(Pocket-lint) - Samsung hat den Start der Galaxy S22-Serie mit einer frechen Werbung begleitet, die in Zusammenarbeit mit dem Team hinter dem Netflix-Hit Bridgerton erstellt wurde.

Die Anzeige wurde mit der Produktionsfirma Shondaland gedreht und zeigt Golda Rosheuvel, die ihre Rolle als Queen Charlotte wiederholt. Sie scheint von einer Reihe von Erfindungen, die vor ihr zur Schau gestellt werden, nicht amüsiert zu sein, bis sie auf Bilder von Samsungs S22-Telefonfamilie aufmerksam gemacht wird. Es ist nur eine Schande, dass sie 209 Jahre warten muss, bis die Telefone Realität werden.

Es ist alles ein bisschen Spaß und wird bei Bridgerton- Fans sicher ein oder zwei Kichern hervorrufen. Sie können es oben auf dieser Seite ansehen.

Die Geräte Samsung Galaxy S22 , Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra wurden alle während der heute, Mittwoch, 9. Februar 2022, gezeigten Unpacked-Präsentation von Samsung angekündigt.

Das S22 und das S22+ sind in Design und Ausstattung ähnlich, wobei das Display das Hauptunterscheidungsmerkmal ist – 6,1 bzw. 6,6 Zoll.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist ein anderer Fischkessel, da es mit seinem mitgelieferten S Pen-Stift eher ein Ersatz für die Galaxy Note-Serie als alles andere ist. Es ist wirklich Samsungs Flaggschiff für 2022.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Zusammenfassung hier: Samsung Galaxy S22 vs. S22 Plus vs. S22 Ultra: Was sind die Unterschiede?

