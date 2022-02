Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs Champion von 2022, das Galaxy S22 Ultra, ist sowohl ein Ende als auch ein Neuanfang. Die Integration eines S Pen-Stifts – im Gegensatz zu anderen Modellen der S22-Serie (die kompatibel sind, nur keinen eingebauten haben) – leitet eine neue Ära für das Flaggschiff ein und bedeutet gleichzeitig das Ende der einstigen Spitze -Tier-Note-Serie .

Aber es ist kaum ein Grund, dem Ende der Note-Serie nachzutrauern: Das Galaxy S22 Ultra wird alles tun, wozu die Spitzenserie in der Lage war, nur besser. Es steht an der Spitze der S22-Serie – zu der auch das Galaxy S22 und das S22+ gehören – und bringt auch die fortschrittlichsten Kameras in die Produktpalette des koreanischen Unternehmens ein.

Es ist nicht nur die Integration des S Pen, die das Ultra von den anderen beiden S22-Modellen unterscheidet, denn sein 6,8-Zoll-AMOLED-Display macht es zum größten des Trios (das S22 hat 6,1 Zoll, das Plus 6,6 Zoll). ).

Das Design ist auch gegenüber dem früheren S21 Ultra eine echte Verfeinerung, mit einem besser integrierten Rückkameraabschnitt, der umso mehr in das Telefon „versinkt“. Es besteht aus einem Quad-Setup mit einem 108-Megapixel-Hauptobjektiv, einem 12-Megapixel-Ultra-Wide-Objektiv und einem Paar 10-Megapixel-Teleobjektiven (für 3-fachen bzw. 10-fachen Zoom). Der Sensor der Hauptkamera ist 23 Prozent größer als beim Vorgänger, um das Ansehen der Kamera zu steigern.

Interessanterweise werden die Mobiltelefone in Großbritannien (und wir glauben, dass Europa zusätzlich zur Region Asien-Pazifik) mit Samsungs eigenem Exynos 2200-Chipsatz ausgestattet sein, während die Markteinführung in den USA Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1- Plattform enthalten wird. Beide sind 4-nm-Prozesse mit ähnlichen Fähigkeiten, die erwartet werden.

Wie sich dieser Prozessorunterschied auf die Akkulaufzeit auswirkt, ist unbekannt, aber es ist eine 5.000-mAh-Zelle an Bord – sie sollte also gute Innings bieten. Sowohl kabelgebundenes (45 W) als auch kabelloses Laden (15 W) sorgen für umfassenden Komfort.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra wird voraussichtlich vor Ende des Monats eintreffen, mit Vorbestellungen ab dem 9. Februar für einen Verkaufstermin ab dem 25. Februar, mit Preisen ab 1.149 £ für das 8GB/128GB-Modell.

Schreiben von Mike Lowe.