Erscheinungsdatum, technische Daten, Gerüchte und Neuigkeiten des Samsung Galaxy A53

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy A-Reihe von Smartphones befindet sich unterhalb der Flaggschiff-Reihen Galaxy S und Galaxy Z, leiht sich jedoch viele der Premium-Funktionen des Galaxy S aus und bietet eine hervorragende Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Samsung Galaxy A53 wird voraussichtlich die Nachfolge des hervorragenden Galaxy A52 antreten, und obwohl es derzeit nicht offiziell ist, gab es mehrere Gerüchte, die darauf hindeuten, welche Spezifikationen es bieten könnte.

Hier ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy A53 gehört haben.

Anfang 2022 – vor Galaxy Unpacked?

Es wurde behauptet, das Samsung Galaxy A53 sei in der Samsung-Fabrik in Noida in Produktion gegangen, was in Kombination mit einer Geekbench-Liste darauf hindeutet, dass wir das Gerät eher früher als später sehen werden – die derzeitige Annahme, dass es vor dem Start des Flaggschiffs Galaxy S22 erscheinen wird am 8. Februar.

Das Galaxy A52 wurde jedoch im März 2021 auf den Markt gebracht, sodass seine Ankunft möglicherweise später als das Unpacked-Hauptereignis erfolgen könnte.

Ähnlich wie beim Galaxy A52

Raffinierter

Neue Farbgebung

Gerüchten zufolge wird das Samsung Galaxy A53 ein ähnliches Design wie das Galaxy A52 aufweisen, mit einer Lochkamera, die oben auf dem Display zentral angeordnet ist, und einer Quad-Rückfahrkamera auf der Rückseite, die in der oberen linken Ecke positioniert ist.

Basierend auf den Renderings sieht es so aus, als würde die A53 ein nahtloseres Kameragehäuse haben, das sich besser in die Rückseite einfügt, und raffiniertere Kanten zum Gehäuse. Es scheint auch keinen Kopfhöreranschluss zu geben.

Es wird behauptet, dass das Samsung Galaxy A53 in Weiß, Schwarz, Blau und einer neuen orangefarbenen Farbgebung erhältlich sein wird. Eine Wasser- und Staubbeständigkeit nach IP67 wird ebenfalls erwartet – genau wie beim angebotenen A52 – und es soll 8,14 mm dick sein, was etwas schlanker ist als sein Vorgänger.

6,4 Zoll, AMOLED

Full-HD+-Auflösung

Fingerabdrucksensor im Display

Das Samsung Galaxy A53 wird voraussichtlich über ein 6,4-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verfügen . Es wird nicht erwartet, dass diese Bildwiederholfrequenz variabel ist, wie Sie es in der Galaxy S21-Reihe (und vermutlich in der kommenden S22-Reihe) finden werden.

Es wird jedoch angenommen, dass es eine Full HD + -Auflösung hat – ca. 2400 x 1080 Pixel – und über einen eingebauten Fingerabdrucksensor verfügt .

Exynos 1200/Qualcomm Snapdragon 778G

Gerüchte über MediaTek Dimensity - unwahrscheinlich

Mindestens 8 GB RAM / 128 GB Speicher

5000-mAh-Akku, 25-W-Aufladung

Es wird angenommen, dass das Samsung Galaxy A53 auf einem neuen Exynos 1200-Chipsatz laufen wird. Dies ist jedoch oft nicht für alle Märkte der Fall, also rechnen Sie damit, dass stattdessen der Snapdragon 778G-Chipsatz von Qualcomm zum Einsatz kommen könnte. Es gibt auch Gerüchte, dass es stattdessen einen MediaTek-Chipsatz beherbergen könnte – aber da Dimensity 9000 in der Lage ist, gegen Qualcomms erstklassigen Snapdragon 8 Gen 1 anzutreten, scheint dies höchst unwahrscheinlich.

Es wird behauptet, dass es diesmal kein 4G-Modell mit einer Nur-5G-Option geben wird .

Laut einem Benchmark-Test bietet das Galaxy A53 mindestens 8 GB RAM, und obwohl noch kein Speicherplatz angegeben wurde, würden wir mindestens 128 GB erwarten. Wir hoffen, dass die vom A52 angebotene microSD-Erweiterung erhalten bleibt - aber es ist noch nicht klar, und da es keine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse gibt, wären wir nicht überrascht, wenn auch der Kartenerweiterungssteckplatz abgeschnitten würde.

Es wird erwartet, dass der Akku des Galaxy A53 auf eine 5000-mAh-Zelle anstelle von 4500 mAh aufgerüstet wird. Es wird auch eine Schnellladeunterstützung bei 25 W erwartet, aber es gibt kein Wort zur Unterstützung für kabelloses Laden - wir würden es nicht in einem Mittelklasse-Mobilteil erwarten.

Quad-Rückfahrkamera

64MP Hauptsensor (mit OIS)

12MP Weite, 5MP Makro, 5MP Tiefe?

Das Samsung Galaxy A53 soll mit einer Quad-Rückfahrkamera ausgestattet sein, und es wird behauptet, dass es die gleiche optisch stabilisierte (OIS) Hauptkamera mit 64 Megapixeln wie sein Vorgänger A52 haben wird.

Gerüchte haben noch keine anderen Kameraspezifikationen detailliert, obwohl das Galaxy A52 einen 64-MP-Hauptsensor, 12-MP-Ultra-Wide-, 5-MP-Makrosensor und 5-MP-Tiefensensor bietet. Der Gedanke ist, dass der A53 diese Spezifikation widerspiegeln wird.

Es soll auch eine 32-Megapixel-Frontkamera haben, die aus dieser Lochöffnung herausschaut.

Hier ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy A53 gehört haben.

Das A53 und A33 erscheinen auf den Support-Seiten von Samsung und deuten auf eine bevorstehende Markteinführung hin.

Das Samsung Galaxy A53 erschien auf einem Benchmark , anscheinend mit dem kommenden Exynos 1200-Chipsatz und 6 GB RAM.

Ein Bericht auf Galaxyclub.nl deutete an, dass das Samsung Galaxy A53 mit einem 5000-mAh-Akku geliefert wird, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem A52 darstellt.

Leaker OnLeaks und Digit haben einige Renderings des Samsung Galaxy A53 veröffentlicht, die ein ähnliches Design wie das Galaxy A52 zeigen, wenn auch nahtloser.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Der Galaxyblog.nl berichtete, dass das Samsung Galaxy A53 mit einem 120-Hz-Display ausgestattet sein wird, und es wird auch erwartet, dass es den gleichen Hauptrückkamerasensor wie sein Vorgänger hat. Eine orange Farbgebung wird ebenfalls vorgeschlagen.

Laut Tippgeber Fron Tron wird die Samsung Galaxy A-Serie der nächsten Generation mit New Exynos mit AMD-Grafik ausgestattet sein, ähnlich wie für das Galaxy S22 erwartet.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Mike Lowe.