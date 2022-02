Das Design und die technischen Daten des Samsung Galaxy A53 sind vollständig durchgesickert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung wird seine neue Flaggschiff-Reihe Galaxy S am 9. Februar auf den Markt bringen, aber Gerüchte deuten darauf hin, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass wir in dieser Jahreshälfte von dem Unternehmen hören werden, da das Galaxy A53 auch in einer Reihe von Leaks auftaucht.

Das jüngste Leck kommt jedoch von Winfuture und zeigt nicht nur, wie das Galaxy A53 voraussichtlich aussehen wird, sondern beschreibt auch die wichtigsten Spezifikationen und bestätigt einige der vorherigen Berichte.

Laut dem Winfuture-Bericht wird das Samsung Galaxy A53 ein ähnliches Design wie das Galaxy A52 aufweisen, jedoch mit einem raffinierteren Kameragehäuse auf der Rückseite. Oben auf dem Display ist eine Lochkamera zentralisiert, die im Leck in den Farboptionen Weiß und Schwarz angezeigt wird.

Die Website behauptet, dass das Gerät mit vier Kameras auf der Rückseite ausgestattet sein wird, die aus einer 64-Megapixel-Hauptkamera, einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, einer 5-Megapixel-Tiefenkamera und einer 5-Megapixel-Makrokamera bestehen. Die Frontkamera soll 32 Megapixel haben.

Zu den weiteren Spezifikationen gehören ein 6,5-Zoll-Display mit Full HD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, der Exynos 1200-Chipsatz unter der Haube, unterstützt von 6 GB oder 8 GB RAM und mindestens 128 GB Speicher mit microSD-Unterstützung zur Speichererweiterung.

Winfuture hat die Akkukapazität in dem Bericht nicht bestätigt, obwohl frühere Berichte besagten, dass der A53 eine 5000-mAh-Zelle mit 25-W-Schnellladeunterstützung bieten wird.

Im Moment ist nichts offiziell, obwohl Sie alle vorherigen Gerüchte zum Galaxy A53 in unserem separaten Feature lesen können.

Schreiben von Britta O'Boyle.