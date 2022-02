Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Für 2022 ist Samsungs Flaggschiff der Spitzenklasse die Galaxy S22-Serie, die das kleinere S22 , das geringfügig größere S22+ und das viel größere S22 Ultra umfasst – das letzte davon verfügt im Gegensatz zum anderen über einen Bildschirm mit gekrümmten Kanten und einen integrierten S Pen-Stift zwei Modelle. Den vollständigen Satz der Unterschiede zwischen den dreien finden Sie in unserem Feature unter dem folgenden Link:

Während alle Galaxy S22-Modelle mit dem Betriebssystem Android 12 von Google geliefert werden, befindet sich die Benutzeroberfläche One UI 4.1 von Samsung oben und bietet einige einzigartige Softwarepunkte und Steuerelemente. Viele Benutzer werden vertraut sein, aber einige Einstellungen – wie zum Beispiel das Umschalten des Telefons oder das Aufnehmen eines Screenshots – können sich von anderen Android-Handys auf dem Markt unterscheiden.

Es gibt viel zu lernen und viele Schmuckstücke zu entdecken. Hier ist eine ausführliche Anleitung, damit Sie verschiedene Fragen beantworten und das Beste aus Ihrer neuen Wahl für das Galaxy S22 machen können.

Samsung Galaxy S22 Top-Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Dinge zu finden, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um die App-Leiste zu starten. Darin befindet sich oben eine Suchleiste, die jedoch nicht nur Apps durchsucht, sondern eine Fülle integrierter System-Apps durchsucht - vom Kalender bis zu Einstellungen und mehr -, sodass es eine Reihe auswählbarer Optionen gibt, mit denen Sie schnell zu springen können du suchst.

So schalten Sie das Samsung Galaxy S22 aus oder starten es neu: Was auf dem Netzschalter auf der rechten Seite eines S22-Mobilteils (Bildschirmseite) angezeigt wird, startet standardmäßig den Bixby-Sprachassistenten von Samsung. Ein kurzer Druck auf die Taste bringt Sie einfach zum Sperrbildschirm. Um das Gerät auszuschalten, müssen Sie diesen Netzschalter und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt halten (nicht kurz drücken, da dies nur einen Screenshot macht), wodurch ein Software-Bildschirm mit „Ausschalten“ angezeigt wird. , 'Neustart' und 'Notbetrieb'. Auf diesem Bildschirm können Sie auch „Seitentasteneinstellungen“ auswählen, um ein langes Drücken neu zu konfigurieren, um Bixby zu umgehen und stattdessen die Ausschaltseite aufzurufen.

Aktivieren Sie die Android-Gestennavigation: Im Gegensatz zu fast jedem anderen Android-Telefon im Jahr 2022 lädt das S22 mit drei Softkeys für die Navigation. Wenn Sie zu den Gesten von Android wechseln möchten, wischen Sie von oben nach unten, öffnen Sie die Einstellungen (das kleine Zahnrad oben rechts)> Anzeige> Navigationsleiste. Ja, es ist ein seltsamer Ort, um es zu zeigen. Von hier aus haben Sie die Möglichkeit, die Reihenfolge der Schaltflächen zu ändern oder stattdessen „Wischgesten“ auszuwählen.

Passen Sie die Navigationsschaltflächen an: Wenn Sie sich an die Navigationssteuerung auf dem Bildschirm halten, können Sie die Reihenfolge anpassen. Gehen Sie wie oben beschrieben zu Einstellungen> Anzeige> Navigationsleiste und Sie können die Reihenfolge der Schaltflächen von der Standardeinstellung III [] < zu < [] III ändern, sodass sich die Zurück-Schaltfläche auf der gegenüberliegenden Seite befindet.

Bearbeiten Sie Ihren Startbildschirm: Durch langes Drücken auf das Hintergrundbild auf einem beliebigen Startbildschirm können Sie das Hintergrundbild und den Stil, die Themen und Widgets bearbeiten und auf zusätzliche Einstellungen zugreifen. In diesem Bereich können Sie auch Bildschirme hinzufügen (wischen Sie zu einer neuen Seite und drücken Sie das riesige + in einem Kreis) oder komplette Bildschirme löschen (klicken Sie oben auf das Papierkorbsymbol, wodurch eine Aufforderung angezeigt wird, in der Sie aufgefordert werden, das Entfernen des Bildschirms zu bestätigen). .

Verwenden Sie Android 12 Material You: Fügen Sie Anpassungsoptionen auf einer nativen Android 12-Ebene hinzu, und halten Sie den Startbildschirm gedrückt, um die Optionen zu öffnen. Tippen Sie dann auf Hintergrundbild und Stil. In diesem Abschnitt sehen Sie – abgesehen vom Ändern der Standardhintergründe, einschließlich animierter „Video“-Optionen – die Option für die Farbpalette (die automatisch auch nach Auswahl eines neuen Hintergrundbilds erscheint). Auf diese Weise können Sie die Farben der Benutzeroberfläche basierend auf Ihrem Hintergrundbild anpassen. Es besteht auch die Möglichkeit, dies auf Symbole anzuwenden, dies gilt jedoch nur für native Samsung-Apps oder Ordnerhintergründe.

Holen Sie mehr aus Ihrem Startbildschirm heraus: Sie können die Größe des Bildschirmrasters ändern, auf dem sich Ihre Verknüpfungen und Widgets befinden, je nachdem, wie dicht der Startbildschirm sein soll. Drücken Sie lange auf den Startbildschirm und wählen Sie dann unten rechts „Einstellungen“ (alternativ wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, wählen Sie das Einstellungszahnrad und dann „Startbildschirm“). Es gibt Optionen für 4x5, 4x6, 5x5 oder 5x6, die separat auf das Startbildschirmraster und das App-Bildschirmraster angewendet werden können, während das Ordnerraster entweder 3x4 oder 4x4 für die Apps bietet, die in Ordneranordnungen enthalten sind.

So greifen Sie auf Google Discover zu: Wischen Sie einfach auf dem Startbildschirm von links nach rechts. Wenn Sie die alternative Option von Samsung bevorzugen, drücken Sie lange auf den Startbildschirm und wischen Sie nach rechts, um auf die linke Seite zuzugreifen. Hier sehen Sie die Option zwischen Google Discover oder Samsung Free, oder drücken Sie den Umschalter oben, um diese Seite vollständig zu deaktivieren.

Größe von Widgets ändern: Um auf Widgets zuzugreifen, drücken Sie lange auf den Startbildschirm und wählen Sie „Widgets“. Sie müssen ein Widget auf der Startseite oder auf Folgeseiten platzieren, bevor Sie Anpassungen daran vornehmen können. Sobald ein Widget platziert ist, drücken und halten Sie einfach das Widget selbst, wodurch ein Rahmen mit vier kreisförmigen „Zugpunkten“ um das Widget gezogen wird. Ziehen Sie diese innerhalb der verfügbaren Parameter, um die Größe zu ändern. Möchten Sie ein Widget löschen? Halten Sie es gedrückt, es öffnet sich ein schwebendes Fenster mit Informationen und einem Papierkorb mit „Entfernen“ darunter.

Passen Sie die Statusleiste an: Dies sind die Informationen, die sich oben auf dem Bildschirm befinden. Gehen Sie zu Einstellungen> Benachrichtigungen und Sie können zwischen den Ansichtsoptionen „Kurz“ und „Detailliert“ wählen. Sie können „Enthaltene Apps“ öffnen und hinzufügen/entfernen, welche Apps in Benachrichtigungen auch auf individueller App-Basis angezeigt werden dürfen.

