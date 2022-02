Samsungs neues Versprechen auf Software-Updates könnte sogar Google in Verlegenheit bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Software-Updates waren für Android ein umstrittenes Thema. Updates waren in der Geschichte der Plattform nicht nur langsam, sondern in einigen Fällen begrenzt ein Mangel an zukünftiger Softwareunterstützung die Lebensdauer eines neuen Geräts.

Am Vorabend der Markteinführung der Geräte Samsung Galaxy S22 und Tab S8 hat ein durchgesickertes Dokument enthüllt, dass Samsung die Supportdauer für seine Geräte verlängert. Das Dokument wurde ursprünglich von Evan Blass geteilt.

Das Dokument enthüllt, dass Samsung vier Generationen von Android-Betriebssystem-Upgrades und 5 Jahre Sicherheitsupdates anbieten wird.

RIESIGE Softwareverpflichtungen von Samsung!



Galaxy S22-Serie

Galaxy S21-Serie

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z-Fold 3

Galaxy Tab S8-Serie



Alle diese Geräte erhalten VIER Android-Betriebssystem-Upgrades und FÜNF Jahre Sicherheitspatches. Samsung hat zuvor 3 Betriebssystem-Upgrades versprochen. pic.twitter.com/N7t5d9aTPY – Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) 7. Februar 2022

Samsung führt weiter aus, dass dies für die Galaxy S22-Serie, S21-Serie, Z-Fold und Flip 3 sowie die Tab S8-Geräte gelten wird.

Das Samsung Galaxy S22 sollte bis 2027 unterstützt werden und auf Android 16 laufen.

Nokia machte ähnliche Zusagen, als es das Nokia XR20 auf den Markt brachte, landete aber nur bei 3 Jahren Android-Updates und 4 Jahren Sicherheitsupdates.

Google selbst, das seine Flaggschiff-Pixel-6-Geräte vorantreibt, bietet auch 5 Jahre Sicherheitsupdates, aber 3 Jahre Android-Betriebssystem-Updates. Google sagt derzeit auf den eigenen Support-Seiten, dass das letzte OS-Update für das Pixel 6 im Oktober 2024 sein wird.

Einer der Gründe für die Verlängerung von Softwareupdates auf Geräten ist die Verlängerung ihrer Nutzungsdauer. Wenn Sie nur ein paar Updates anbieten, dauert es nicht lange, bis der Gerätesupport endet. An diesem Punkt müssen Besitzer ein neues Gerät kaufen, um die neuesten Softwarefunktionen zu erhalten - und vor allem auch um Sicherheitsupdates zu erhalten.

Das könnte bedeuten, dass einwandfreie Hardware weggeworfen wird, weil sie keine Funktion mehr hat, während Software sie verlängern, den Wert steigern und Verschwendung reduzieren könnte.

Jeder, der ein Apple iPhone oder iPad besitzt, weiß, dass der Software-Support länger dauert; Der Markt für gebrauchte Geräte ist in der Tat lebhaft, auch weil Sie etwa 6 Jahre lang Updates von ihnen erhalten.

Updates waren in den letzten zehn Jahren ein komplexes Thema für Android, aber im Jahr 2021 sahen die Dinge deutlich besser aus, da Samsung einer der führenden Anbieter von Updates für ältere Geräte ist.

Dieses neue Engagement – sollte es sich als wahr erweisen – wird die Position von Samsung stärken, solange es liefern kann.

Schreiben von Chris Hall.