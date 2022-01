Samsung kündigt Februar Unpacked an, neckt einen Note-Nachfolger

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung veranstaltet im Februar ein Unpacked-Event, um die 2022 Galaxy S-Telefonserie anzukündigen, bei der es sich wahrscheinlich um das Galaxy S22 handeln wird.

TM Roh, Präsident und Leiter des Mobile-Experience-Geschäfts von Samsung, kündigte die Veranstaltung in einemBlogbeitrag an, der am Donnerstag, den 20. Januar 2022 veröffentlicht wurde.

„Bei Unpacked im Februar 2022 stellen wir Ihnen das bemerkenswerteste Gerät der S-Serie vor, das wir je entwickelt haben“, schrieb Roh. Der Beitrag ist übersät mit Verweisen auf die Galaxy Note-Serie, was darauf hindeutet, dass sie ein Schwerpunkt in Samsungs nächster Galaxy S-Ankündigung sein wird. Zum Beispiel bemerkte Roh, dass viele „überrascht“ waren, als Samsung letztes Jahr kein neues Galaxy Note veröffentlichte.

Aber er fügte hinzu, Samsung habe „diese Erfahrungen, die Sie lieben, nicht vergessen“, indem er sich auf das Note bezog und vielleicht implizierte, dass die neue Serie einen Galaxy Note-Nachfolger enthalten wird.

Das bedeutet nicht, dass Samsung ein Gerät der Marke Galaxy Note ankündigen wird. Stattdessen könnte das gemunkelte Galaxy S22 Ultra als Note-Fortsetzung dienen. Tatsächlich endete Rohs Beitrag mit einer Anspielung auf das nächste Ultra, was erneut signalisiert, dass Samsung beabsichtigt, das Galaxy S22 Ultra als Note-Nachfolger zu positionieren. Dies stimmt mit all den jüngsten Lecks überein.

Eine Flut inoffizieller Bilder und Videos weist alle darauf hin, dass das Galaxy S22 Ultra ein Note-ähnliches Design mit eckigen Kanten und einem mitgelieferten Stift aufweist.

Obwohl noch kein genaues Datum für Samsungs Veranstaltung bekannt gegeben wurde, können diejenigen, die die neue Galaxy S-Telefonserie haben möchten, ihr Interesse anmelden, um die Telefone vorbestellen zu können.