Benachrichtigungsbetrag ändern oder Benachrichtigungen ausschalten: Innerhalb des Benachrichtigungsbereichs (Zugang wie oben) können Sie „Erweiterte Einstellungen“ auswählen, um weitere Optionen anzuzeigen. Von hier aus können Sie auf drei Benachrichtigungssymbole, nur eine bestimmte Anzahl von Benachrichtigungen beschränken oder auswählen, ob Sie keine oder alle anzeigen möchten - Sie haben die Wahl.

Batterie in Prozent anzeigen: Möchten Sie mehr als nur eine visuelle Darstellung der Batterielebensdauer sehen? Sie können einen Prozentzähler umschalten, der neben dem Batteriesymbol in der Statusleiste angezeigt wird, indem Sie zu Einstellungen> Benachrichtigungen> Erweiterte Einstellungen gehen und dort auf den Schalter „Batterieprozentsatz anzeigen“ klicken.

Zulassen, dass Ihre Startseite im Querformat funktioniert: Diese Option ermöglicht die Anzeige des Startbildschirms und der App-Leiste, der Einstellungen usw. im Querformat. Es ist standardmäßig deaktiviert, aber Sie können es in den Einstellungen > Startbildschirmeinstellungen aktivieren > wählen Sie den Schalter „In Querformat drehen“. Dies unterscheidet sich von den „Schaltflächen“-Verknüpfungen innerhalb des Benachrichtigungsschattens beim Wischen nach unten, wo die Option „Hochformat“/„Automatisches Drehen“ nur bestimmten Apps erlaubt, zwischen Ausrichtungen zu rotieren, nicht Einstellungen und dergleichen.

Erstellen Sie einen Ordner: Ziehen Sie einfach eine App auf einer beliebigen Startbildschirmseite über eine andere, und ein Ordner wird erstellt. Um eine App aus einem Ordner zu entfernen, öffnen Sie den Ordner und drücken Sie lange auf eine App und Sie erhalten ein Popup-Menü, mit dem Sie sie entfernen oder deinstallieren können. Um weitere Apps hinzuzufügen, ziehen Sie sie entweder in den Ordner oder klicken Sie im Ordner auf die Schaltfläche „+“, um Apps hinzuzufügen, bei denen Sie mehrere aus Ihrer Liste auswählen können.

Farbe oder Namen eines Ordners ändern: Öffnen Sie einen Ordner und geben Sie oben den gewünschten Namen ein. Wenn Sie keinen Namen wünschen, lassen Sie das Feld leer und es wird nichts angezeigt. Um die Ordnerhintergrundfarbe zu ändern – und Sie können dies individuell für jeden Ordner tun – tippen Sie auf den Punkt in der rechten Ecke und wählen Sie eine neue Farbe, einschließlich vollständig benutzerdefinierter Optionen.

Ordner löschen: Wenn Sie einen Ordner nicht mehr benötigen, halten Sie ihn gedrückt und klicken Sie dann auf das Papierkorbsymbol. Der Ordner und die App-Verknüpfungen verschwinden, aber es deinstalliert diese Apps nicht, es räumt nur die Dinge auf Ihre Anfrage hin auf.

Alle Apps schließen: Wenn Sie auf die Schaltfläche „Letzte Apps“ tippen (der Softkey III oder durch langsames Wischen von unten nach oben, wenn Sie Gesten verwenden), erhalten Sie Miniaturansichten Ihrer letzten App-Seiten. Sie können diese einzeln wegwischen oder auf die Schaltfläche „Alle schließen“ darunter klicken. Beachten Sie jedoch, dass das Wischen einer App zum Schließen nicht verhindert, dass sie im Hintergrund ausgeführt wird – siehe unsere Informationen zu den Batterieeinstellungen, wie Sie dies steuern können.

Apps ausblenden: Sie möchten nicht, dass eine App auf Ihrem Startbildschirm oder in der Suche angezeigt wird? Du kannst es ausblenden. Drücken Sie lange auf den Startbildschirm, öffnen Sie die Einstellungen, wählen Sie „Apps ausblenden“ und wählen Sie diejenigen aus, die nicht angezeigt werden sollen, bevor Sie auf „Fertig“ klicken. Achtung: Die Suche zeigt in einigen Fällen immer noch den Zugriff auf die Einstellungen der App an.

So richten Sie eSIM ein: Wenn eSIM auf Ihrem Gerät aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, dies einzurichten, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einrichten. Wenn Sie dies nach der Ersteinrichtung tun möchten, gehen Sie zu Einstellungen> Verbindungen> SIM-Karten-Manager> Mobilfunkplan hinzufügen.

So verwenden Sie Samsung DeX: Das Desktop-Erlebnis (DeX) ist eine Standardfunktion des Galaxy S22, mit der Sie Ihr Telefon entweder über einen PC oder mit einem Fernseher oder Monitor als Desktop-Computer verwenden können. Zuerst müssen Sie DeX auf dem Telefon unter Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Samsung DeX aktivieren. Sobald Sie es eingeschaltet haben, müssen Sie entweder die Samsung DeX-App auf Ihrem PC installieren oder den Monitor über den USB-C-Anschluss an der Unterseite mit Ihrem Telefon verbinden. Es funktioniert auch über USB-C-Hubs.

Anrufe und SMS auf anderen Geräten: Mit dem Samsung-Konto können Sie zulassen, dass Anrufe und Nachrichten auf anderen Samsung-Geräten wie einem Tablet eingehen, sodass Sie beim Arbeiten nicht ständig das Gerät wechseln müssen. Gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Anruf und Text auf anderen Geräten und schalten Sie es ein. Das bedeutet, dass Texte und Anrufe an die Nummer auf Ihrem Telefon mit Ihren anderen Samsung-Geräten synchronisiert werden.

Link zu Windows: Wenn Sie mit einem Windows-PC synchronisieren möchten, um mobile Benachrichtigungen zu verwalten, aktuelle Fotos anzuzeigen, Anrufe über den PC zu tätigen und entgegenzunehmen, auf Nachrichten/Gespräche zuzugreifen und mobile Apps zu synchronisieren, können Sie dies tun. Gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Mit Windows verknüpfen und schalten Sie es ein. Sie werden dann durch den Einrichtungsprozess geführt.

Verwalten Sie Android Auto auf Ihrem Samsung-Gerät: Mit Samsung-Telefonen können Sie das Android Auto-Erlebnis anpassen. Gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Android Auto. Hier können Sie die Apps anpassen, die Ihnen in Android Auto angezeigt werden, sowie einige andere Einstellungen ändern.

Samsung pusht Bixby als seinen standardmäßigen digitalen Assistenten. Da das S22 Android ist, erhalten Sie auch Google Assistant . Installieren Sie Amazon Alexa und das wird auch eine Option. Hier sind alle Verwaltungsoptionen für diese virtuellen Assistenten.

Auf Google Assistant zugreifen: Durch langes Drücken auf den virtuellen Softkey auf dem Bildschirm wird Google Assistant gestartet. Wenn Sie Gesten verwenden, aktiviert ein 45-Grad-Wischen über die Ecke dasselbe. Dies wird von der Anmeldung an mit Ihrem Google-Konto synchronisiert und funktioniert daher mit allem, wofür Sie Google Assistant bereits eingerichtet haben.

