellen, dass es automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird und alle Daten gelöscht werden, wenn 15 Versuche, es zu entsperren, fehlgeschlagen sind. (Das ist vielleicht nicht zu empfehlen, wenn Sie Kinder haben, die gerne Ihren PIN-Code erraten).

Öffnen Sie Einstellungen > Sperrbildschirm und suchen Sie nach "Einstellungen für sicheres Schloss". Diese Option befindet sich ganz oben in der Liste. Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein, und auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie eine Option zum automatischen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Wenn Sie diese aktivieren, wird die Funktion aktiviert, die Ihr Telefon komplett löscht, wenn jemand 15 Mal erfolglos versucht, es zu entsperren.

Standardmäßig greifen Sie auf die App-Schublade zu, indem Sie auf dem Startbildschirm vom unteren Rand des Displays nach oben wischen. Vielleicht finden Sie es jedoch einfacher und bequemer, wenn Sie stattdessen eine Taste drücken können.

Wenn Sie eine solche Schaltfläche wünschen, gehen Sie zu Einstellungen > Startbildschirm. Dort finden Sie einen Schalter neben der Option "App-Schaltfläche auf dem Startbildschirm anzeigen". Schalten Sie die Option ein, und Sie haben jetzt eine klassische Android-Schaltfläche auf dem Startbildschirm, mit der Sie die App-Schublade öffnen können.

In den letzten Jahren haben die Hersteller von Android-Telefonen entschieden, dass Sie den Ein-/Ausschaltknopf lieber als Startknopf für einen intelligenten Assistenten verwenden möchten. Sie können jedoch die Funktion der Einschalttaste wiederherstellen. Gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Seitentaste und wählen Sie nun unter "Gedrückt halten" die Option "Ausschaltmenü". Wenn Sie nun die Taste gedrückt halten, erhalten Sie die Optionen zum Ausschalten/Neustart anstelle von Bixby.

Im gleichen Menü wie im vorherigen Tipp finden Sie auch eine Option zum doppelten Drücken. Wenn du die Taste an der Seite doppelt drückst, wird standardmäßig die Kamera gestartet. Sie können aber auch eine andere Funktion wählen. Wir fanden es zum Beispiel sehr nützlich, Google Pay zu starten. Tippen Sie also auf "App öffnen" und Sie sehen eine Liste all Ihrer Apps. Wählen Sie Google Pay oder Samsung Pay aus der Liste der Apps aus, je nachdem, welchen Dienst Sie lieber nutzen möchten.

Wie viele andere Hersteller von Android-Telefonen verfügt auch Samsung über einen Spiele-Launcher, der die Einstellungen für Spiele optimieren soll. Es gibt jedoch auch eine Reihe kleiner, gelegentlicher Spiele, die bereits in der Software verfügbar sind und sofort gespielt werden können. Dabei handelt es sich zwar nur um einfache Puzzles, aber sie können durchaus Spaß machen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Öffnen Sie einfach die App Game Launcher und tippen Sie auf die Registerkarte Instant Play am unteren Bildschirmrand. Wählen Sie nun ein Spiel aus, das Sie spielen möchten, und Sie können direkt loslegen, ohne etwas anderes zu installieren.

Eine relativ neue Funktion von Samsung ist die "Best Shot"-Funktion, die Ihnen bei der Ausrichtung Ihrer Aufnahme hilft. Öffnen Sie die Kamera-App und tippen Sie auf das Einstellungsfeld in der oberen Ecke, wo Sie "Aufnahmevorschläge" finden. Wenn Sie nun die Kameraansicht im Fotomodus aufrufen, sehen Sie einen Punkt auf dem Bildschirm, der Ihnen bei der Ausrichtung der Aufnahme hilft.

Wenn Sie den Auslöser streichen, wird standardmäßig eine Serienaufnahme erstellt. Dies kann bei der Aufnahme von sich schnell bewegenden Objekten sehr nützlich sein. Sie können diese Aktion jedoch so ändern, dass anstelle einer Serienaufnahme ein sich bewegendes GIF erstellt wird.

Öffnen Sie die Kameraeinstellungen erneut, indem Sie auf das Zahnrad in der Kamera-App tippen, und wählen Sie die Option "Auslöser drücken" und "GIF erstellen". Wenn Sie nun zur Kamera zurückkehren und über den Auslöser streichen und diesen gedrückt halten, wird eine gleichmäßige Serie von Fotos aufgenommen und in eine Animation verwandelt.

Wenn Sie ein Video aufnehmen möchten, ist es standardmäßig auf 1080p oder Full HD eingestellt. Aber es ist ganz einfach, die Einstellung auf 4K zu ändern. Öffnen Sie einfach die Kamera-App, wechseln Sie in den Videomodus, tippen Sie auf das FHD-Symbol in der oberen Symbolleiste und wählen Sie dann "UHD". Jetzt werden die Videos in einer höheren Auflösung aufgenommen.

Für eine umfangreichere Liste von Software-Tipps und -Tricks haben wir eine sehr ausführliche Sammlung in unserem Samsung Galaxy S22 Tipps und Tricks Feature. Einige dieser Tipps und Tricks sind auf das Flaggschiffmodell beschränkt, aber viele davon sind auch für Galaxy A53-, A73- und A33-Nutzer verfügbar.

