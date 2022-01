Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es war im September 2021, als erstmals Details zum Samsung Galaxy A53 5G- Mobilteil – dem Update des Galaxy A52 – auftauchten, wobei in den Monaten seitdem verschiedene Informationen eintrafen.

Es sieht jetzt so aus, als wäre es fast Zeit für die Markteinführung des Mittelklasse-Mobilteils, da es laut einem Bericht von MySmartPrice zusammen mit dem A33 5G der unteren Preisklasse auf den offiziellen Support-Seiten von Samsung erschienen ist .

Da das Galaxy S22 der Spitzenklasse am 8. Februar vorgestellt werden soll, wären wir nicht überrascht, wenn das Duo A53 und A33 leise vor diesen Daten eintreffen würde, um Ablenkungen von Samsungs Flaggschiff-Ankunft zu vermeiden.

Aber wenn Sie nicht den höchsten Dollar für ein Mobilteil ausgeben möchten, wird das Galaxy A53 wahrscheinlich viel Anklang finden. Die angebliche Spezifikation soll ein Quad-Kamera-Setup auf der Rückseite bringen – mit einem 64-Megapixel-Haupt-, Ultra-Wide-, 5-Megapixel-Makro- und 2-Megapixel-Tiefensensor – während der Bildschirm als 6,4-Zoll-Full-HD+-AMOLED-Panel mit a Lochausschnitt oben mittig. Also kein ausgefallener Zoom hier, aber das ist ein Teil dessen, was den A53 vom S22 unterscheidet.

An anderer Stelle soll das Galaxy A53 mit Samsungs Exynos 1200-Chip und mindestens 8 GB RAM ausgestattet sein. Es ist unwahrscheinlich, dass Exynos in allen Regionen erscheinen wird, da Europa und die USA tendenziell eine Qualcomm-Spezifikation erhalten, aber es wächst das Gerücht, dass dieses Galaxy das erste sein könnte, das die neueste Hardware von MediaTek verwendet (obwohl Dimensity 9000 unwahrscheinlich erscheint, da es theoretisch höher positioniert ist als Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in vielen Bereichen).

Vollständige und endgültige Details stehen wahrscheinlich gleich um die Ecke, also weitere Informationen, wenn und wann es offiziell wird.

Schreiben von Mike Lowe.