Hotword „Hey/Ok Google“ aktivieren: Das Hotword, mit dem Google nur mit Ihrer Stimme antwortet, ist Teil der Google-App. Sie werden aufgefordert, es einzurichten, wenn Sie sich bei einem neuen Telefon anmelden. Wenn Sie dies jedoch später tun möchten, suchen Sie in den Einstellungen nach „Gerätehilfe-App“ (zu finden unter Einstellungen> Apps> Standard-Apps auswählen), klicken Sie auf die Einstellungen Zahnrad daneben, und Sie können das Hotword über Voice Match aktivieren.

Deaktivieren Sie Google Assistant/alle Assistenten: Wenn Sie Google Assistant nicht auf dieser Home-Button-Verknüpfung haben möchten, können Sie die Möglichkeit zum Starten entfernen. Gehen Sie wie oben zu Einstellungen> Apps> Standard-Apps auswählen, wählen Sie „Digital Assistant App“ und tippen Sie auf „Device Assistance App“. Sie können „Keine“ zum Deaktivieren oder eine andere Option zum Ändern des Standardsystems auswählen.

Ändern Sie Ihren digitalen Assistenten: Wenn Sie Alexa lieber über die Home-Taste starten möchten, installieren Sie die Alexa-App und schalten Sie dann, wie im obigen Tipp beschrieben, die Standard-Geräteunterstützungs-App auf Alexa – oder Bixby Voice, wenn Sie dies bevorzugen. Das Alexa-Hotword funktioniert jedoch nicht.

Starten Sie Bixby Voice: Wenn Sie Bixby verwenden möchten, halten Sie die Seitentaste gedrückt und Bixby wird gestartet. Sie müssen bei einem Samsung-Konto angemeldet sein, um Bixby zu verwenden. Sie können auch das Hotword „Hi Bixby“ aktivieren.

Greifen Sie sofort von Ihrem Startbildschirm aus auf das Schnelleinstellungs- und Benachrichtigungsfenster zu: Wischen Sie auf dem Startbildschirm an einer beliebigen Stelle nach unten, und die Benachrichtigungsleiste gleitet nach unten – das heißt, Sie müssen sich nicht bis zum oberen Rand der Seite strecken. Wischen Sie erneut nach unten und Sie erhalten Schaltflächen für die Schnelleinstellungen - wirklich nützlich für die größeren Galaxy S22 + und S22 Ultra-Telefone. Sie können dies deaktivieren (da es standardmäßig aktiviert ist), aber lange auf den Startbildschirm drücken, auf das Einstellungszahnrad drücken und dann nach unten zum Schalter „Für Benachrichtigungsfeld nach unten wischen“ scrollen.

Schnellzugriff auf die Google Home-Steuerung: Wenn Sie Google Home installiert und eingerichtet haben, lassen Sie das Schnelleinstellungsmenü fallen und tippen Sie dann auf „Gerätesteuerung“. Tippen Sie nun auf die Dropdown-Menüoption „SmartThings“, und Sie sollten „Home“ als Option sehen. Wählen Sie das aus und jetzt sehen Sie große Widget-Steuerelemente auf dem Bildschirm für Ihre mit Google Home verbundenen Geräte.

Schnelleinstellungen bearbeiten: Um die Verknüpfungen zu ändern, die Sie sehen, wenn Sie die Benachrichtigungen nach unten wischen, wischen Sie zweimal nach unten, damit Sie das vollständige Raster der Schaltflächen sehen, öffnen Sie das Menü, indem Sie auf die drei Punkte oben rechts tippen, und wählen Sie „Schaltflächen bearbeiten“. Ihnen wird die vollständige Liste der Optionen auf allen Seiten angezeigt. Sie können ziehen, um sie neu anzuordnen, oder Verknüpfungen entfernen, die Sie nicht benötigen. Top-Tipp: Nur die ersten sechs Apps werden in der kompakten Ansicht oben angezeigt (erweitern auf 18 einmal in den Schnelleinstellungen vollständig), also machen Sie diese zu Ihren ersten Einstellungsverknüpfungen.

Sofortiger Zugriff auf Geräteeinstellungen über Schnelleinstellungen: Dies ist ein Standard-Android-Tipp, aber großartig, um sofort auf Einstellungen zuzugreifen. Halten Sie die Verknüpfung (z. B. Bluetooth) gedrückt, und Sie springen sofort zum vollständigen Einstellungsmenü. Es ist wirklich nützlich für Wi-Fi, Bluetooth und Energiesparoptionen.

Auf verbundene Geräte im Bereich „Schnelleinstellungen“ zugreifen: Standardmäßig werden Gerätesteuerung und Medienausgabe im Bereich „Schnelleinstellungen“ angezeigt. Das bedeutet, dass Sie nach unten wischen und durchtippen können, um auf Musik zuzugreifen, die Sie gerade spielen, oder Lautsprecher, mit denen Sie verbunden sind, sowie Smart-Home-Geräte wie oben beschrieben zu steuern. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie es deaktivieren, indem Sie die Schnelleinstellungen öffnen und oben rechts auf das Menü tippen. Tippen Sie dann auf „Quick Panel Layout“, „Device Control and Media Output Buttons“ und wählen Sie Ihre bevorzugte Option.

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit schnell an: Mit Samsung können Sie über das Schnelleinstellungsfeld auf die Helligkeit zugreifen. Wischen Sie einfach nach unten und Sie sehen den Schieberegler. Wenn Sie die automatische Helligkeit anpassen möchten, öffnen Sie das Menü am rechten Ende des Schiebereglers und Sie gelangen direkt zu diesen Einstellungen, wo Sie sie ein- oder ausschalten können.

Alle Apps auf dem Startbildschirm anzeigen: Dies ist eine beliebte Option für einige. Wenn Sie die Apps-Leiste entfernen möchten, drücken Sie lange auf den Startbildschirm und tippen Sie auf Einstellungen. Wählen Sie dann „Layout des Startbildschirms“ und dann „Nur Startbildschirm“.

Hinzufügen oder Entfernen einer Apps-Tray-Schaltfläche: Standardmäßig gibt es keine Apps-Tray-Schaltfläche und Sie öffnen die Apps-Tray mit einem Wisch. Wenn Sie möchten, dass die Schaltfläche wieder in die Einstellungen des Startbildschirms zurückkehrt, gehen Sie wie oben beschrieben vor und wählen Sie die Schaltfläche „Apps-Bildschirm-Schaltfläche auf dem Startbildschirm anzeigen“ aus.

Wischen Sie, um die Apps-Leiste anzuzeigen oder auszublenden: Wie oben können Sie mit dem Galaxy S22 die Apps-Leiste mit einem Wisch nach oben anzeigen. Die Apps-Seiten selbst scrollen dann nach links und rechts. Wenn Sie zur Startseite zurückkehren möchten, müssen Sie nicht die Home-Taste drücken, sondern können einfach erneut nach oben wischen, und die Apps-Leiste verschwindet.

Ordnen Sie Ihre Apps alphabetisch oder individuell an: Klicken Sie in der Apps-Leiste oben rechts im Finder (Suchleiste) auf das Dreifach-Punkt-Menü und wählen Sie dann „Aus Drop-Liste sortieren“. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, eine alphabetische Reihenfolge zu haben. Oder wählen Sie „Benutzerdefinierte Reihenfolge“ und ziehen Sie Ihre Apps dann an die gewünschten Positionen.

Erstellen Sie einen Apps-Tray-Ordner: Sie können einen Ordner haben, der mehrere Apps enthält, unabhängig davon, ob Sie in der Apps-Leiste auf benutzerdefinierte oder alphabetische Reihenfolge eingestellt sind. Halten Sie einfach ein App-Symbol gedrückt und ziehen Sie es über ein anderes, und ein Ordner wird in der Apps-Leiste erstellt. Sie können dann den Namen und die Farbe nach Belieben bearbeiten - genau wie auf den Startbildschirmen.

