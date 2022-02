Samsung Galaxy S22-Fotofunktionen für andere Galaxy-Handys

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit dem Galaxy S22 , S22+ und Galaxy S22 Ultra , das jetzt endlich in den Verkaufsregalen steht, ist Samsungs Angebot an Flaggschiff-Handys vollständig aktualisiert und bereit für das nächste Jahr oder so, aber zum Glück achtet es auch immer noch auf diejenigen mit einem der letztjährigen Angebote.

Die S22-Reihe brachte einige nette neue Details in ihre Kamerasoftware, die sich vielleicht wie exklusive Funktionen angefühlt haben, aber tatsächlich bereits in Software-Updates für ältere Telefone eingeführt werden.

Dazu gehören Dinge wie die Fähigkeit, unerwünschte Reflexionen und Schatten von Fotos zu entfernen, die Sie in der Galerie-App aufgenommen haben (damit Sie sie auf Fotos anwenden können, die Sie vor dem Update aufgenommen haben).

Die Photo Editor-App von Samsung benötigt ein Update, damit die Ergänzungen funktionieren, und Sie müssen auch ein neues Plugin für jede Funktion hinzufügen, was für die App nichts Neues ist.

Sobald Sie sie haben, können Sie sie durch Aktivieren im Labs-Menü der Galerie-App auf Fotos anwenden, während Sie sie durchlaufen. Während dies in vielen Fällen dazu beitragen kann, dass ein Foto genau richtig aussieht, ist es auch fair zu sagen, dass es in vielen Fällen am Ende etwas unheimlich aussieht.

Software-Updates bedeuten jedoch, dass die Optimierungen im Laufe der Zeit wahrscheinlich weiter verbessert werden, und es ist schön zu sehen, dass die Änderungen nicht auf die neuesten Telefone beschränkt sind. Die Updates sollten für alle Telefone verfügbar sein, auf denen One UI 4.0 oder höher ausgeführt wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.