(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy S21-Reihe wurde im Januar 2021 auf den Markt gebracht, sodass wir nicht allzu weit von der erwarteten Ankunft ihrer Nachfolger entfernt sind.

Obwohl noch nichts offiziell ist und bis Anfang 2022 unwahrscheinlich ist, gab es viele Spekulationen über die Galaxy S22-Reihe, die voraussichtlich das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra sein wird.

Wir haben das Galaxy S22 Ultra in einem separaten Feature behandelt , während wir uns hier alles ansehen, was wir bisher über das Galaxy S22 und Galaxy S22 Plus gehört haben.

Möglicherweise Januar 2022

Ab £769/$799?

Das Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra wurden im Januar 2021 vorgestellt, ein paar Monate früher als der typische Zeitplan des Unternehmens für die Einführung der Galaxy S-Serie.

Es ist derzeit nicht klar, ob der Januar der neue Zeitplan für die Galaxy S-Reihe ist oder ob Samsung eine Februar-Ankündigung und eine März-Version für die Galaxy S22-Reihe zurückgeben wird – oder sie vollständig ändern wird.

Preislich beginnt das Galaxy S21 in Großbritannien bei 769 £ und in den USA bei 799 $. Das Galaxy S21+ beginnt bei 949 £ in Großbritannien und 999 US-Dollar in den USA. Es ist wahrscheinlich, dass sich die jeweiligen Nachfolger auf einem ähnlichen Niveau halten werden, aber es ist noch zu früh, um das zu sagen.

Glasstic beim Standardmodell

Prominentes Kameragehäuse

S Pen-Unterstützung auf dem S22 Ultra

Die Samsung Galaxy S22-Reihe wird wahrscheinlich Designmerkmale teilen, wie dies bei der S21-Reihe der Fall ist. Zweifellos wird es einige Änderungen gegenüber der Baureihe 2021 geben, aber es könnte sein, dass es sich um kleinere Änderungen handelt als die zwischen der S20-Reihe und der S21-Reihe.

Gerüchte und Renderings deuten auf eine leichte Modifikation hin, aber nichts Wesentliches, da das Kameragehäuse auf eine separate Insel verschoben wird, anstatt sich für das S22 und S22+ erneut um den Rahmen zu wickeln.

Wir würden Premium-Handys für die gesamte Produktpalette erwarten, aber es ist wahrscheinlich, dass sich zumindest das Standard-S22 für eine Kunststoffrückseite anstelle von Glas entscheidet, wie es beim S21 der Fall war. Bei allen S22-Modellen wird jedoch eine Wasserdichtigkeit und eine Aufladung über USB Typ-C erwartet.

Außerdem erwarten wir bei allen Modellen ein markantes Kameragehäuse und eine Punch-Hole-Frontkamera . Obwohl das Galaxy Z Fold 3 eine Kamera unter dem Display bietet, heißt es, dass die Galaxy S22-Reihe diese nicht übernehmen wird.

6,06 Zoll/6,55 Zoll

Full HD+ wahrscheinlich

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Schlanke Blenden?

Das Samsung Galaxy S21 hat ein 6,2-Zoll-Display und das S21+ hat ein 6,7-Zoll-Display. Gerüchte besagen, dass das Galaxy S22 und S22+ an Größe verlieren werden, wobei das S22 einen 6,06-Zoll-Bildschirm und das S22+ einen 6,55-Zoll-Bildschirm bietet. Es gibt auch Behauptungen über schlankere Blenden und abgerundetere Ecken.

Wir würden erwarten, dass das Standard-S22 und das S22+ Full-HD+-Auflösungen sowie flache Displays bieten, wie dies beim S21 und S21+ der Fall war.

Unterstützung für HDR und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz werden bei allen S22-Modellen erwartet.

Qualcomm Snapdragon- und Exynos-Chipsätze der nächsten Generation

Mindestens 8 GB RAM

Kein Ladegerät im Karton

Was das Samsung Galaxy S22 und S22+ an Hardware bieten wird, ist derzeit noch nicht klar. Es ist wahrscheinlich, dass es je nach Region eine Aufteilung zwischen Qualcomm- und Exynos-Chipsätzen geben wird, wie dies bereits seit einigen Jahren der Fall ist. Der nächste Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm Snapdragon wird voraussichtlich im Dezember offiziell vorgestellt und wurde in Gerüchten als Snapdragon 898 bezeichnet, während der Exynos der nächsten Generation der 2200-Chipsatz mit AMD ist.

In Bezug auf andere Spezifikationen ist es wahrscheinlich, dass das S22 wie sein Vorgänger mindestens 8 GB RAM bietet und in einem Basismodell mit mindestens 128 GB Speicher erhältlich ist. Die S21-Reihe bietet keine microSD-Unterstützung, daher ist es unwahrscheinlich, dass die S22-Reihe dies leider wieder einführt.

