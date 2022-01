Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat sein neuestes Fan Edition-Handy offiziell enthüllt, um sicherzustellen, dass die CES 2022 nicht ohne eine Smartphone-Ankündigung des Technologiegiganten vergeht.

Es heißt Galaxy S21 FE und nimmt alle Schlüsselelemente des regulären Galaxy S21 auf und reduziert es auf das Wesentliche, wodurch das Design vereinfacht wird.

Trotz seiner Unterschiede zum ursprünglichen S21 ist es eindeutig ähnlich. Es hat das erkennbare Kameragehäuse, das in der Ecke sitzt und sich um den Rand des Telefons legt.

Abgesehen von einer etwas anderen Optik sind die meisten Funktionen gleich oder zumindest sehr ähnlich. Dazu gehört das 120Hz-fähige AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1200 Nits.

Im Inneren befindet sich ein Octa-Core-5-nm-Prozessor. Samsung hat es noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich wird es der Snapdragon 888 in den USA und der Exynos 1200 international sein.

Das Triple-Kamerasystem auf der Rückseite verfügt über eine 12-Megapixel-Hauptkamera, 12-Megapixel-Ultraweitwinkel und einen 8-Megapixel-Telezoom.

Wenn es in Großbritannien ab dem 11. Januar erhältlich ist, wird es in zwei Konfigurationen erhältlich sein: 6 GB/128 GB für 699 £ und 8 GB/256 GB für 749 £. Es wird in vier Farben erhältlich sein: Weiß, Graphit (Schwarz), Lavendel und Olivgrün

Da stellt sich die Frage: Ist das notwendig? Da viele seiner Funktionen denen des normalen S21 ähneln - ein Telefon, das jetzt fast zum gleichen Preis erhältlich ist - brauchen wir dieses neue Telefon? Zumal auch das Galaxy S22 nicht weit davon entfernt ist, auf den Markt zu kommen. Es ist in der Tat ein eigenartiges Timing.