Lassen Sie sich vom Finder App-Vorschläge geben: Wenn Sie auf den Finder (Suchleiste) oben in der Apps-Leiste tippen, erhalten Sie sofort Vorschläge basierend auf den zuletzt von Ihnen verwendeten Apps. Wenn Sie dies nicht möchten, wählen Sie das Dreipunktmenü, in dem Sie verschiedene Einstellungen deaktivieren können: vorgeschlagene Apps, Suchvorschläge, vorgeschlagene Einstellungen, Downloads & Screenshots, Suchverlauf und versteckte Apps.

Apps deinstallieren: Sie können direkt über ein App-Symbol deinstallieren. Drücken Sie einfach lange auf die App und ein Popup-Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, sie zu deinstallieren. Wenn es sich um eine Kern-App handelt (die Sie nicht deinstallieren können), können Sie mit derselben Option eine App deaktivieren.

Apps zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen: Halten Sie die App-Verknüpfung in der Apps-Leiste gedrückt. Sie können „Zur Startseite hinzufügen“ aus dem angezeigten Popup-Menü auswählen.

Hören Sie auf, neue App-Symbole zum Startbildschirm hinzuzufügen: Gehen Sie zu den Startbildschirmeinstellungen (drücken Sie lange auf das Hintergrundbild, drücken Sie auf das Einstellungszahnrad) und Sie finden den Schalter „Neue Apps zum Startbildschirm hinzufügen“. Es ist standardmäßig deaktiviert, aber wenn Sie möchten, dass jede neue Installation auf Ihren Startbildschirmen angezeigt wird, wird dies aktiviert.

Ändern Sie die Standard-App: Mit Android können Sie entscheiden, welche die Standard-App ist, wenn Sie mehr als eine haben, die dasselbe tun. Gehen Sie zu Einstellungen > Apps > Standard-Apps. Es gibt Optionen für Browser, Anrufer-ID/Spam, Assistent, Startseite, Telefon, SMS und Links.

App-Berechtigungen steuern: Mit Android können Sie alle Berechtigungen für jede App individuell verwalten. Gehen Sie zu Einstellungen > Apps, wählen Sie die gewünschte App aus und klicken Sie dann auf Berechtigungen. Auf diese Weise können Sie Berechtigungen ein- und ausschalten, sodass Sie beispielsweise den Standort- oder Kontaktzugriff deaktivieren können. Dies kann jedoch dazu führen, dass eine App eingeschränkte Funktionen hat oder Sie ständig um Erlaubnis bitten, also denken Sie daran.

Berechtigungen für wenig genutzte Apps zuweisen: Wie oben beschrieben, verlieren einzelne Apps ihre Berechtigungen, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden – um Speicherplatz freizugeben. Wenn Sie wissen, dass es eine bestimmte App gibt, die Sie möglicherweise nur zweimal im Jahr verwenden, gehen Sie zu Einstellungen> Apps, wählen Sie diese App aus und klicken Sie auf Berechtigungen, und drücken Sie dann den Schalter für „Berechtigungen entfernen und Speicherplatz freigeben“.

Der Sperrbildschirm ist das, was Sie sehen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist. Es ist wirklich in zwei Teile unterteilt: einen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist – wo „Always-on-Display“ Ihnen einige Informationen geben kann – oder der richtige Sperrbildschirm, wo der Bildschirm vollständig eingeschaltet ist, Sie aber nicht auf das Gerät zugreifen können.

Always-On-Display einschalten : Damit auf dem Bildschirm immer Informationen angezeigt werden, gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren und stellen Sie sicher, dass „Always On Display“ aktiviert ist – was standardmäßig der Fall ist. Wenn Sie diese Einstellung treffen, können Sie einen Zeitplan festlegen, für neue Benachrichtigungen anzeigen oder immer anzeigen. Denken Sie nur daran, dass es Batterie verbraucht, also wird es die Lebensdauer verringern, wenn Sie es übertreiben, Ihr Gerät für jede Instanz aufleuchten zu lassen.

Ändere den Stil der Always-On-Uhr: Es gibt eine Reihe verschiedener Uhrentypen für das Always-On-Display des S22. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Immer auf dem Display> Uhrstil. Sie können den Uhrentyp auswählen, eine „Bilduhr“ hinzufügen und auch die Farben ändern.

Widgets zu Ihrem Sperrbildschirm oder Always-on-Display hinzufügen: Samsung lässt Widgets auf Ihrem Sperrbildschirm oder Always-on-Display zu. Sie werden dort wahrscheinlich standardmäßig einen Musikcontroller haben, aber wenn Sie dies nicht tun, gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Widgets. Hier finden Sie alle Optionen zum Ein- und Ausschalten, einschließlich Bixby-Routinen, Sprachaufzeichnung, Wetter, Alarme und mehr.

Ändern Sie die Helligkeit des Always-On-Displays: Dies ist mit der automatischen Helligkeit Ihres Telefons verknüpft, Sie können dies jedoch manuell überschreiben. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Immer-Anzeige. In diesem Menü sehen Sie „Automatische Helligkeit“. Schalten Sie dies aus und Sie können die Helligkeit selbst einstellen, speziell für das Always-On-Display. Sie können die Helligkeit auch manuell ändern, indem Sie auf das Always-On-Display tippen, sobald es angezeigt wird.

Sperrbildschirm-Shortcuts ändern: Sie können zwei Shortcuts auf dem Sperrbildschirm für den schnellen Zugriff haben (nur der Sperrbildschirm, nicht das Always-On-Display). Dies sind standardmäßig Telefon und Kamera, es kann sich jedoch um eine beliebige App handeln. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Verknüpfungen. Hier können Sie die linken und rechten Verknüpfungen auswählen oder sie über den Schalter vollständig ausschalten.

Sperrbildschirmbenachrichtigungen deaktivieren/aktivieren: Wenn Sie keine Benachrichtigungen auf Ihrem Sperrbildschirm wünschen, gehen Sie zu Einstellungen > Sperrbildschirm > Benachrichtigungen. Auf diese Weise können Sie nur Symbolbenachrichtigungen und alle Details anzeigen, Inhalte ausblenden und auswählen, ob Benachrichtigungen auch auf dem Always-On-Display angezeigt werden. Es ist sogar möglich, die Transparenz des Benachrichtigungshintergrunds/-texts mit einem Schieberegler anzupassen.

Zeigen Sie eine Roaming-Uhr auf dem Sperrbildschirm an: Wenn Sie unterwegs sind und die Ortszeit angezeigt wird, Sie aber auch Ihre Heimzeit sehen möchten, gehen Sie zu Einstellungen> Sperrbildschirm> Roaming-Uhr. Sie können auch auswählen, wo Ihre Heimatzeitzone eingestellt ist, und diese nach Belieben anpassen.

Top-Sicherheitstipp: Biometrische Daten sind nicht narrensicher, denn wenn sie fehlschlagen, wird Ihr Gerät zum Entsperren auf PIN oder Passwort zurückgesetzt. Daher ist Ihr Gerät nur so sicher wie das Passwort oder die PIN, die Sie verwenden, da jeder, der versucht, in Ihr Telefon einzudringen, sich jederzeit für diese Entsperrmethoden entscheiden kann.

