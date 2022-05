Samsung Galaxy Z Flip 4 Gerüchte: Was ist bisher passiert?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat in diesem Jahr zwar bereits seine Flaggschiff-Reihe Galaxy S sowie Ergänzungen zu seinen Galaxy A-Mittelklasse-Smartphones angekündigt, aber wir warten immer noch auf Updates für seine faltbare Galaxy Z-Reihe.

Es kursieren Gerüchte über das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4. Über das Z Fold 4 im Buchformat haben wir bereits in einem separaten Beitrag berichtet, aber hier konzentrieren wir uns auf das horizontal faltbare Flip-Phone - das Galaxy Z Flip 4. Das ist alles, was wir bis jetzt gehört haben.

squirrel_widget_6293274

August/September 2022

Billiger als das Z Flip 3?

Derzeit gibt es keine konkreten Gerüchte, die auf ein genaues Datum für die Markteinführung des Samsung Galaxy Z Flip 4 hindeuten, es wird jedoch erwartet, dass es zusammen mit dem Galaxy Z Fold 4 entweder im August 2022 oder im September 2022 angekündigt wird.

Das Galaxy Z Flip 3 und das Z Fold 3 wurden beide im August 2021 angekündigt und kamen Ende August 2021 in den Handel. Da der August bisher für die Galaxy Note-Serie reserviert war, macht es Sinn, dass die Galaxy Z Fold-Serie diesen Termin einnimmt, da es in diesem Jahr kein Note geben wird.

Der Preis des Galaxy Z Flip 4 dürfte in etwa dem seines Vorgängers entsprechen, der in den USA bei 999 Dollar und in Großbritannien bei 949 Pfund startete. Es gibt Gerüchte, die auf eine Preissenkung des Geräts hindeuten, was wir natürlich begrüßen würden, aber bis jetzt ist noch nichts bestätigt.

Verbesserte IP-Bewertung?

Größeres äußeres Display

Vier Farben

Das Design des Samsung Galaxy Z Flip hat sich seit seiner Markteinführung nicht großartig verändert - mit Ausnahme des Cover-Displays - und es sieht so aus, als würden wir das auch im nächsten Jahr sagen. Es heißt, dass es ein paar kleinere Änderungen an den Gesamtmaßen und vielleicht ein etwas größeres Außendisplay geben wird, aber ansonsten wird das Galaxy Z Flip 4 dem Galaxy Z Flip 3 ähnlich sehen.

Ein Gerücht besagt, dass das Scharnier neu gestaltet wird und das Galax Z Flip 4 dadurch leichter sein wird. Es gab auch Hinweise auf eine bessere Wasser- und Staubresistenz.

Das Galaxy Z Flip 3 soll weiterhin ein hochwertiges Design mit einer horizontalen Faltung und abgerundeten Kanten bieten. Es wird erwartet, dass es oben auf der Rückseite ein Panel geben wird, das die Dual-Rückkamera und ein Display beherbergt, während auf der Innenseite des Displays eine Kamera in der Mitte oben erwartet wird - es ist noch nicht klar, ob dies eine Lochkamera oder eine Kamera unter dem Display sein wird.

Gerüchten zufolge wird es das Samsung Galaxy Z Flip 3 in vier Farben geben, darunter Hellblau, Hellviolett, Gold und Grau. Es ist noch nicht bekannt, ob es eine Bespoke Edition für das Flip 4 geben wird, die es ermöglicht, die Farboptionen zu mischen und zu maximieren, um einen einzigartigen Look zu erzielen.

2-Zoll+ Außendisplay

6,7-Zoll-Hauptdisplay

UPC-Kamera?

Es gibt einige Gerüchte über ein größeres Display für das Samsung Galaxy Z Flip 4. Gerüchte besagen, dass es mindestens 2 Zoll groß sein könnte. Das Galaxy Z Flip 3 hat ein 1,9-Zoll-Deckeldisplay und ein 6,7-Zoll-Hauptdisplay, wenn es aufgeklappt ist.

Über die Auflösung und andere Spezifikationen gibt es noch keine detaillierten Informationen. Das Hauptdisplay des Galaxy Z Flip 3 bot eine Full HD+ Auflösung, die wir auch beim Z Flip 4 erwarten würden.

