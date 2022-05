Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Samsung noch vor Ende des Jahres neue Modelle seiner faltbaren Galaxy Z-Reihe ankündigen wird. Gerüchten zufolge wird es sich dabei um das Galaxy Z Flip 4 und das Galaxy Z Fold 4 handeln.

Wir haben bereits viel über das Galaxy Z Flip 4 gehört und Renderings des Geräts gesehen, aber jetzt ist es auch auf Geekbench (über Sammobile) durchgesickert, was darauf hindeutet, dass es mit dem derzeit unangekündigten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus-Chipsatz, der den Codenamen Taro trägt, erscheinen wird.

Laut der Geekbench-Datenbank wird das US-Modell des Galaxy Z Flip 4 auch mit 8 GB RAM und Android 12 ausgestattet sein.

Der Leak verrät keine weiteren Spezifikationen, obwohl frühere Berichte behaupteten, dass das Z Flip 4 mit einem auf 3700 mAh aufgestockten Akku, einem größeren Außendisplay, das mehr als 2 Zoll misst, und einem Hauptdisplay mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz ausgestattet sein wird. Das horizontal klappbare Gerät soll außerdem schlanker sein als das Galaxy Z Flip 3, ein möglicherweise neu gestaltetes Scharnier haben und nach IPX8 wasser- und staubgeschützt sein.

Es gibt noch keine Kamera-Leaks, so dass noch nicht klar ist, welches Setup auf der Rückseite des Z Flip 4 sein wird. Berichten zufolge könnte es jedoch billiger sein als das Galaxy Z Flip 3 und in vier Farben erhältlich sein, darunter Gold, Grau, Hellblau und Hellviolett. Alle Gerüchte zum Samsung Galaxy Z Flip 4 können Sie in unserem separaten Beitrag nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.