Fingerabdruck- oder Gesichtssicherheit aktivieren: Um Ihren Fingerabdruck oder Ihr Gesicht zum Entsperren zu verwenden, gehen Sie zu Einstellungen > Biometrie und Sicherheit. Hier können Sie Ihr Gesicht oder Ihren Fingerabdruck (oder mehrere Abdrücke) registrieren. Sie müssen gleichzeitig eine Backup-PIN oder ein Passwort festlegen, um zusätzliche Sicherheit zu bieten. Top-Tipp: Wenn Sie einen Fingerabdruck verwenden, registrieren Sie die Finger an jeder Hand, damit Sie das Telefon entsperren können, egal wie Sie es halten.

Sofortsperre: Wenn Sie die Standby-Taste drücken, soll Ihr Telefon sofort gesperrt werden. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Einstellungen für sichere Sperre. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät zu sperren, sobald der Bildschirm in den Ruhezustand wechselt oder wenn Sie die Standby-Taste drücken. Wenn Sie eine Verzögerung wünschen, gibt es viele Zeitoptionen.

Automatisches Löschen Ihres Geräts (nach zahlreichen fehlgeschlagenen Anmeldungen): Keine Einstellung, die wir vielen empfehlen würden, aber Sie können das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, einschließlich des Löschens aller Ihrer Apps und Daten, nach 15 fehlgeschlagenen Versuchen, das Gerät zu entsperren. Dies befindet sich in den gleichen Secure Lock-Einstellungen wie im obigen Tipp.

Smart Lock/Bluetooth entsperren: Wieder in den Einstellungen > Bildschirm sperren > gibt es den Abschnitt Smart Lock. Dies ist eine Standard-Android-Funktion und Sie haben die Möglichkeit, vertrauenswürdige Geräte zu nominieren, sodass Ihr Android-Gerät entsperrt wird, wenn es mit etwas anderem verbunden ist – Sie können Bluetooth-Geräte wie Ihre Smartwatch oder Ihr Auto nominieren. Es gibt auch „Vertrauenswürdige Orte“, an denen die Standortbasis das Gerät entsperrt hält. Es gibt auch „On-Body Detection“, damit Ihr Gerät entsperrt bleibt, wenn es an Ihrer Person ist.

Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen sperren: Diese Option bedeutet, dass Ihre Netzwerkeinstellungen nicht geändert werden können, während Ihr Telefon gesperrt ist. Dies macht es einfacher, Ihr Telefon zu finden, wenn es gestohlen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass Sie Ihr Telefon entsperren müssen, um den Flugmodus zu aktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Einstellungen für sichere Sperre, um die Option zum Ein- oder Ausschalten zu finden.

Bewahren Sie Ihre privaten Dateien und Apps im sicheren Ordner auf: Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Personen auf Ihr Telefon zugreifen und Dinge finden, die sie nicht sollten, können Sie den sicheren Ordner verwenden. Dadurch wird eine weitere Sicherheitsebene eingerichtet, Sie können dann Dateien, Bilder und Apps hinzufügen, die Sie verbergen möchten – das kann alles sein, von persönlichen Fotos bis hin zu Geschäftsdokumenten. Sie können auch zweite Versionen von Apps hinzufügen, die sicher und privat sein sollen. Es ist in Einstellungen > Biometrie und Sicherheit > Sicherer Ordner.

Alle Galaxy S22-Geräte verfügen über Bildschirme mit adaptiver Bildwiederholfrequenz, aber Sie können diese Einstellungen auch anpassen.

Zugriff auf den 120-Hz-Modus: Es gibt zwei Anzeigemodi – Adaptiv oder Standard. Der Standardmodus bleibt bei 60 Hz, die adaptive Glätte wählt die geeignete Bildwiederholfrequenz von 10 bis 120 Hz aus. Eine schnellere Aktualisierung bedeutet flüssigere, sich schnell bewegende Bilder, kann aber mehr Akku verbrauchen. Der Vorteil von Adaptive ist, dass es diesen Batteriebedarf für Sie verwaltet. Sie finden die Optionen unter Einstellungen > Anzeige > Bewegungsglättung.

Bildschirmauflösung ändern: Das Galaxy S22 Ultra hat die Möglichkeit, die Auflösung zwischen drei Optionen zu ändern: WQHD+ (3088 x 1440), FHD+ (2316 x 1080), HD+ (1544 x 720). Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Bildschirmauflösung und Sie finden diese Optionen. Es gibt keine intelligente Auflösungsanpassung, wie sie einige Geräte anderswo anbieten. Die Auflösungsoptionen für die Basis S22 und S22+ unterscheiden sich natürlich.

Dunkelmodus aktivieren: Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie Anzeige. Es ist das erste, was Sie oben auf der Seite bei „Hell“ und „Dunkel“ sehen, komplett mit Illustrationen. Sie können den Dunkelmodus planen, indem Sie die „Einstellungen für den Dunkelmodus“ unter diesen visuellen Illustrationen auswählen.

Ändern Sie die Anzeigefarben: Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Bildschirmmodus. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Aussehen des Displays von Vivid auf Natural zu ändern, wobei der Warm-/Kaltweißabgleich auch für manuelle Anpassungen verfügbar ist. Es gibt erweiterte Einstellungen, um die roten, grünen und blauen Kanäle auch einzeln zu steuern, wenn Sie wirklich tief eintauchen möchten.

Schalten Sie den Video-Enhancer ein: Auf dem S22 versteckt sich ein Video-Enhancer, der darauf abzielt, Ihr Videoerlebnis zu verbessern. Es funktioniert mit einer Reihe von Apps, darunter Netflix, Prime Video und YouTube. Gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Videohelligkeit. Es gibt Optionen für Normal oder Hell.

Schalten Sie den Augenkomfortschutz ein: Dies ändert die Farbe des Displays, um blaues Licht zu reduzieren, Augenbelastung zu vermeiden und Ihnen zu helfen, besser zu schlafen, fiktiv. Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige und schalten Sie „Eye Comfort Shield“ ein. Wenn Sie auf diese Einstellung klicken, finden Sie adaptive oder benutzerdefinierte Modi, sodass Sie sich dafür entscheiden können, sie immer oder nur ab einem bestimmten Zeitpunkt zu aktivieren.

Einhandmodus: Gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Funktionen > und schalten Sie auf „Einhandmodus“ um. Dadurch wird das Display verkleinert, damit Sie leichter auf Dinge zugreifen können, die weiter oben liegen – ideal für kleine Hände an großen Telefonen. Im Einhandmodus können Sie von links nach rechts wechseln, indem Sie auf die Pfeile tippen. Um den Einhandmodus zu verlassen, tippen Sie einfach auf den schwarzen Bereich.

So verwenden Sie den S Pen mit dem S22 Ultra: Der S22 Ultra wird mit einem integrierten S Pen-Stift geliefert. Wenn Sie es herausnehmen, können Sie es anstelle eines Fingers verwenden, um mit dem Display zu interagieren. Um die verschiedenen kompatiblen Apps zu laden, gibt es einen kleinen transparenten Launcher, der in der Mitte rechts schwebt und den Zugriff auf Notiz erstellen, Alle Notizen anzeigen, Smart Select, Bildschirmschreiben, Live-Nachrichten, AR Doodle, Übersetzen, PENUP und die Option zum Hinzufügen öffnet mehr Interaktionen.

