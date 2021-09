Samsung Galaxy Z Flip 3 Tipps und Tricks: 12 coole Funktionen zum Ausprobieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Flip 3 ist wohl das aufregendste Telefon, das seit Jahren auf den Markt gebracht wurde, und sei es nur, weil es ein robustes Design und einen günstigeren Preis auf den Markt für faltbare Telefone brachte.

Und – wenn Sie das erkannt haben – und das Z Flip 3 zu Ihrem ersten flexiblen Smartphone-Kauf gemacht haben , gibt es viel in der Software, die es wert ist, in mehr als nur oberflächlich zu graben. Sehen Sie sich das Video unten an oder folgen Sie unseren schriftlichen Anweisungen, wenn es Ihnen leichter fällt. Tauchen wir ein!

Die wohl nützlichste Funktion des kleinen Cover-Screens auf der Vorderseite des Telefons ist die Möglichkeit, ihn als Monitor für die Kameras zum Aufnehmen von Selfies zu verwenden. Schon allein, weil es bedeutet, dass Sie außen die Kameras mit besserer Qualität verwenden, anstatt die schlechtere Selfie-Kamera, die in das Hauptdisplay geschnitten ist.

Um dies zu tun - bei geschlossenem Telefon - drücken Sie einfach zweimal schnell die Sleep / Lock-Taste an der Seite und die Kamera sollte automatisch starten. Wenn dies nicht der Fall ist, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Funktionen und tippen Sie auf "Seitentaste". Stellen Sie sicher, dass „Doppelt drücken“ eingeschaltet ist und dass „Schnellstartkamera“ aus der Liste ausgewählt ist.

Sobald Sie die Kamera gestartet haben, nehmen Sie ein Bild auf, indem Sie einfach auf den Bildschirm tippen, und Sie sehen eine kleine Countdown-Uhr, die Ihnen Zeit gibt, sich selbst einzurahmen, bevor das Foto aufgenommen wird. Wenn Sie ein Video aufnehmen möchten, wischen Sie einfach nach links oder rechts, bis "Video" angezeigt wird. Wischen Sie nach oben oder unten, um zwischen der Ultraweitwinkel- und der Hauptkamera zu wechseln.

Das diesjährige Cover Screen ist viel nützlicher als die vorherige Version und auch vollfarbig. Wenn Sie zu Einstellungen> Titelbildschirm> Uhrstil gehen, können Sie zwischen 11 verschiedenen Stilen wählen. Einige von ihnen haben ihre eigene animierte Grafik, aber mit den einfacheren können Sie ein Bild auswählen, das hinter der Uhr angezeigt werden soll.

Um Ihr eigenes Foto auszuwählen, wählen Sie den gewünschten Uhrstil - einen, der kein eigenes animiertes Bild hat -, tippen Sie dann auf "Hintergrundbild" und wählen Sie "Aus Galerie auswählen" aus dem Popup-Fenster.

Jetzt können Sie ein beliebiges Bild aus Ihrer eigenen Galerie auswählen. Tatsächlich können Sie bis zu 15 davon auswählen. Wenn Sie die gewünschten Bilder haben, können Sie sie zum Zoomen zusammenziehen und sie wie gewünscht einrahmen und speichern. Wenn Sie Ihren Titelbildschirm jetzt aufwecken, wird Ihr ausgewähltes Bild angezeigt, und wenn Sie mehr als eines ausgewählt haben, wird es jedes Mal durchgehen, wenn Sie es aufwecken.

Eines der coolen Dinge an einem flexiblen Klapptelefon ist, dass Sie es aufsetzen und ein freihändiges Selfie machen können. Öffnen Sie einfach die Kamera-App, wählen Sie Ihre nach vorne gerichtete Kamera und legen Sie das Telefon dann mit der Kamera auf Sie hin ab.

Passen Sie den Winkel des Bildschirms an, bis Sie eingerahmt sind. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Handfläche in die Kamera zeigen. Es startet automatisch einen Countdown und macht ein Selfie.

Wenn es nicht funktioniert, öffnen Sie das Einstellungsmenü in der Kamera-App, indem Sie auf das Zahnradsymbol in der Ecke tippen. Wischen Sie nach unten, bis Sie "Aufnahmemethoden" sehen, und stellen Sie sicher, dass "Handfläche anzeigen" aktiviert ist. Es gibt auch eine Option, um Sprachbefehle zu aktivieren.

Das Cover-Display zeigt Ihnen nicht nur Benachrichtigungen und eine Uhr an, sondern bietet Ihnen auch Zugriff auf eine Reihe von Widgets, indem Sie einfach nach links auf dem Bildschirm wischen. Dies können Wetterinformationen, Musiksteuerungen, ein Diktiergerät oder ein Timer sein. Während ein Standardsatz installiert ist, können Sie ihn in andere Widgets ändern.

Gehen Sie erneut zu Einstellungen > Cover-Bildschirm und wählen Sie diesmal "Widgets". Hier sehen Sie eine Liste der verfügbaren Optionen und Sie müssen nur die Optionen aktivieren, die Sie haben möchten, oder die deaktivieren, die Sie nicht haben. Und wenn Sie oben auf "Neu anordnen" klicken, können Sie die Reihenfolge ändern, in der sie angezeigt werden.

Bei einigen Apps können Sie, wenn Sie den Bildschirm in eine aufrechte Position klappen, die App auf der oberen Bildschirmhälfte und eine Reihe von Steuerelementen auf der unteren Bildschirmhälfte anzeigen. Dies ist vorerst eine Beta-Funktion, aber um es auszuprobieren, müssen Sie nur zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Labs gehen und dann "Flex-Modus-Bedienfeld" auswählen.