Es ist ziemlich sicher, dass alle S22-Mobilteile 5G-kompatibel sein werden, und wir erwarten, dass das S22 schnelles Laden und schnelles kabelloses Laden unterstützt. Samsung hat bestätigt, dass das Ladegerät jedoch nicht mitgeliefert wird - ein Schritt, den Apple für seine iPhone 12-Serie gemacht und für die iPhone 13-Serie fortgesetzt hat.

Gerüchte besagen, dass das Galaxy S22 einen 3800-mAh-Akku und das S22+ einen 4600-mAh-Akku haben wird. Es gab auch Behauptungen von 3700 mAh für das Galaxy S22 und 4500 mAh für das Galaxy S22 +, die beide kleiner sind als ihre jeweiligen Vorgänger.

Kein ToF-Sensor

Dreifache Rückfahrkamera

Gerüchte besagen, dass die dreifache Rückfahrkamera des Galaxy S22 und Galaxy S22+ aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor sowie zwei 12-Megapixel-Sensoren für Ultraweitwinkel und Tele bestehen wird, wobei die Telekamera einen 3-fach-Zoom ermöglicht.

Es gibt auch Berichte, dass der ToF-Sensor auch beim Galaxy S22 nicht zurückkehren wird - wie beim S21-Modell nicht.

Das ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy S22 und S22+ gehört haben.

Tech-Reporter Max Weinbach schlägt vor, dass die kommenden Samsung S22-Flaggschiffe wieder Modelle enthalten werden, die sowohl mit Qualcomm- als auch mit Exynos-Chips ausgestattet sind.

oh yeah s22, s22+, s22 ultra wird eine exynos 2200 und eine Löwenmaul 898 Version haben



habe es vor ein paar wochen gefunden — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22. Oktober 2021

Ein Bild von gehärteten Glasscheiben, die angeblich auf dem Samsung Galaxy S22 und S22+ verwendet werden sollen, ist online durchgesickert und zeigt rundere Ecken und schlankere Blenden.

Dies ist das erste Mal, dass wir den Displayschutz aus gehärtetem Glas von Galaxy S22 und S22 + gesehen haben. Wir können feststellen, dass sie runder und etwas dicker sind als die S21-Serie. pic.twitter.com/3BhneQsSTq — Eisuniversum (@UniverseIce) 15. Oktober 2021

Ein weiterer Satz von Renderings wurde von @OnLeaks veröffentlicht, diesmal in Verbindung mit 91Mobiles und Zouton, die den S22 und S22+ zeigen.

GalaxyClub berichtete, dass die Akkukapazität der Galaxy S22-Serie geringer sein wird als die der Galaxy S21-Serie. Nur das Galaxy S22 Ultra soll gleich bleiben.

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter, dass Samsung sich für eine Hole-Punch-Kamera anstelle einer Kamera unter dem Display für die Galaxy S22-Reihe entscheiden wird.

Es kann bestätigt werden, dass die Galaxy S22-Serie immer noch Hole verwendet und immer noch das gleiche Kamerabereichsdesign wie die S21 verwendet — Eisuniversum (@UniverseIce) 14. September 2021

Leaker Ice Universe enthüllte einige Details darüber, was in Bezug auf Display-, Kamera- und Akkuspezifikationen für die Samsung Galaxy S22-Reihe erwartet wird.

Twitter-Nutzer FronTron behauptete, dass das Samsung Galaxy S22 mit einer dreifachen Rückfahrkamera ausgestattet sein wird, die aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor sowie zwei 12-Megapixel-Sensoren für Ultraweitwinkel und Teleobjektiv besteht, wobei die Telekamera einen 3-fach-Zoom ermöglicht. Er sagte, nehmen Sie das Leck mit einer Prise Salz.

Der Twitter-Nutzer @MauriQHD schlug vor, dass Samsung alle drei Modelle der Galaxy S22-Familie im Vergleich zur S21-Serie verkleinern wird. Das heißt: Die regulären S22, S22 Plus und S22 Ultra werden alle kleinere Bildschirme haben als ihre Vorgänger.

In der indischen BIS-Datenbank erschien ein Samsung 65-W-Schnellladeadapter, der ähnlich wie FCC oder TENAA funktioniert. Das Ladegerät deutet darauf hin, dass Samsung nach einem 65-W-Schnellladen für zukünftige Smartphones wie das S22 suchen könnte.

Sammobile berichtete, dass ET News behauptete, Samsung habe sich entschieden, keinen ToF-Sensor in die Galaxy S22-Modelle aufzunehmen.

Laut einem Bericht auf der niederländischen Seite Galaxy Club hofft Samsung, die Sensor-Shift-Technologie in seine kommenden Smartphone-Kameras einzubauen.

Es kursieren Berichte, dass Samsung mit Olympus über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei der Smartphone-Kameratechnologie gesprochen hat.

In einem Q&A-Bericht Auf der Mobile Press-Seite von Samsung bestätigte Samsung, dass es keine Ladegeräte für zukünftige Geräte im Lieferumfang enthalten würde.

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter, dass Samsung an neuen Exynos-Prozessoren arbeite, einschließlich der 9855 und 9925 – letztere möglicherweise mit AMD-GPU.