So deaktivieren Sie Benachrichtigungen für eine App: Gehen Sie zu Einstellungen > Benachrichtigungen und Sie sehen einen Abschnitt „Kürzlich gesendet“. Tippen Sie auf „Mehr“ und Sie erhalten einfache Umschaltoptionen für alle Apps auf Ihrem Telefon (es sei denn, Sie haben sich dafür entschieden, sie auszublenden, in diesem Fall werden Sie dies nicht tun). Sie können sich auch pro App durchklicken, um Einzelheiten zu steuern, von „Leise liefern“ bis hin zu anderen Einzelheiten pro App.

App-Symbolabzeichen anzeigen: Symbolabzeichen sind eine Funktion von Android, mit der jede App Ihnen mitteilt, wie viele Benachrichtigungen Sie haben. Samsung wendet dies auf das gesamte Gerät an. Gehen Sie zu Einstellungen> Benachrichtigungen> Erweiterte Einstellungen und schalten Sie „App-Symbolabzeichen“ aus, wenn Sie dies nicht möchten. Tippen Sie auf diese Einstellung, wenn Sie zwischen der Benachrichtigung wechseln möchten, die nur als Punkt oder Punkt oder als Punkt mit Zahlen angezeigt wird, um anzugeben, wie viele Benachrichtigungen angezeigt werden.

Zeigen Sie Ihre App-Benachrichtigungen mit einem langen Druck auf eine App-Verknüpfung an: Dies ist eine ziemlich fortschrittliche Erweiterung der Symbolabzeichen. Sie können ein App-Symbol mit einem Abzeichen gedrückt halten, und die Benachrichtigungen werden in einem Popup-Menü angezeigt. Gehen Sie zu Einstellungen> Benachrichtigungen> App-Symbolabzeichen und Sie finden diese Option unten auf der Seite als Umschalter.

Erhaltene Benachrichtigung deaktivieren: Dies ist eine Standard-Android-Funktion, die sich jedoch in Android 12 geändert hat. Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten haben und zukünftige Benachrichtigungen deaktivieren oder deren Zustellung ändern möchten, halten Sie diese Benachrichtigung gedrückt. Es wird erweitert, um Ihnen Optionen zu bieten, einschließlich "Benachrichtigungen deaktivieren". Wenn Sie „Einstellungen“ auswählen, gelangen Sie in ein detailliertes Menü, in dem jeder verfügbare Aspekt geändert werden kann.

Zu lernen, „Nicht stören“ zu beherrschen, ist eine Schlüsselfähigkeit von Android. Sie können es erhalten, um Ihnen die gewünschten Benachrichtigungen zu geben, wenn Sie sie möchten, Sie können Ihr Telefon stumm schalten, wenn Sie möchten, ohne einen mechanischen Schieberegler zu benötigen, aber dennoch diese wichtigen Benachrichtigungen durchlassen. Auf dem Galaxy S22 haben Sie fünf Lautstärkeregler: System, Bixby, Klingelton, Medien, Benachrichtigungen.

Beherrschen Sie den Medien-Lautstärkeschalter: In den Lautstärkeeinstellungen (Einstellungen > Töne und Vibrationen > Lautstärke) finden Sie die Option „Lautstärketasten für Medien verwenden“. Dies ist standardmäßig aktiviert und bedeutet, dass sich beim Drücken der Lautstärketasten nur die Medienlautstärke bewegt, z. B. Ihre Musik. Schalten Sie es aus und es steuert die Klingellautstärke, wechselt aber zur Medienlautstärke, wenn Sie Medien abspielen, z. B. in Netflix oder Spotify.

Ändern Sie die Vibrationsstufen für alles: Gehen Sie zu Einstellungen > Töne und Vibration > Vibrationsintensität und Sie können die Vibrationsstufen für Anrufe, Benachrichtigungen und Touch-Interaktion individuell ändern.

Schalten Sie das Ladegeräusch, das Entsperrgeräusch, die Tastaturgeräusche aus: Samsung würde Ihr Galaxy bei jeder Aktion und Berührung piepen und vibrieren lassen. Gehen Sie zu Einstellungen> Sound und Vibration> Systemsounds / Vibrationssteuerung.

Aktivieren und steuern Sie Dolby Atmos: Dies kann in den Schnelleinstellungen aktiviert werden, oder gehen Sie zu Einstellungen> Töne und Vibration> Tonqualität und Effekte. Klicken Sie in den Bereich Dolby Atmos und Sie haben die Möglichkeit, Auto, Film, Musik oder Sprache als individuelle Verbesserungen auszuwählen. Bevor Sie in dieses Menü gelangen, gibt es auch einen separaten Schalter „Dolby Atmos für Spiele“, sodass Sie ihn einfach starten können, wenn Sie ein Spiel beginnen.

Passen Sie den EQ (Equalizer) an: Das Standard-Soundprofil gefällt Ihnen nicht? Du kannst es ändern. Gehen Sie zu Einstellungen> Töne und Vibration> Tonqualität und Effekte> Equalizer. Dies bietet fünf Voreinstellungen und eine benutzerdefinierte Option, sodass Sie das Klangprofil über neun lineare Bänder nach Belieben anpassen können (von 63 Hz bis 16 kHz).

Ton für Schwerhörige anpassen: Gehen Sie zu Einstellungen > Töne und Vibration > Tonqualität und Effekte > Ton anpassen. Dies bietet altersabhängige Frequenzverstärkungen, wobei davon ausgegangen wird, dass bestimmte Frequenzbänder in bestimmten Altersgruppen verringert werden. Sie können auch „Mein Gehör testen“ verwenden, um festzustellen, welche Verstärkung Sie gegebenenfalls verwenden sollten.

„ Nicht stören“ aktivieren: „Nicht stören“ ist eine Android-Funktion, mit der Sie Ihr Telefon stumm schalten können, aber Sie können eine Reihe von Ausnahmen einrichten. Wischen Sie die Schnelleinstellungen nach unten und tippen Sie auf die Schaltfläche „Nicht stören“, um sie einzuschalten. Sie können es auch gedrückt halten, um einen Zeitplan festzulegen und bestimmte Störungen durch Anrufe, Alarme, Apps usw. zuzulassen. Sie können darauf auch über Einstellungen > Benachrichtigungen > Nicht stören zugreifen.

Alarme und Ausnahmen in „Bitte nicht stören“ zulassen: Wie im Tipp oben.

Benachrichtigungen in „Nicht stören“ zulassen: Während Töne und Vibrationen stummgeschaltet sind, können Sie weiterhin stumme Benachrichtigungen erhalten. Gehen Sie zu Einstellungen > Benachrichtigungen > Nicht stören > Benachrichtigungen ausblenden. Hier können Sie steuern, ob alle ausgeblendet werden sollen, ob Sie Vollbildbenachrichtigungen, App-Symbolabzeichen, Anzeige im Benachrichtigungsfeld, Popup-Benachrichtigungen beenden und Statusleistensymbole ausblenden möchten.

Begrenzen Sie die Bildwiederholfrequenz, um Akku zu sparen: Öffnen Sie in der Game Launcher-App das dreizeilige Menü unten rechts. Klicken Sie in den angezeigten Optionen auf „Game Booster“. Sie können dann auf "Niedrige Bildwiederholfrequenz" zugreifen, wodurch die Bildwiederholfrequenz während des Spiels auf 48 Hz festgelegt wird, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Navigationsgesten in Spielen blockieren: Dies ist eine große Sache, um zu verhindern, dass Sie beim Spielen versehentlich ein Spiel verlassen, weil Ihre Wischbewegungen falsch interpretiert wurden. Gehen Sie wie oben beschrieben zu den Game Booster-Einstellungen und wählen Sie dann „Während des Spiels blockieren“. Hier können Sie Navigationsgesten ausschalten (es wird natürlich ausgegraut, wenn Sie die Softkeys von Android verwenden). Um ein Spiel zu verlassen, müssen Sie zweimal wischen.

