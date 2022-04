Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat in aller Stille sein neuestes Budget-Smartphone, das Galaxy M53 5G, vorgestellt.

Das neue Telefon erschien auf der Samsung Mobile Presse-Website mit qualitativ hochwertigen Renderings und vollständigen Spezifikationen ohne die übliche Fanfare, die seinen teureren Geschwistern zuteil wird.

Trotzdem scheint das M53 5G einiges zu bieten zu haben, allen voran einen beeindruckenden Kamerasensor mit 108 Megapixeln.

Was das Design betrifft, so scheint das Telefon die Kameraanordnung vom Galaxy M33 5G zu übernehmen, die in Bezug auf die Platzierung, die Größe der Beule und die LED-Blitzeinheit sehr ähnlich ist.

Auf der Vorderseite gibt es Ähnlichkeiten mit dem A53 5G, mit ähnlichen Einfassungen und einer Selfie-Kamera mit Stanzloch.

Der Bildschirm ist ein 6,7-Zoll-Super-AMOLED+-Panel mit einer FHD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Die Display-Spezifikationen entsprechen denen des A73 5G, das ebenfalls mit einer 108-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet ist.

Das Herzstück des Geräts ist ein Octa-Core-Prozessor mit zwei Kernen, die mit 2,4 GHz laufen, und sechs Kernen, die mit 2 GHz laufen.

Samsung hat den Chipsatz in seiner Auflistung nicht genannt, aber es wird vermutet, dass es sich um den Dimensity 900 von MediaTek handelt.

Zusammen mit diesem verfügt das M53 über 6 GB RAM und 128 GB Onboard-Speicher. Es kann bis zu 1 TB microSD-Karten für zusätzliche Speicheranforderungen unterstützen.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Der Akku ist ein kräftiges 5000-mAh-Paket und unterstützt 25 W Schnellladung. Es läuft mit Android 12 und unterstützt Bluetooth 5.2, Dual-Band-Wi-Fi und, wie der Name schon sagt, 5G-Konnektivität.

Leider sind Preise und Verfügbarkeit noch nicht bekannt. Wenn das Vorgängermodell etwas taugt, könnte es aber deutlich unter der 400-US-Dollar-Marke liegen, und das klingt für uns nach einem tollen Angebot.

Schreiben von Luke Baker.