Samsung entfernt endlich Werbung aus seinen Standard-Apps

(Pocket-lint) - Zehn Jahre zu spät hat Samsung angekündigt, dass das Unternehmen die Werbung in einigen seiner "grundlegenden" Aktien-Apps einstellen wird, die in die Galaxy-Smartphones und -Tablets integriert sind.

In einem Bericht, der erstmals von der koreanischen Verkaufsstelle Yonhap zur Kenntnis genommen und in einer von The Verge erhaltenen Erklärung bestätigt wurde, fordert Samsung Benutzer, die nicht mit Anzeigen belästigt werden möchten, nicht mehr manuell auf, sie innerhalb von Samsung Weather, Samsung Pay und Samsung Theme zu deaktivieren Apps.

„Samsung hat beschlossen, die Werbung für proprietäre Apps einzustellen“

Anfangs gab es einige Verwirrung, ob die Entfernung von Anzeigen bei allen Samsung-Aktien-Apps oder nur bei den drei oben genannten Apps erfolgen würde, aber das Unternehmen stellte später klar, dass die Entfernung vorerst nur bei diesen drei erfolgt.

Das Update wird voraussichtlich "später in diesem Jahr" eintreffen, und wenn man bedenkt, dass Samsung die Hauptversionen für seine One UI Android-Skin normalerweise im vierten Quartal jedes Jahres herausbringt, ist es sinnvoll, dass dieses Update wahrscheinlich ungefähr zur gleichen Zeit eingeführt wird.