Schalten Sie die automatische Helligkeit während des Spielens aus: Es gibt nichts Ärgerlicheres, als Ihre Helligkeit beim Spielen zu dimmen . Im oben beschriebenen Menü können Sie auch die automatische Helligkeit blockieren, um dieses Problem zu vermeiden.

Schalten Sie Dolby Atmos für Spiele ein: Gehen Sie zu Einstellungen > Sounds und Vibrationen > Soundqualität und Effekte. Hier sehen Sie den Schalter „Dolby Atmos für Spiele“.

So verwenden Sie den Bildschirmrekorder: Die S22-Serie verfügt über einen integrierten Bildschirmrekorder, auf den Sie über die Schnelleinstellungen zugreifen können. Wischen Sie einfach nach unten und dann erneut, um die umfassenderen 18 Schaltflächen zu öffnen, auf denen Sie den Bildschirmrekorder auswählen können. Halten Sie dieses Symbol gedrückt, um seine Besonderheiten anzupassen, z. B. Videoqualität und Ton (von Medien und/oder Mikrofon oder keine).

Die Kameras der verschiedenen S22-Geräte sind sehr unterschiedlich, wobei der S22 Ultra der König des Trios ist. Aber es gibt viele Gemeinsamkeiten, die sie gemeinsam haben und mit denen sie sich auseinandersetzen müssen.

Aktivieren Sie den 108-Megapixel- Modus (nur S22 Ultra): Der S22 Ultra verfügt über eine 108-Megapixel-Kamera, ist jedoch standardmäßig auf 12 Megapixel eingestellt. Wenn Sie die volle Auflösung wünschen, tippen Sie in der Kamera-App auf die Schaltfläche für das Seitenverhältnis und Sie sehen die Option „3:4 108 MP“. Hinweis: Sie können im S22 und S22+ nicht mit 108 MP aufnehmen, da sie 50 MP Hauptsensoren haben.

Aktivieren Sie die 8K-Videoaufnahme: Wenn Sie Videos in der höchsten Auflösung aufnehmen möchten, gehen Sie in der Kamera-App in den Videomodus und tippen Sie auf das Symbol für das Seitenverhältnis – Sie sehen die Option für 8K 24.

Schalten Sie den Aufnahmevorschlagsmodus ein: Eine Funktion, die vor langer Zeit auf dem S10 eingeführt wurde, analysiert die Szene und schlägt die beste Komposition vor. Die Kamera schlägt die beste Aufnahme vor, die Sie machen können, und hilft Ihnen, sie mithilfe einer Anleitung auf dem Bildschirm auszurichten. Öffnen Sie die Kamera-App und tippen Sie auf das Einstellungszahnrad, und Sie finden die Option zum Aktivieren.

Verwenden Sie den Szenenoptimierer, um Ihre Fotos zu verbessern: Der Szenenoptimierer verwendet künstliche Intelligenz (KI), um Ihre Fotos zu verbessern und längere Nachtaufnahmen aus der Hand zu ermöglichen. Wählen Sie in der Kamera-App den Einstellungscode oben links und schalten Sie dann „Scene Optimizer“ ein. Wenn Sie eine Aufnahme gemacht haben, sehen Sie, wie sie sich vor Ihren Augen automatisch anpasst, wobei ein doppeltes kreisförmiges Symbol anzeigt, dass die Kamera Optimierungen vorgenommen hat.

Verwenden Sie den Nachtmodus für bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen: Der Nachtmodus nimmt Langzeitbelichtungen bei schwachem Licht auf und schaltet sich automatisch ein – was Sie sehen können, wenn ein Mondsymbol in der unteren rechten Ecke des Suchers der Kamera-App gelb angezeigt wird. Tippen Sie auf dieses Mondsymbol, färben Sie den Umriss weiß und es ist ausgeschaltet.

So verlassen Sie einen Modus: Wenn Sie einen Kameramodus auswählen - beispielsweise aus dem Menü "Mehr" - und zur Standardeinstellung zurückkehren möchten, ist es nicht sofort ersichtlich, wie dies geschieht. Wenn Sie die Gestensteuerung aktiviert haben, müssen Sie zurückwischen, um zum normalen Sucher zurückzukehren. Verwenden Sie andernfalls die Zurück-Taste des Android-Softkeys (wenn Sie sich jedoch im Standard-Fotomodus befinden, schließt die Zurück-Taste die Kamera-App).

Schnellstart der Kamera: Standardmäßig wird durch zweimaliges Drücken der Seitentaste die Kamera gestartet. Wenn Sie dies ändern möchten, öffnen Sie beispielsweise eine andere App und gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Seitentaste.

Kameramodi wechseln: Sie können im Sucher der Kamera-App durch die Modi wischen: Foto ist die Standardeinstellung, mit Video und mehr auf der rechten Seite, Porträt auf der linken Seite.

Bearbeiten Sie die verfügbaren Kameramodi: Sie müssen sich nicht an die oben genannten Standardoptionen halten – Sie können Modi hinzufügen oder entfernen, die Sie nützlicher finden. Gehen Sie zu Mehr, wo unten rechts ein „Hinzufügen+“ angezeigt wird. Tippen Sie darauf und Sie können die gewünschten Modi auf die Wischleiste ziehen, sodass Sie zur Auswahl nicht mehr öffnen müssen.

Wechseln Sie schnell von der Rück- zur Frontkamera: Wischen Sie in der Kamera-App einfach nach oben oder unten und Sie wechseln zwischen der Ansicht der Rück- und Frontkamera. Oder Sie können den Netzschalter erneut zweimal drücken, und die Kameras wechseln.

RAW-Aufnahme aktivieren: Wenn Sie möchten, dass die DNG-Dateien sowie normale JPEG-Dateien gespeichert werden, gehen Sie zu den Einstellungen der Kamera-App und wählen Sie „Bildformate“. Hier finden Sie die Option, „RAW-Kopien“ zu speichern und auch HEIF (hocheffiziente Bilder) einzuschalten.

Videostabilisierung aktivieren: Es gibt zwei Versionen der Stabilisierung: eine in den Kameraeinstellungen, die für alles zu gelten scheint, oder „Super Steady“, wobei letztere viel dramatischer ist. Wenn Sie sich im Video befinden, sehen Sie eine Hand mit verschlungenen Linien um das Symbol – tippen Sie darauf, es wird gelb umrandet, um anzuzeigen, dass es aktiv ist. Hinweis: Wenn Super Steady aktiv ist, liegt Ihre Aufnahmeauflösung bei 1080p60. Wenn Sie 8K oder UHD (4K) ausgewählt haben, wechselt die Kamera automatisch zu FHD.

Videos in HDR10+ aufnehmen: HDR10+ ist eine Beta-Funktion (oder „Labs“). Öffnen Sie die Kamera-App, klicken Sie auf das Einstellungszahnrad und wählen Sie dann „Erweiterte Aufnahmeoptionen“. Hier sehen Sie die Option für das Aufnahmeformat mit hohem Dynamikbereich, aber es ist nur verfügbar, wenn Sie 1080p30 aufnehmen - alles mit höherer Auflösung oder Bildrate, und es ist ausgegraut.

Nehmen Sie ein Selfie-Portrait auf: Wechseln Sie einfach zur Frontkamera und wählen Sie Portrait aus dem Menü. Es gibt sieben verschiedene Effekte und Hintergründe zum Ausprobieren, die über das kleine kreisförmige Symbol unten rechts im Sucher geöffnet werden.

