Samsung Galaxy S22 und S22+ Leaks geben uns einen detaillierten Blick auf das nächste Flaggschiff

(Pocket-lint) - Durchgesickerte Renderings von Samsungs nächstem Flaggschiff der Galaxy-S-Reihe sind aufgetaucht und zeigen eine Reihe von Geräten mit ähnlichem, aber nicht identischem Design wie die S21-Serie .

Sowohl das S22- als auch das S22 Plus-Modell sind durchgesickert, beide durch den üblichen Render-Leaker @OnLeaks durch die Partnerschaft mit zwei anderen Veröffentlichungen.

Die beiden Modelle erscheinen – abgesehen davon, dass sie sich in der Größe unterscheiden – nahezu identisch. Beide haben den flachen, schmalen Bildschirm mit zentraler, winziger Punch-Hole-Kamera am oberen Rand. Tatsächlich wurden verschiedene Farben verwendet, um sie zu unterscheiden. Das normale S22 ist das dunkelgrüne Modell und das weiße ist das S22 Plus.

Auf der Rückseite sehen wir eine Wiederholung der prominenten Kameraeinheit mit drei Kameras, die ordentlich in einer Spalte angeordnet sind. Der Unterschied zur S21-Serie scheint darin zu bestehen, dass diese Kameraeinheit keine nahtlose Fläche mit dem Rahmen um den Rand des Telefons bildet.

Stattdessen scheint es sich eher um einen separaten Vorsprung zu handeln als um einen, der sich um die Seite legt. Möglicherweise, um das schlanke und schlanke Erscheinungsbild des restlichen Rahmens beizubehalten.

Darüber hinaus scheint die Rückwand (wahrscheinlich aus Kunststoff) auch beim S22 völlig flach zu sein und weist nicht die üblichen Rundungen an den Seiten auf. Generell wirkt es auch im Vergleich zu den diesjährigen Modellen der S-Serie schlank. Laut dem Leck ist der S22+ 7,6 mm groß, verglichen mit 7,8 mm beim S21+ , was in der Realität kein großer Unterschied ist.

Es wird erwartet, dass die nächsten Flaggschiffe von Samsung die Tradition fortführen, von den neuesten und leistungsstärksten Prozessoren angetrieben zu werden. Außerdem verfügen sie wahrscheinlich über eine sehr starke Kameraleistung und ein wasser- / staubdichtes Design.

Was andere Details angeht, werden wir sicher in den nächsten Monaten mehr klar werden, wenn der Start näher rückt.