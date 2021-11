Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs kommendes Galaxy S21 FE hat vor dem Start einen Boxenstopp in der Google Play Console gemacht, was seine Existenz so gut wie bestätigt.

Das Telefon ist in zwei Varianten in der Auflistung aufgetaucht: eine mit dem Snapdragon 888-Prozessor und eine andere mit dem Exynos 2100.

Dies ist ziemlich typisch für Samsung, das in verschiedenen Märkten unterschiedliche Plattformen verwendet. Normalerweise bekommen Europa und viele globale Märkte Exynos, während Snapdragon-betriebene Modelle nach Nordamerika gehen.

Die Entdeckung wurde von Mukul Sharma gemacht, besser bekannt als @stufflistings auf Twitter , einer regelmäßigen Quelle für durchgesickerte Informationen.

Die Varianten Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 und Exynos 2100 besuchen die Liste der Google Play Console und die Liste der von Google unterstützten Geräte. #Samsung #SamsungGalaxyS21FE pic.twitter.com/7kB1dBSkYB — Mukul Sharma (@stufflistings) 11. November 2021

Jüngste Berichte haben vorgeschlagen, dass das Telefon während der CES 2022 offiziell vorgestellt wird, was bedeutet, dass es von Samsung gleich Anfang Januar nächsten Jahres angekündigt wird.

Wie beim S20 FE wird erwartet, dass das Galaxy S21 FE die wichtigsten Funktionen des S21 in ein erschwinglicheres Paket bringt.

Dies wird anscheinend durch die Play Console-Liste bestätigt, die zwei Modelle enthält, die dieselben erstklassigen Prozessoren wie das bestehende Galaxy S21 verwenden.

Es wird auch erwartet, dass das Telefon über einen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und ein Dreifachkamerasystem ähnlich dem des Galaxy S21 verfügt.