Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge soll das Samsung Galaxy S22 auf Samsungs Unpacked-Event angekündigt werden, was Samsung nun wie geplant für den 8. Februar 2022 gegenüber Koreas DDaily bestätigt hat .

Das ist im Jahreszyklus etwas früher als üblich, da die Gerüchteküche darauf hindeutet, dass Vorbestellungen am 9. Februar eröffnet werden, vorgekaufte Handys bereits am 21. Februar bei den Kunden eintreffen und der Verkauf im Geschäft am 24. Februar beginnt.

Sie werden feststellen, dass der letzte dieser Termine dem Mobile World Congress 2022 vorausgeht, der am 28. Februar 2022 in Barcelona beginnen soll. Zweifellos eine gute Plattform für Samsung, um seine neuen Geräte vorzustellen, aber nicht die Website für a Launch-Event - eher ein Schaufenster des Galaxy-Ökosystems als Ganzes.

Auf das Galaxy S22 wurde viel Wert gelegt, da es anscheinend das Mobilteil ist, das die Note-Serie endlich ins Bett legt, da ersteres mit einem S Pen-Stift funktionieren soll. Es wird jedoch angenommen, dass dies ausschließlich die Reserve des größeren S22 Ultra-Mobilteils sein wird , wobei die kleineren S22- und S22 Plus-Mobilteile nicht davon profitieren.

Interessant ist auch, dass die Veranstaltung so kurz nach dem Launch des Galaxy S21 FE (Fan Edition) stattfindet , was eher auf Verzögerungen in der Lieferkette als auf eine vorgeplante Ankunft zurückzuführen ist.

Es wird erwartet, dass das S22 mit der Verwendung von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-Plattform oder Exynos 2200 auf dem koreanischen Markt weit über sein FE-Handy mit niedrigerer Spezifikation hinausgeht.

Weitere Details, die wir in unser Galaxy S22-Gerüchtsfeature aufgenommen haben , beschreiben die letzten Monate des Aufbaus bis zum bevorstehenden Start. Schauen Sie sich das an, um alle Details zu erfahren, was wir am 8. Februar erwarten könnten.

Schreiben von Mike Lowe.