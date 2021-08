Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat leise ein weiteres erschwingliches Galaxy-Handy vorgestellt.

Genannt das Galaxy A52s 5G, sind zu diesem Zeitpunkt nur Preis- und Funktionsdetails für Großbritannien bekannt. Das Einstiegsmodell ist mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher ausgestattet und kostet 409 £ , was es nur 10 £ teurer macht als das reguläre Galaxy A52 5G , das die gleiche Konfiguration hat. Preisinformationen für das 8GB + 256GB Modell sind noch nicht bekannt, ebenso wie die Verfügbarkeit für Märkte außerhalb Großbritanniens.

Diejenigen, die in Großbritannien leben, können das Galaxy A52s ab dem 24. August 2021 vorbestellen. Es wird zum Start in vier Farbvarianten erhältlich sein: Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet und Awesome White. Es wird voraussichtlich ab dem 3. September 2021 an Vorbesteller ausgeliefert.

Zu den weiteren Funktionen gehören ein flaches 6,5-Zoll-Infinity-O-Super-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, eine hintere Quad-Kamera mit OIS (bestehend aus einem 64-MP-Haupt-, Ultraweitwinkel-, Tele- und Makroobjektiv), 32-Megapixel-Selfie-Kamera und ein 4.500mAH Akku mit 25W Schnellladung.

Soweit wir das beurteilen können, besteht der Hauptunterschied zwischen dem A52 und dem A52s darin, dass das neuere Telefon einen leistungsstärkeren Snapdragon 778G 5G-Chipsatz hat.

