Was ist Samsungs Vision Booster und wie funktioniert er?

(Pocket-lint) - Haben Sie jemals draußen auf Ihr Telefon geschaut und konnten das Display nicht klar sehen, weil es zu dunkel erschien?

Nun, Samsung hat eine neue Lösung für dieses spezielle Problem: Vision Booster.

Wenn die Sonne so hell scheint, kann Ihr Display schwer zu erkennen sein. Das liegt daran, dass die auf dem Bildschirm reflektierte Sonne die Lichtmenge übersteigt, die aus dem Bildschirm kommt.

Das Galaxy S22 Ultra wird dieses Problem jedoch nicht haben, da es eine Funktion namens Vision Booster sowie eine Spitzenhelligkeit von 1715 Nits bietet. Aber Vision Booster ist nicht Samsungs Art, einen Bildschirm einfach heller zu machen. Es verwendet Hardware und Software, um Details zu erhalten und Ihre Anzeigequalität zu verbessern. Die Idee ist, dass Vision Booster Ihren Bildschirm unabhängig von den Lichtverhältnissen automatisch verbessert, aber Teile dessen, was Sie gerade betrachten, dabei nicht verloren gehen. Schwarze werden super schwarz und Farben werden lebendig sein.

Vision Booster verbessert die Sichtbarkeit des Displays, indem es „die Lichtintensität der Umgebung und ihren Einfluss auf das Display berücksichtigt“, so Samsung. Der Algorithmus hinter der Technologie analysiert die Histogrammdaten aller auf dem Display erscheinenden Inhalte und untersucht den Wert jedes Pixels. Anschließend erfolgt eine Tonzuordnung, um die Anzeige anzupassen, wodurch dunkle Bereiche heller, Farben satter und der Farbkontrast maximiert werden. Es verbessert auch den Kontrast zwischen dunklen und hellen Aspekten digitaler Inhalte für eine brillantere Bildqualität mit einem Kontrastverhältnis von 3.000.000:1.

Das Ergebnis ist ein schärferes Bild – selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.

Bei der Ankündigung von Vision Booster gab Samsung zu, dass leistungsstarke Technologie mehr Energie benötigt und daher mehr Wärme verursacht.

Um dies zu bewältigen, ist das Galaxy S22 Ultra mit einem neuen System zur Wärmeableitung ausgestattet. Es verfügt über ein neues Thermal Interface Material (TIM), eine Substanz, die die Wärmeübertragung zwischen Oberflächen verbessert. Sein neues TIM wurde unter Verwendung eines neuen dickeren Geltyps entwickelt, um Wärme schneller zu leiten. Samsung nennt dies „Gel TIM“. Über dem Gel-TIM befindet sich das Nano-TIM, das laut Samsung Wärme schneller in die Dampfkammer transportiert und elektromagnetische Interferenzen vom AP abschirmt. Es besteht aus einem flexiblen Nanofasermaterial, das unter Druck widerstandsfähiger ist.

Samsung hat auch die Dampfkammer verschoben, um die Wärmeverteilung zu maximieren. Die neue Dampfkammer ist so konzipiert, dass sie den Bereich vom AP bis zur Batterie abdeckt. Es ist auch aus einem neuen doppelt gebundenen Edelstahl und unglaublich dünn. Von der Dampfkammer bewegt sich Wärme zu der Graphit-Verteilungsfolie, die Wärme horizontal von der Dampfkammer weg diffundiert. All diese Verbesserungen in Kombination mit der Wärmemanagementsoftware von Samsung bedeuten, dass das Galaxy S22 Ultra in der Lage sein sollte, Wärme schnell abzuleiten, selbst wenn Vision Booster aktiviert wird.

Derzeit ist es auf das neue Galaxy S22 Ultra beschränkt.

Schreiben von Maggie Tillman.