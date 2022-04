Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Z Fold 3 ist ein großartiges Klapphandy, aber jetzt, wo der Markt für Klapphandys so richtig in Schwung kommt, sind alle Augen darauf gerichtet, was Samsung in seiner nächsten Generation der Z-Serie verbessern und anbieten wird.

Hier ist alles, was wir über das Galaxy Z Fold 4 gehört haben, einschließlich des möglichen Erscheinungstermins, des möglichen Angebots und der möglichen Verbesserungen gegenüber dem Galaxy Z Fold 3.

September 2022

Rund 1599 Pfund/ 1799 Dollar?

Es wird erwartet, dass das Samsung Galaxy Z Fold 4 irgendwann im August 2022 oder September 2022 auf den Markt kommt.

Bislang gibt es keine Gerüchte, die auf ein bestimmtes Datum hindeuten, aber das Galaxy Z Fold 2 wurde im September 2021 veröffentlicht und das Galaxy Z Fold wurde im September 2019 auf den Markt gebracht, so dass ein September wahrscheinlich erscheint.

In der Vergangenheit hatte die Galaxy Note-Reihe einen Veröffentlichungsslot im August, aber wir haben seit 2020 kein Note mehr, wobei das Galaxy S22 Ultra diese Reihe im Wesentlichen ersetzt und den Veröffentlichungsslot für die Z-Serie freigibt.

Preislich beginnt das Galaxy Z Fold 3 bei 1599 £ in Großbritannien und 1799 $ in den USA. Wir gehen davon aus, dass das Galaxy Z Fold 4 in etwa die gleichen Preise haben wird. Es gibt ein Gerücht, das darauf hindeutet, dass es billiger sein könnte, aber es ist nicht genau angegeben, um wie viel.

Ähnlich wie beim Z Fold 3

IPX8-zertifiziert

Eingebauter S Pen

Bisher wurde behauptet, dass das Samsung Galaxy Z Fold 4 ein ähnliches Design wie sein Vorgänger haben wird und sich stattdessen auf die Haltbarkeit konzentriert. Wenn dies der Fall ist, können wir wieder ein Design im Stil eines Buches mit einem Dreifach-Kameragehäuse auf der Rückseite erwarten.

Es gibt einige Gerüchte über mehr als eine Kamera unter dem Display, vermutlich eine auf dem Außendisplay, die zu der auf dem Innendisplay passt, und es gibt auch Gerüchte über einen eingebauten S Pen, wie ihn das Samsung Galaxy S22 Ultra bietet.

Ursprünglich war für das Galaxy Z Fold 4 auch ein Fingerabdrucksensor unter dem Display im Gespräch, doch inzwischen heißt es, das Gerät werde wie das Z Fold 3 einen physischen Fingerabdrucksensor an der Seite haben.

Das Galaxy Z Fold 3 ist nach IPX8 wasserdicht und verfügt über einen robusteren Rahmen als sein Vorgänger. Wir gehen also davon aus, dass das Z Fold 4 diese IP-Einstufung beibehalten, wenn nicht sogar verbessern wird.

6,19-Zoll außen

7,56-Zoll intern

120Hz Bildwiederholfrequenz

Berichten zufolge wird das Samsung Galaxy Z Fold 4 mit ähnlich großen Displays wie das Galaxy Z Fold 3 ausgestattet sein. Es wird behauptet, dass das externe Display 6,19 Zoll groß sein wird, während das interne Display bis zu 7,56 Zoll groß sein wird.

Es wird erwartet, dass sowohl das interne als auch das externe Display eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bieten werden, wie es beim Z Fold 3 der Fall war, und es wird auch erwartet, dass HDR10+ unterstützt werden wird.

Gerüchte besagen auch, dass Samsung für das Galaxy Z Fold 4 ein härteres und verbessertes UTG (ultra-dünnes Glas) anbieten wird.

Snapdragon 8 Gen 1?

Verbesserter Akku

In Bezug auf die Hardware des Samsung Galaxy Z Fold 4 wurde noch nicht viel erwähnt, aber es wurde gesagt, dass wir eine 10- bis 20-prozentige Verbesserung des Akkus für das neue Gerät erwarten können.

