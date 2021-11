Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung wird voraussichtlich Anfang 2022 seine Flaggschiff-Smartphone-Serie Galaxy S22 enthüllen, aber ein riesiges Leck hat uns nicht nur eine bessere Vorstellung davon gegeben, wann im Jahr 2022, sondern auch, wie das S22 Ultra aussehen wird.

Das Leck stammt von Jon Prosser von FrontPageTech – der eine mittelmäßige Erfolgsbilanz vorweisen kann – und enthüllt mehrere reale Bilder des Samsung Galaxy S22 Ultra. Die Bilder zeigen geschwungene Kanten auf dem Bildschirm, mit einer zentralen Punch-Hole-Kamera oben – keine Kamera unter dem Display wie damals beim Galaxy Z Fold 3 – und sie zeigen auch ein anderes Kameragehäuse auf der Rückseite als beim S21 Ultra.

Anstatt die Objektive in einem separaten Kameragehäuse zu sitzen, scheinen die Objektive der S22 Ultra unabhängig voneinander zu sitzen. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Bilder auch einen integrierten S Pen des S22 Ultra zeigen, der in der unteren linken Ecke positioniert ist.

Wir haben dieses Jahr kein Galaxy Note 21 bekommen und obwohl Samsung behauptet hat, dass es immer noch der Note-Serie verpflichtet ist, scheint es sicherlich, dass das S22 Ultra die Lücke füllen könnte. DasSamsung Galaxy S21 Ultra bietet S Pen-Kompatibilität, ebenso wie das Galaxy Z Fold 3 , aber ein integrierter S Pen ist weitaus bequemer und eine Funktion, an die Galaxy Note-Fans gewöhnt sind.

Prosser behauptet auch, dass die Galay S22-Serie am 8. Februar 2022 angekündigt wird, am selben Tag vorbestellt werden kann und am 18. Februar 2022 in die Regale kommt. Alle Gerüchte rund um das Samsung Galaxy S22 Ultra können Sie in unserem separaten Feature nachlesen. Wir haben auch eine für das S22 und S22+ .