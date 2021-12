Samsung Galaxy S21 FE verliert Video zweimal in den Händen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Samsung Galaxy S21 FE soll Anfang Januar auf den Markt kommen und obwohl noch nichts offiziell in Bezug auf ein Ankündigungsdatum ist, wurde in den Gerüchten so viel über das Gerät enthüllt, dass es nicht mehr viel zu verkünden gibt.

Die neuesten Lecks enthalten jedoch nicht nur Details zu den Spezifikationen. Stattdessen handelt es sich um praktische Videos, die das Galaxy S21 FE in der realen Welt zeigen und den Fans eine Vorstellung davon geben, was sie leibhaftig erwarten können.

Das erste Hands-on-Video kommt von Instagram-Benutzer @habla.concamilo ( über Android-Schlagzeilen ) und zeigt das Galaxy S21 FE in der Farbe Lavendar, das Samsung selbst vor einigen Monaten versehentlich auf seinem eigenen Instagram geleakt hat. Das Video verrät nicht viel mehr, aber das matte Finish sieht wunderschön aus.

Sehen Sie sich diesen Beitrag auf Instagram an Ein von Hablaconcamilo geteilter Beitrag (@habla.concamilo)

Das zweite Video bietet ein bisschen mehr. Es ist ein Unboxing-Video mit freundlicher Genehmigung von HD Blog.it ( über Sammobile ), das nicht nur keine Kopfhörer oder Netzstecker in der Box zeigt, sondern auch eine umweltfreundliche Box. Das Video zeigt die Graphite-Farbe des S21 FE und wieder ist es ein mattes Finish, das großartig aussieht.

Das Video bestätigt das 6,4-Zoll-Full-HD+ -Display, die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz , den Qualcomm Snapdragon 888-Prozessor (obwohl auch eine Exynos-Version erwartet wird) und 6 GB RAM mit 128 GB Speicher. Es bestätigt auch die 4500-mAh-Akku- und Kameraspezifikationen. Sie können es unten ansehen, um zu sehen, was Sie denken.

Für alle Gerüchte rund um das Samsung Galaxy S21 FE können Sie unser separates Feature besuchen , aber es sollte nicht mehr lange dauern, bis die offiziellen Details vorliegen.