Sobald Sie die App eingeschaltet haben, wird die App jedes Mal, wenn Sie diese App öffnen und den Bildschirm um 90 Grad biegen, in die obere Hälfte aufsteigen und unten können Sie Lautstärke, Bildschirmhelligkeit, Screenshot und eine Verknüpfung für Herunterklappen des Benachrichtigungsschattens.

Eine potenziell nützliche Funktion – abhängig von Ihrem Alter oder Ihrem Gehör – ist die Funktion „Sound anpassen“. Gehen Sie zu Einstellungen> Töne und Vibration> Tonqualität und Effekte. Tippen Sie nun auf „Sound anpassen“.

In diesem Menü können Sie eine von vier voreingestellten Tonfrequenzoptionen auswählen, die generisch auf Altersgruppen zugeschnitten sind, basierend darauf, wie sich - im Durchschnitt - Teile Ihrer Hörempfindlichkeit im Laufe der Zeit ändern.

Wenn Sie einen maßgeschneiderten Test durchführen möchten, um zu sehen, wie Ihrer ist, und dann ein benutzerdefiniertes Profil erstellen möchten, klicken Sie einfach auf "Teste mein Gehör", schließen Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer an , gehen Sie in einen ruhigen Raum und führen Sie den Test durch.

Auf dem Startbildschirm sollten Sie einfach überall auf dem Hintergrund nach unten wischen können und Ihre Benachrichtigungen herunterklappen (Sie müssen nicht mehr nach oben greifen). Wenn es jedoch nicht aktiv ist, drücken Sie lange auf Ihr Hintergrundbild und tippen Sie auf "Einstellungen". Aktivieren Sie nun die Option "Nach unten wischen für Benachrichtigungsfeld".

Eine Option, die standardmäßig nicht aktiviert ist, besteht darin, dass Ihr Startbildschirm automatisch ins Querformat gedreht wird, wenn Sie das Telefon drehen. Sie können diese Funktion jedoch aktivieren. Drücken Sie einfach lange auf Ihr Hintergrundbild und tippen Sie erneut auf "Einstellungen". Schalten Sie nun den Schalter neben "In Querformat drehen" um.

Da der Akku des Galaxy Z Flip 3 nicht riesig ist, würden wir nicht empfehlen, dies ständig zu tun, aber Sie können die Rückseite des Telefons verwenden, um andere Produkte drahtlos aufzuladen. Es ist nützlich für Dinge wie Ihre kompatiblen Kopfhörer oder Smartwatches zum Beispiel.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, es zu verwenden. Sie können es einschalten, indem Sie Ihren Schnelleinstellungsschatten herunterklappen, darüber wischen und dann auf die Schaltfläche "Wireless Power Share" tippen. Alternativ öffnen Sie Einstellungen > Akku- und Gerätepflege > tippen Sie auf "Akku" und wählen Sie nun "Wireless Power Sharing" und schalten Sie es ein.

Wie bereits erwähnt, befindet sich in diesem Telefon ein ziemlich kleiner Akku, sodass Sie ein Limit festlegen können, wie viel dieser durch diese Funktion entladen werden darf. Tippen Sie einfach auf "Batterielimit" und stellen Sie einen Prozentsatz ein, mit dem Sie zufrieden sind.

Wenn Sie in den Akkueinstellungen bleiben, sehen Sie eine Option für "Weitere Akkueinstellungen". Hier gibt es eine Reihe von Optionen für eine mehr oder weniger effiziente Batterienutzung, aber eine Funktion, die dazu dient, Ihren Akku länger zu halten, ist der Umschalter für den "Akku schützen".

Wenn dies aktiviert ist, wird Ihr Akku nie über 85 Prozent aufgeladen und sollte dabei nicht so schnell abgebaut werden, als würden Sie ihn jedes Mal bis zu 100 Prozent aufladen. Dies bedeutet natürlich, dass Sie weniger Akkusaft zum Spielen haben, sodass Sie möglicherweise häufiger aufladen müssen.

Eine unserer am häufigsten verwendeten Funktionen auf jedem modernen Samsung-Telefon ist der Schlafenszeitmodus. Sie können eine Zeit festlegen, zu der der Bildschirm in Graustufen wechselt, sowie Benachrichtigungen stumm schalten, um Sie zu ermutigen, Ihr Telefon abzuheben und einzuschlafen. Öffnen Sie Einstellungen > Digital Wellbeing und Kindersicherung. Scrollen Sie nun nach unten und wählen Sie "Schlafenszeitmodus".

Sie können es manuell aktivieren, oder besser, aktivieren Sie die geplante Option und wählen Sie eine Uhrzeit aus, zu der es jede Nacht erscheinen soll und für welche Nächte es gelten soll.

Wenn Ihr Telefon gesperrt ist, befinden sich standardmäßig zwei Symbole unten auf dem Bildschirm: Telefon und Kamera. Wenn Sie sie in etwas anderes ändern möchten, gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren und wählen Sie "Verknüpfungen". Tippen Sie auf die linke Verknüpfung und wählen Sie eine der anderen Optionen aus, für die keine Entsperrung erforderlich ist. Sie können eine Taschenlampe haben, nicht stören oder den Diktiergerät oder Taschenrechner aktivieren.

Es gibt auch eine Liste von Apps, die Sie starten können, aber diese erfordern einen Fingerabdruck-Scan oder eine PIN/ein Passwort, um darauf zuzugreifen.