Samsung Galaxy A73 Gerüchte, Spezifikationen und Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Smartphones der Samsung Galaxy A-Serie sind ausgezeichnet. Typischerweise – insbesondere am oberen Ende der Reihe – übernehmen die Geräte der A-Serie einige der besten Funktionen der Galaxy S-Reihe, bieten sie jedoch in einem günstigeren Paket an.

Es gab eine Reihe von Gerüchten um das A53 sowie das A23, aber hier konzentrieren wir uns auf das, was wahrscheinlich die Spitze der 2022 Galaxy A-Reihe im A73 sein wird.

Das ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy A73 wissen.

März oder April 2022?

Etwa 330 £?

Es gibt derzeit kein offizielles Veröffentlichungsdatum für das Samsung Galaxy A73, aber angesichts des bevorstehenden Mobile World Congress könnte es sein, dass das Unternehmen die Barcelona-Show nutzt, um die neuen Geräte der A-Serie vorzustellen.

Das Samsung Galaxy MWC-Event findet am 27. Februar 2022 statt. Das Galaxy A72 wurde im März 2021 auf den Markt gebracht, sodass eine Enthüllung auf dem Mobile World Congress zeitlich passen würde. Es wurde jedoch darüber gesprochen, dass die A73 auf einen Monat nach der A53 verschoben wird, was darauf hindeutet, dass sie im April veröffentlicht wird.

Wenn es um den Preis geht, deuten Gerüchte darauf hin, dass es etwa 32.999 Rupien kosten wird, was etwa 330 £ oder 450 $ entspricht. Allerdings kostete das Galaxy A72 in Großbritannien über 400 Pfund, sodass es wahrscheinlicher ist, dass das A73 in eine ähnliche Größenordnung fällt.

163,8 x 76,0 x 7,6 mm

Schwarze und goldene Optionen

Das Samsung Galaxy A73 ist in Renderings durchgesickert, was uns einen Hinweis darauf gibt, wie es aussehen könnte. Basierend auf dem Leck können wir ein flaches Display mit einer oben zentral angeordneten Lochkamera sowie einer Quad-Kamera auf der Rückseite erwarten, die aus drei großen Objektiven und einem kleineren Objektiv besteht.

Es wird ein Kunststoffrahmen erwartet und das Kameragehäuse sieht aus, als wäre es eine einzelne Insel, anstatt sich in den Rahmen zu wickeln, wie es die S22-Modelle bieten. Es soll 163,8 x 76,0 x 7,6 mm messen und es wird gesagt, dass es in den Farboptionen Schwarz und Gold erhältlich sein wird.

6,7 Zoll

2400 x 1080 Auflösung

90 Hz Bildwiederholfrequenz

Basierend auf den Gerüchten wird das Samsung Galaxy A73 mit einem 6,7-Zoll-Display ausgestattet sein, das zweifellos AMOLED sein wird. Es soll eine Full HD + -Pixelauflösung haben, und wie bereits erwähnt, handelt es sich vermutlich um ein flaches Display.

Es wird gesagt, dass das A73 eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bieten wird, was einen leichten Schritt nach unten gegenüber der adaptiven Bildwiederholfrequenz von 120 Hz darstellt, die bei der Galaxy S22-Serie angeboten wird.

Qualcomm Snapdragon 750G

8 GB Arbeitsspeicher

128 GB Speicher

5000 mAh

Das Samsung Galaxy A73 soll auf dem Qualcomm Snapdragon 750G-Chipsatz laufen, der von 8 GB RAM und 128 GB Speicher unterstützt wird. Es gibt derzeit kein Wort darüber, ob microSD zur Speichererweiterung angeboten wird, aber da es nicht in der S22-Reihe enthalten ist, ist es durchaus möglich, dass dieses Mobilteil dies auch nicht anbietet.

In Bezug auf die Akkukapazität wird das Samsung Galaxy A73 anscheinend mit einer Akkukapazität von 5000 mAh ausgestattet sein und 33 W Schnellladung unterstützen. Es wurde jedoch auch über das Laden mit 25 W gesprochen, daher ist dies vorerst etwas unklar.

Quad-Rückfahrkamera

108 MP Hauptsensor

Über die Kameras, die für das Samsung Galaxy A73 erwartet werden, wurde nicht viel gesagt, obwohl ein Quad-Rückseiten-Setup erwartet wird und der Hauptkamerasensor 108 Megapixel haben soll.

Hier ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy A73 gehört haben.

Das Samsung Galaxy A73 5G erschien auf der FCC-Zertifizierungsseite und bietet 25-W-Schnellladeunterstützung.

Laut Leaker TheGalox_ ( über The Notebook Check ) wird Samsung das Galaxy A73 dieses Jahr nicht zusammen mit dem Galaxy A53 herausbringen, sondern im April eintreffen.

Renderings wurden von Serial Leaker @OnLeaks in Zusammenarbeit mit Zoutons veröffentlicht und enthüllten das Design des Samsung Galaxy A73 zusammen mit den gemunkelten Spezifikationen.

Schreiben von Britta O'Boyle.