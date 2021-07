Samsung Galaxy S21 FE-Farben im Bildleck enthüllt, aber es könnte einige schlechte Nachrichten geben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Samsung Galaxy S21 FE - Fan Edition - hat keinen Mangel an Leaks gesehen, daher haben wir bereits eine gute Vorstellung davon, wie es aussehen wird.

Das neueste Leck, das dem Stapel hinzugefügt wird, bringt eine Portion Authentizität mit sich, denn es sieht aus, als wäre es knochengetreues Samsung-Marketingmaterial. Es zeigt die erwarteten Grau-, Grün-, Weiß- und Violettfarben, etwas konservativer als die große bunte Streuung, die das Galaxy S20 FE bot.

Das Grau dürfte der Verkaufsschlager dieser Fan-Edition sein.

Damit sind die Gerüchte jedoch nicht zu Ende. Obwohl wir viele Beweise dafür gesehen haben, dass es sich um ein Qualcomm Snapdragon 888- Gerät handeln wird, deuten Gerüchte auf einen Wechsel zu Exynos hin.

Der Grund scheint die globale Halbleiterknappheit zu sein. Das ist angeblich hinter der Entscheidung, den Start auf später im Jahr zu verschieben – aber ein Wechsel zu Exynos könnte dazu führen, dass dieses Telefon scheitert.

Als das Galaxy S20 FE auf den Markt kam, war eine der Schlagzeilen, dass es weltweit Qualcomm Snapdragon-Hardware anbot – keine Regionalisierung wie beim Galaxy S20 oder Galaxy Note, sondern reines Qualcomm.

Das galt natürlich für diejenigen, die das 5G-Handy kauften – wenn Sie das billigere 4G-Modell wollten, würden Sie Exynos bekommen.

Wenn Samsung sich von einer der großen Schlagzeilen in der Fan Edition zurückziehen würde, würde das gegen den Grund seiner Existenz verstoßen. Es würde einfach ein weiteres Samsung-Handy werden und wir können uns nicht vorstellen, dass Samsung das so schnell wegwerfen würde, da einige Märkte schlecht darauf reagieren werden.

Was dies sein könnte - und was wir hoffen - ist etwas Verwirrung um zwei Versionen, vielleicht wieder 4G und 5G.

Obwohl wir noch nie ein großes Problem mit Exynos-Geräten hatten (was in Großbritannien die Norm ist), scheint es eine gemischte Botschaft zu sein, eine Fan-Edition auf den Markt zu bringen, die nicht das bietet, was die Fans wollen.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 2 Juli 2021

Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass es im Oktober angekündigt wird, aber mit einem Samsung Unpacked-Event, das voraussichtlich im August stattfinden wird, könnten wir dann eine offizielle Bestätigung erhalten.

Schreiben von Chris Hall.