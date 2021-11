Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die neueste Telefonkollaboration von Samsung ist ein Muss für Marvel- und Star Wars- Fans. Leider ist es weder in den USA noch in Großbritannien erhältlich.

Im vergangenen Monat hat Samsung Disney- und Marvel-Zubehör für das Galaxy Z Flip 3 vorgestellt – allerdings nur in Taiwan. Jetzt bietet Samsung in Singapur die „ Marvel and Star Wars Editions“ des Galaxy Z Flip 3 exklusiv über Shopee an. Beide Bundles kosten 1.522 SGD (ca. 1.126 US-Dollar) und sind in begrenzten Mengen erhältlich.

Shopee

Es ist unklar, ob diese Zusammenarbeit außerhalb von Singapur starten wird. In der Box erhalten Sie ein 128-GB-Galaxy Z Flip 3, eine Silikonhülle mit entweder einem Marvel- oder Star Wars-Logo, eine Fingerschlaufe und eine Shopee-Powerbank. Die Telefone selbst sind Standard und in den Farben Phantom Black, Cream, Green oder Lavender erhältlich.

Shopee

Denken Sie daran, dass dies nicht die erste Zusammenarbeit von Samsung mit Marvel ist. Im Jahr 2015 verkaufte es beispielsweise ein Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge mit Iron Man-Thema .

Samsung hat sich in der Vergangenheit auch mit anderen Marken und Organisationen zusammengetan, um limitierte Varianten seiner Telefone auf den Markt zu bringen. Kürzlich wurde sogar eine Galaxy S21 Olympic Games Edition angeboten , aber diese benutzerdefinierten Handsets waren nur für teilnehmenden Athleten an den Olympischen Spielen 2020 und den Paralympischen Spielen in Tokio gedacht.