Der Randbildschirm sollte gekrümmte Kanten nützlicher machen, indem er ein kleines Menü am Rand anbietet. Aber obwohl die S22 und S22+ flache Displays haben, bieten sie diese Funktionalität immer noch!

Randfelder hinzufügen oder entfernen: Gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Randfelder. Tippen Sie darin auf Panels und Sie sehen die Auswahl der verfügbaren Panels und Sie können diejenigen hinzufügen und entfernen, die Sie nicht möchten. Bleiben Sie beim Nützlichen, sonst verbringen Sie mehr Zeit mit dem Navigieren und weniger Zeit mit dem Tun.

Bewegen Sie den Griff des Randbereichs an eine beliebige Stelle: Sie können den Griff des Rands (wo Sie wischen müssen, um die Randbereiche zu öffnen) an eine beliebige Stelle links oder rechts auf dem Bildschirm verschieben. Halten Sie es einfach gedrückt und Sie können es herumziehen. Wenn Sie es nicht verschieben möchten, können Sie die Position in den Einstellungen wie unten sperren.

Ändern Sie die Größe und Transparenz des Griffs des Randbereichs: Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Randbereiche> Griff. Innerhalb dieser Einstellungen können Sie den Griff ändern - einschließlich unsichtbar machen, Farbe und Größe ändern und ihn auf Wunsch vibrieren lassen, wenn er berührt wird.

Randfelder ausschalten: Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Randfeld. Schalten Sie es einfach aus und die Verknüpfung verschwindet.

Bixby ist Samsungs Assistent. Es feierte 2017 sein Debüt auf dem Samsung Galaxy S8. Der Assistent kann eine Reihe von Dingen, aber er ist im Wesentlichen in Bixby Voice und Bixby Vision unterteilt. Wir haben einige Bixby-Tipps im obigen Abschnitt über digitale Assistenten behandelt. Wenn Sie mehr über Bixby erfahren möchten, haben wir eine vollständige Bixby-Funktion für Sie .

Schalten Sie den Bixby-Button ein oder aus: Bixby ist in den Power-Button integriert. Wenn Sie dies ändern möchten, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Seitentaste.

Richten Sie eine Bixby-Routine ein: Gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Bixby-Routinen. Klicken Sie darauf und es gibt verschiedene Routineoptionen. Wenn Sie beispielsweise ins Ausland reisen, schalten Sie mobile Daten automatisch aus. Sie können benutzerdefinierte Routinen erstellen, die auf dem Öffnen einer App basieren, was sich zum Beispiel hervorragend für Spiele eignet.

Verwenden Sie Bixby, um auf die Einstellungen Ihres Telefons zuzugreifen: Eines der charmantesten Dinge an Bixby ist, dass es verwendet werden kann, um auf die Einstellungen Ihres Galaxy-Geräts zuzugreifen. Öffnen Sie Bixby entweder über die Schaltfläche oder indem Sie „Hey Bixby“ sagen, und sagen Sie dann, was Sie auf Ihrem Telefon ändern möchten.

Verwenden Sie Bixby Vision zum Übersetzen: Öffnen Sie die Kamera-App und Sie finden Bixby Vision im Abschnitt „Mehr“ oben links. Tippen Sie darauf und es öffnet Vision. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass es Barcodes und Einkäufe liest. Wenn Sie jedoch das Menü öffnen, finden Sie die Option zum Aktivieren der Übersetzung, was viel nützlicher ist.

Machen Sie einen Screenshot: Drücken Sie gleichzeitig die Leiser- und die Standby-Taste - aber nicht zu lange, sonst wird der Ausschaltbildschirm aktiviert.

Für einen Screenshot mit der Handfläche wischen: Wenn Sie die Tasten nicht drücken möchten, wischen Sie stattdessen mit der Kante Ihrer Hand über den Bildschirm. Dies kann unter „Einstellungen“ > „Erweiterte Funktionen“ > „Bewegungen und Gesten“ > „Palm swipe to capture“ deaktiviert werden.

Verringern Sie die Displayhelligkeit: Es ist keine Überraschung, dass die Helligkeit des Displays einer der größten Batterieverbraucher ist. Wischen Sie nach unten, um den Benachrichtigungsschatten zu sehen, und passen Sie den Helligkeitsregler entsprechend an.

Auflösung wechseln: Je mehr Auflösung Sie bedienen, desto stärker wird der Akku verbraucht. Auch hier finden Sie die Anweisungen weiter oben, aber gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige, um die Option zu finden.

Schalten Sie den Dunkelmodus auf Ihrem Gerät ein: Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Verwendung des Dunkelmodus die Leistung verringert, die das Telefon benötigt, um all diesen weißen Hintergrund zu beleuchten. Auch hier ist es in den Anzeigeeinstellungen das erste, was Sie sehen werden.

Deaktivieren Sie Funktionen, die Sie nicht verwenden: Samsung-Telefone sind vollgepackt mit Funktionen, und Sie werden sie nicht alle verwenden. In vielen Fällen können Sie sie deaktivieren. Das kann alles beinhalten, was mit Bixby, NFC, dem zweiten SIM-Kartensteckplatz, Kantenpanels, Kantenbeleuchtung, allen Vibrationsbenachrichtigungen und so weiter zu tun hat.

Anzeigen, was die Batterie frisst: Gehen Sie zu Einstellungen> Batterie- und Gerätepflege. Tippen Sie auf das Feld „Akku“, das Ihnen die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit anzeigt. Scrollen Sie nach unten und Sie können sehen, welche Apps die Akkulaufzeit am meisten verbraucht haben. Möglicherweise finden Sie hier einige Überraschungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, sodass Sie sie dann in den App-Einstellungen suchen können, um bestimmte Berechtigungen oder Hintergrundvorgänge zu entfernen.

Sehen Sie sich Ihren Akkunutzungsverlauf an: Auf der oben beschriebenen Akkunutzungsseite können Sie zu „letzte 7 Tage“ navigieren. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, werden die Apps angezeigt, die in der vergangenen Woche am meisten Akku verbraucht haben, was weiter hilft, die schlimmsten Übeltäter zu identifizieren – einige werden überraschen, andere spiegeln nur Ihre Nutzungsgewohnheiten wider.

Aktivieren Sie den Energiesparmodus: Drücken Sie entweder die Verknüpfung in den Schnelleinstellungen oder gehen Sie zu Einstellungen> Akku- und Gerätepflege> Akku. Hier können Sie den Energiesparmodus aktivieren, mit einigen Optionen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um Ihren Akku zu schonen. Es begrenzt die Netzwerknutzung im Hintergrund, die Synchronisierung, den Standortzugriff und senkt die Bewegungsglätte auf 60 Hz. Es gibt auch separate vom Benutzer ausgewählte Optionen zum Deaktivieren der ständig eingeschalteten Anzeige, zum Begrenzen der CPU-Geschwindigkeit auf 70 %, zum Verringern der Helligkeit um 10 % und zum Deaktivieren der 5G-Konnektivität.

Zeit bis zur vollständigen Aufladung: Die Ladezeit wird bei Anschluss an ein Ladegerät angezeigt. Schauen Sie unten auf dem Sperrbildschirm und auf dem Bildschirm für den Batteriestatus nach. Wenn Sie schnell aufladen, wird dies angezeigt und die geschätzte verbleibende Zeit angezeigt.

Schreiben von Mike Lowe und Chris Hall.