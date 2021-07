Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Mobile President von Samsung hat vor dem Galaxy Unpacked-Event des Unternehmens im August einen Blog-Beitrag veröffentlicht, um Informationen darüber zu enthüllen, was die Leute von der Show erwarten sollten, einschließlich der Tatsache, dass es dieses Jahr kein neues Note-Telefon geben wird und ein S-Pen für faltbare Geräte entwickelt wurde.

Samsungs Galaxy Unpacked-Event am 11. August wird komplett virtuell sein, wie die meisten Tech-Shows und Konferenzen heutzutage. Das Thema der Veranstaltung lautet laut Einladung von Samsung „ Get Ready to Unfold “. Dies deutet zusammen mit den jüngsten Lecks darauf hin, dass Samsung das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Z Fold 3 vorstellen wird. Erwarten Sie also kein neues Galaxy Note . Tatsächlich hat Samsung geärgert, dass es sich von der Serie entfernen könnte. Nun hat Samsungs TM Roh es offiziell bestätigt.

„Anstatt diesmal ein neues Galaxy Note zu enthüllen, werden wir die beliebten Note-Funktionen auf weitere Samsung Galaxy-Geräte ausweiten“, schrieb Roh.

Roh fügte hinzu: „Wir sind bereit, neue Höhen zu erreichen und noch mehr Menschen eine ganz neue Welt aufregender Erlebnisse zu eröffnen. Ich hoffe, Sie werden uns begleiten, wenn wir unsere nächste Galaxy Z-Familie vorstellen und einige faltbare Überraschungen teilen – einschließlich der ersten -ever S Pen, der speziell für faltbare Telefone entwickelt wurde."

Roh hat anscheinend auch bestätigt, dass Z Flip 3 und Fold 3 kommen. „Unsere dritte Generation faltbarer Geräte wird erstaunliche neue Multitasking-Fähigkeiten eröffnen.“ Schließlich verwies Rohs auf „Kooperationen mit vertrauenswürdigen Branchenführern wie Google und Microsoft“ und erwähnte die Wear OS 3-Plattform.

Setzen Sie hier ein Lesezeichen für Pocket-lints Guide zu Unpacked, wenn Sie die Show am Veranstaltungstag selbst sehen möchten. Wir haben auch viel von dem beschrieben, was Sie dort erwartet.