Es gibt auch einige Gerüchte, die darauf hindeuten, dass Samsung an einer Unter-Display-Kamera für das Z Flip 4 arbeitet, obwohl noch nichts bestätigt ist. Das Galaxy Z Fold 3 verfügt über eine UPC-Kamera, die allerdings nicht überragend ist. Wir hoffen, dass sie noch verbessert wird, bevor sie ihren Weg auf das Z Flip 4 findet.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Mindestens 8 GB RAM

3700-mAh-Akku?

Es wird erwartet, dass das Samsung Galaxy Z Flip 4 mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor ausgestattet sein wird, wie die meisten Flaggschiff-Smartphones, die bereits im Jahr 2022 auf den Markt gekommen sind. Es ist jedoch auch möglich, dass es sich für den gerüchteweisen Snapdragon 8 Gen 1 Plus-Chipsatz entscheidet.

Das Galaxy Z Flip 3 hatte 8 GB Arbeitsspeicher und die Wahl zwischen 128 GB und 256 GB Speicherplatz, so dass es wahrscheinlich ist, dass das Z Flip 4 mindestens das bieten wird. Der Akku hat eine Kapazität von 3300 mAh, obwohl behauptet wird, dass das Galaxy Z Flip 4 diese Kapazität auf 3700 mAh erhöhen könnte, was ein netter Zuwachs wäre.

Nach anderen Berichten sieht es so aus, als ob das Galaxy Z Flip 4 einen physischen Fingerabdrucksensor in der Einschalttaste beibehalten wird, anstatt sich für eine Lösung unter dem Display zu entscheiden.

Duale Rückkamera

Frontkamera - Stanzloch oder UPC

Bislang gibt es noch keine Gerüchte darüber, welche Kameras wir beim Samsung Galaxy Z Flip 4 erwarten können.

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G verfügt über eine Dual-Kamera auf der Außenseite mit zwei 12-Megapixel-Sensoren - einer davon ist ein Weitwinkelobjektiv mit f/1.8-Blende und der andere ist ein Ultra-Weitwinkelobjektiv mit f/2.2-Blende.

Außerdem gibt es eine 10-Megapixel-Selfie-Kamera mit einer f/2.4-Blende.

Wir gehen davon aus, dass das Samsung Galaxy Z Flip 4 mindestens dasselbe bietet wie sein Vorgänger, aber es wird höchstwahrscheinlich auch einige Verbesserungen geben, sei es bei der Hardware, der Software oder beidem.

Hier ist alles, was wir bis jetzt über das Samsung Galaxy Z Flip 4 gehört haben.

91Mobiles hat in Zusammenarbeit mit OnLeakseinige Renderings des Samsung Galaxuy Z Flip 4veröffentlicht.

UniverseIce behauptet, dass das Samsung Galaxy Z Flip 4 zu 100 Prozent einen auf 3700 mAh vergrößerten Akku erhalten wird.

UniverseIce hat getwittert, dass das Samsung Galaxy Z Flip 4 wie das Z Fold 4 auf den Snapdragon 8 Gen 1 Plus-Chipsatz setzen wird.

Ross Young hat getwittert, dass das Samsung Galaxy Z Flip 4 in den vier Farbvarianten Gold, Grau, Hellblau und Hellviolett erscheinen wird.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 17 Kann 2022

Ross Young hat getwittert, dass das Samsung Galaxy Z Flip 4 ein größeres Außendisplay haben wird. Es wurden keine Einzelheiten genannt, außer dass es mindestens 2 Zoll groß sein wird.

GalaxyClub berichtet, dass das Samsung Galaxy Z Flip 4 einen um 100 mAh größeren Akku haben könnte.

Ross Young hat getwittert, dass die Produktionszahlen des Galaxy Z Flip 4 mehr als doppelt so hoch sind wie die des Galaxy Z Flip 3 und dass der Preis gesenkt werden könnte.

Einem Bericht zufolge wird sich Samsung beim Z Flip 4 und Z Fold 4 nicht für Fingerabdrucksensoren unter dem Display entscheiden.

Ein Beitrag auf der koreanischen Website Naver nennt eine Reihe von Verbesserungen, die für das Z Flip 4 erwartet werden, darunter eine leichtere Bauweise, bessere Wasser- und Staubbeständigkeit, Kameras unter dem Display, ein verbessertes Scharnier und dasselbe Erscheinungsdatum wie beim Vorgängermodell.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Adrian Willings.