Samsung Galaxy S9 nicht mehr unterstützt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat in aller Stille die Unterstützung für Android-Updates für sein Galaxy S9-Smartphone eingestellt, etwas mehr als vier Jahre nach der Veröffentlichung des Telefons. Es hatte vierteljährliche Updates für Android erhalten, aber diese sind nicht mehr garantiert.

Sie können ein Gefühl dafür bekommen, welche Telefone Samsung aktiv unterstützt, indem Sie seinen laufenden Sicherheitsupdate-Tracker hier überprüfen, und wie Sie sehen können, fehlen das Galaxy S9 und S9+ in der Liste, eine kürzlich von Droid-Life entdeckte Änderung.

Sie werden nun dem Zahn der Zeit überlassen, etwas, das für die meisten Telefone irgendwann kommt, obwohl eine vierjährige Lebensdauer nicht die längste Zeit ist, wenn man die Bedeutung von Sicherheitsupdates für mobile Betriebssysteme bedenkt.

Möglicherweise hat Samsung seine Liste der Sicherheitsupdates ein wenig durchforstet, denn auch das Galaxy S10 erhält nur noch vierteljährliche Updates, was darauf hindeutet, dass auch dieses Gerät allmählich ausläuft.

Wenn Sie immer noch ein Galaxy S9 oder S9+ verwenden, bedeutet das natürlich nicht, dass Sie es plötzlich weglegen und Geld für ein neues Telefon ausgeben müssen - es bedeutet nur, dass Sie sich in Zukunft vielleicht etwas mehr um Ihre Cybersicherheit kümmern sollten, da Samsung in diesem Bereich nicht mehr so aktiv helfen wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.