Das Galaxy Z Fold 3 läuft mit dem Qualcomm Snapdragon 888-Chipsatz, der nun vom Snapdragon 8 Gen 1 abgelöst wurde. Das Z Fold 4 wird zweifellos Flaggschiff-Spezifikationen bieten, sodass wir 5G-Fähigkeiten, mindestens 12 GB RAM und mindestens 256 GB Speicherplatz erwarten.

Dreifache Rückseite

3-facher Zoom

Es wird behauptet, dass das Samsung Galaxy Z Fold 4 eine ähnliche rückwärtige Kameraausstattung wie das Galaxy S22 haben wird.

Gerüchte besagen, dass die Zoom-Fähigkeiten von 2x beim Z Fold 3 auf 3x beim Gerät 2022 steigen würden, obwohl die Auflösung von 12 Megapixeln auf 10 Megapixel fallen könnte, was dem S22 entsprechen würde.

Das Samsung Galaxy S22 verfügt über eine Dreifach-Rückkamera, bestehend aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit f/1.8-Blende und OIS sowie einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor mit f/2.2-Blende und einem 10-Megapixel-Teleobjektiv mit f/2.4-Blende. Das Teleobjektiv bietet einen 3-fachen optischen Zoom.

Dies ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy Z Fold 4 gehört haben.

Business Korea (via Sammobile) berichtet, dass Samsung die Verwendung der Fingerabdrucktechnologie unter dem Display für seine vierte Generation von faltbaren Smartphones in Betracht gezogen hat, sich aber kürzlich dagegen entschieden hat.

Ein Leak von Galaxy Club behauptet, dass das Galaxy Fold 4 einen 3-fachen optischen Zoom anstelle des 2-fachen Zooms des aktuellen Fold-Modells haben wird, allerdings sinkt die Auflösung von 12 Megapixeln auf 10 Megapixel. Die Kamera auf der Vorderseite wird wahrscheinlich die gleiche sein wie die 10-Megapixel-Selfie-Kamera des Fold 3.

Wie daskoreanische Nachrichtenportal The Elec (via Slashgear) berichtet, arbeitet Samsung an einer Display-Technologie der nächsten Generation, die es ermöglicht, nicht nur Kamerasysteme, sondern auch biometrische Systeme unter dem Display zu platzieren.

DerTwitter-Nutzer @chunvn8888 behauptete, dass das Samsung Galaxy Z Fold 4 eine größere Batteriekapazität haben wird, möglicherweise zwischen 10 und 20 Prozent. Der Nutzer sagte auch, dass die Kameras eine Verbesserung erfahren werden.

Laut dem Twitter-Nutzer @dohyun854 wird das Galaxy Z Fold 4 über ein neues UTG (Ultra Thin Glass) mit verbesserter Härte und Qualität verfügen. Es wird auch ein Steckplatz für den S Pen erwähnt.

Ein faltbares Gerät von Samsung, das sowohl ein horizontales als auch ein vertikales Scharnier besitzt, befindet sich Berichten zufolge in der Entwicklung und könnte möglicherweise als Galaxy Z Fold 4 auf den Markt kommen.

LetsGoDigital zufolge könnte das nächste faltbare Premium-Smartphone des Unternehmens auf einem kürzlich erteilten Patent basieren, das ein Gerät mit mehreren Scharnieren beschreibt.

The Elec behauptet, dass das Samsung Galaxy Z Fold 4 mit einem dedizierten S Pen-Slot, einem 7,56-Zoll-Hauptbildschirm und einem 6,19-Zoll-Außenbildschirm kommen wird. Es heißt, dass das Design weitgehend gleich bleiben wird, wobei der Schwerpunkt auf der Haltbarkeit liegt.

Ein Leak auf Naver(via TechRadar) hat behauptet, dass das Samsung Galaxy Z Fold 4 zwei Kameras unter dem Display haben wird, sowie ein Hauptkamerasystem in Übereinstimmung mit dem Galaxy S22.

Ein Patent deutet darauf hin, dass das Samsung Galaxy Z Fold 4 einen beidseitigen Fingerabdrucksensor im Display haben könnte, und LetsGoDigital hat einige Renderings veröffentlicht, die zeigen, wie er aussehen könnte.

Ein Leaker namens Lanzuk hat auf der koreanischen Social-Media-Seite Naver(via TechRadar) angedeutet, dass das Galaxy Z Fold 4 weniger kosten und eine verbesserte, weniger sichtbare Kamera unter dem Display haben wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.