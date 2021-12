Samsung Galaxy A53 Erscheinungsdatum, Spezifikationen, Gerüchte und Neuigkeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy A-Smartphones liegen unter den Flaggschiff-Linien Galaxy S und Galaxy Z, leihen sich jedoch viele der Premium-Funktionen des Galaxy S aus und bieten eine hervorragende Leistung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Samsung Galaxy A53 wird voraussichtlich die Nachfolge des hervorragenden Galaxy A52 antreten, und obwohl es derzeit nicht offiziell ist, gab es mehrere Gerüchte, die darauf hindeuteten, welche Spezifikationen es bieten könnte.

Hier ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy A53 gehört haben.

Anfang 2022

Es wurde behauptet, dass das Samsung Galaxy A53 in der Samsung-Fabrik in Noida in Produktion gegangen ist, was in Kombination mit einer Geekbench-Liste darauf hindeutet, dass wir das Gerät eher früher als später sehen könnten.

Vorerst gibt es kein festes Datum in den Gerüchten - obwohl der 31. Dezember herumgeworfen wurde. Wir würden jedoch erwarten, das Samsung Galaxy A53 Anfang 2022 zu sehen. Das Galaxy A52 kam im März 2021 auf den Markt.

Ähnlich wie Galaxy A52

Raffinierter

Neue Farbgebung

Gerüchten zufolge soll das Samsung Galaxy A53 ein ähnliches Design wie das Galaxy A52 aufweisen, mit einer zentral auf dem Display angeordneten Lochkamera und einer Quad-Rückfahrkamera auf der Rückseite, die in der oberen linken Ecke positioniert ist.

Basierend auf den Renderings sieht es so aus, als würde das A53 ein nahtloseres Kameragehäuse haben, das sich besser in die Rückseite einfügt, und raffiniertere Kanten am Gehäuse. Es scheint auch keinen Kopfhöreranschluss zu geben.

Es wird behauptet, dass das Samsung Galaxy A53 in Weiß, Schwarz, Blau und einer neuen orangen Farbgebung erhältlich sein wird. Erwartet wird auch eine IP67-Wasser- und Staubbeständigkeit - wie beim angebotenen A52, und soll mit 8,14 mm Dicke etwas schlanker sein als sein Vorgänger.

6,5 Zoll, AMOLED

Full-HD+

Fingerabdrucksensor im Display

Das Samsung Galaxy A53 soll über ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verfügen . Es wird nicht erwartet, dass diese Bildwiederholfrequenz wie bei der Galaxy S21-Reihe variabel ist.

Es soll jedoch eine Full-HD+-Auflösung haben und über einen Fingerabdrucksensor im Display verfügen.

Exynos 1200/Qualcomm Snapdragon 778G

6 GB RAM/128 GB Speicher

5000mAh Akku

Es wird angenommen, dass das Samsung Galaxy A53 auf einem neuen Exynos-Chipsatz laufen wird - dem 1200er oder dem Qualcomm Snapdragon 778G-Chipsatz. Es wird behauptet, dass es dieses Mal kein 4G-Modell mit einer nur 5G-Option geben wird .

Laut einem Benchmark-Test wird das Galaxy A53 6 GB RAM bieten und obwohl noch keine Angaben zum Speicher gemacht wurden, würden wir 128 GB erwarten. Wir hoffen, dass die microSD-Erweiterung des A52 erhalten bleibt, aber es ist noch nicht klar.

Der Akku soll beim Galaxy A53 auf eine 5000-mAh-Zelle statt auf 4500 mAh aufgerüstet werden. Es wird auch eine Unterstützung für schnelles Laden erwartet.

Quad-Rückfahrkamera

64MP Hauptsensor

Das Samsung Galaxy A53 soll wie sein Vorgänger mit einer Quad-Rückfahrkamera ausgestattet sein, und es wird behauptet, dass es auch die gleiche Hauptkamera haben wird, die ein 64-Megapixel-Snapper wäre.

Gerüchte haben noch keine weiteren Kameraspezifikationen detailliert beschrieben, obwohl das Galaxy A52 einen 64-Megapixel-Hauptsensor, einen 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor, einen 5-Megapixel-Makrosensor und einen 5-Megapixel-Tiefensensor bietet. Es hat auch eine 32-Megapixel-Frontkamera.

Hier ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy A53 gehört haben.

Das Samsung Galaxy A53 erschien auf einem Benchmark , anscheinend mit dem kommenden Exynos 1200-Chipsatz und 6 GB RAM.

Ein Bericht auf Galaxyclub.nl schlug vor, dass das Samsung Galaxy A53 mit einem 5000-mAh-Akku geliefert wird, was ein leichtes Upgrade gegenüber dem A52 ist.

Leaker OnLeaks und Digit haben einige Renderings des Samsung Galaxy A53 veröffentlicht, die ein ähnliches Design wie das Galaxy A52 zeigen, jedoch nahtloser.

Das Galaxyblog.nl berichtete, dass das Samsung Galaxy A53 mit einem 120-Hz-Display ausgestattet sein wird, und es wird auch erwartet, dass es den gleichen Hauptrückfahrkamerasensor wie sein Vorgänger hat. Eine orangefarbene Farbgebung wird ebenfalls vorgeschlagen.

Laut Tippgeber Fron Tron wird die Samsung Galaxy A-Serie der nächsten Generation mit New Exynos mit AMD-Grafik kommen, ähnlich wie es für das Galaxy S22 erwartet wird.