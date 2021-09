Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird gemunkelt, dass das Samsung Galaxy S21 FE - oder "Fan Edition", also eine günstigere Version des Flaggschiff-Handys des koreanischen Unternehmens - möglicherweise auf den Hackklotz gefallen ist und verschrottet werden soll.

Der Grund? Die internationale Knappheit an Chipsätzen sorgt für Nachholbedarf und Lieferschwierigkeiten – bis dahin überlegt Samsung, ob es das Galaxy S21 FE überhaupt auf den Markt bringen soll.

Das frühere S20 FE – das viel Kritikerlob erhielt, einschließlich unserer glühenden Überprüfung des Mobilteils – war ein solcher Erfolg, weil es viele der Top-Funktionen der Galaxy S-Serie lieferte, aber zu einem geringeren Preis des Top-Tier-Flaggschiffs .

Was dieses Gerücht noch schwieriger macht, ist, dass wir ziemlich sicher sind, dass der S21 FE so gut wie fertig ist. Tatsächlich hat Samsung selbst das Produkt Anfang des Jahres versehentlich auf Instagram durchgesickert . Also bei einem Fanfavoriten die Türen schließen zu müssen (der Produktname macht wirklich Sinn) wäre ein Schlag.

Die koreanische Website Digital Daily zitiert in einer exklusiven am 27. September veröffentlichten Pressemitteilung einen Vertreter von Samsung Electronics, der die Absage der S21 FE Unpacked-Veranstaltung im Oktober bestätigt – der dann weiter sagt: "Wir [Samsung ist] überprüfen den Smartphone-Start selbst".

Vielleicht bedeutet es eine Verzögerung, vielleicht ist das Ende der Linie für die Fan Edition-Reihe - oder zumindest bis die Lieferketten-Pipeline in Zukunft etwas freier ist. Hier wird gehofft.