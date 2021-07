Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Samsung das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Z Fold 3 während der Unpacked im Laufe dieses Sommers ankündigen wird, aber die Lecks sind in den letzten Wochen so dick und schnell gekommen, dass es so aussieht, als ob es nur noch sehr wenige Überraschungen geben wird.

Der neueste Leak des Galaxy Z Flip 3 stammt von Serienleaker Evan Blass , auch bekannt als @EvLeaks, und er ist gut. Blass teilte eine Reihe von GIFs über seinen Twitter-Account und enthüllte in kurzen, kurzen Videos vier Farboptionen des Galaxy Z Flip 3 5G.

Galaxy Z Flip3 5G pic.twitter.com/elWdV6uLuc — Evan Blass (@evleaks) 30. Juni 2021

Obwohl in den Tweets keine Spezifikationen detailliert wurden, zeigt Blass den Z Flip 3 5G aus allen Blickwinkeln in Gelb, Schwarz, Lila und einer grün/grauen Farbe, wobei das Design mit früheren Renderings und Lecks übereinstimmt. Es folgt auf einige von GizNext veröffentlichte Renderings, die auch mehrere Farboptionen für das Gerät enthüllten.

Basierend auf dem, was wir bisher gesehen und gehört haben, wird das Galaxy Z Flip 3 eine Dual-Kamera, ein größeres externes Display als sein Vorgänger haben und es wurde auch von einer IP-Einstufung und einem internen 120-Hz-Display gesprochen . Wir würden den Qualcomm Snapdragon 888 unter der Haube erwarten, obwohl Details zur Hardware in den Leaks im Vergleich zum Design eingeschränkter waren.

Im Moment ist nichts offiziell, obwohl Gerüchte besagen, dass Samsungs nächstes Unpacked entweder am 3. August oder am 11. August stattfinden könnte, wobei die Geräte am 27. August in den Verkauf gehen. Alle Gerüchte rund um das Galaxy Z Flip 3 könnt ihr in unserem separaten Feature nachlesen.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die besten Handys, die heute erhältlich sind von Chris Hall · 4 Kann 2021 Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können. Sie decken das Beste von iPhone und Samsung ab und bieten alles, was Android zu bieten hat

Schreiben von Britta O'Boyle.