Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als würde Samsungs nächstes faltbares Gerät einen S Pen-Stift unterstützen, wie aus den Einreichungen der US-amerikanischen Federal Communication Commission für den S Pen Pro hervorgeht.

Der S Pen Pro scheint eine größere Version des S Pen mit Bluetooth-Konnektivität zu sein. Die FCC-Einreichungen für den Stift, die jetzt öffentlich sind, zeigen, dass er mit dem noch angekündigten Galaxy Z Fold 3 funktionieren wird. Es wird anscheinend auch das S21 Ultra, die Note 20-Reihe und mehr unterstützen. Die vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie in diesem Bild aus den Einreichungen:

Der Stylus wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen. Ein kürzlich von Leaker Evan Blass geteiltes Rendering zeigte, was das Galaxy Z Fold 3 mit einem neuen "Fold Edition" S Pen daneben zu sein scheint. Es wird davon ausgegangen, dass das Z Fold 3 mit dem Fold Edition-Stylus in der Box geliefert wird. Wenn ja, wird der S Pen Pro vielleicht separat verkauft.

Samsung hat gehänselt, dass es möglicherweise S Pen-Unterstützung für sein faltbares Gerät einführt. Während der Unpacked-Veranstaltung im letzten Jahr sagte TM Roh von Samsung, er freue sich, dass seine Kunden wünschen, dass der S Pen mit dem Fold funktioniert. Dann sagte er in einem Blog-Beitrag vom Dezember , dass Samsung vorhabe, die „beliebtesten Funktionen “ des Galaxy Note auf andere Geräte zu bringen – eine offensichtliche Anspielung auf die Unterstützung von Stiften als Hauptmerkmal der Note-Reihe. Darüber hinaus sagte Roh im Januar, dass Samsung „das S Pen-Erlebnis in Zukunft auf zusätzliche Gerätekategorien erweitern wird“.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 13 Juli 2021

FCC-Dokumente gehen normalerweise Produktankündigungen unmittelbar voraus. Da Blass auch durchgesickert hat, dass Samsungs nächstes Unpacked-Event für den 11. August 2021 angesetzt ist, könnten wir dann mehr über die Unterstützung von Galaxy Z Fold 3 und S Pen erfahren. Außerdem werden das Z Flip 3, zwei neue Galaxy Watches und neue Galaxy Buds erwartet.