Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat seinem Unpacked-Event am 8. Februar mit einer Ankündigung des Chipsatzes vorgegriffen, der voraussichtlich das Galaxy S22 antreiben wird – zumindest in einigen Regionen.

Der mobile Exynos 2200-Prozessor enthält eine Samsung Xclipse-GPU, nutzt die AMD RDNA 2-Architektur und sporthardwarebeschleunigtes Raytracing.

Raytracing ist eine relativ neue Technologie, die hauptsächlich in Spielen verwendet wird. Es ist seit drei Jahren in PC-Grafikkarten enthalten und ist Teil der DNA der Xbox Series X/S- und PS5-Konsolen. Auf einer grundlegenden Ebene ermöglicht es Entwicklern, realistischere Licht- und Reflexionseffekte in ihre Spiele einzuführen.

Mit dem neuen System-on-Chip ist auch Shading mit variabler Rate möglich, von dem Samsung hofft, dass es eine neue Ära des mobilen Spielens einleiten wird – zumindest grafisch.

„Die AMD RDNA 2-Grafikarchitektur erweitert energieeffiziente, fortschrittliche Grafiklösungen auf PCs, Laptops, Konsolen, Autos und jetzt auch auf Mobiltelefone. Die Xclipse-GPU von Samsung ist das erste Ergebnis mehrerer geplanter Generationen von AMD RDNA-Grafiken in Exynos-SoCs“, sagte AMD Senior Vice President von Radeon Technologies, David Wang.

"Wir können es kaum erwarten, dass Mobiltelefonkunden die großartigen Spielerlebnisse erleben, die auf unserer technologischen Zusammenarbeit basieren."

Zu den weiteren Merkmalen des Exynos 2200 gehören eine leistungsstarke On-Device-KI, eine Octa-Core-CPU, die aus einem Arm Cortex-X2-Flaggschiff-Core, drei leistungs- und effizienzausgewogenen Cortex-A710-Big-Cores und vier energieeffizienten Cortex-A510-Little-Cores besteht -Kerne plus ein 5G-Modem.

Es ist wahrscheinlich, dass es in einigen Regionen die Telefone der Samsung Galaxy S22-Serie antreibt, obwohl angenommen wird, dass andere stattdessen auf Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-Verarbeitung laufen.

Schreiben von Rik Henderson.