Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung wird voraussichtlich noch vor Jahresende seine nächste Generation faltbarer Smartphones im Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 vorstellen. Der neueste Bericht legt nahe, dass wir die Geräte am 3. August bei einer Unpacked-Veranstaltung sehen werden.

Laut Jon Prosser von Front Page Tech , der eine mittelmäßige Erfolgsbilanz vorweisen kann, hat Samsung in Vorbereitung auf eine Veranstaltung am 3. August mit der Massenproduktion des Galaxy Z Fold 3 und des Galaxy Z Flip 3 begonnen, gefolgt von einer Markteinführung am 27. August.

Anscheinend bestellt das Unternehmen zwischen 50.000 und 70.000 Einheiten pro Tag von jedem Gerät, und es wird behauptet, dass Samsung zusammen 7 Millionen Einheiten des Z Fold 3 und des Z Flip 3 produzieren möchte, was deutlich mehr ist als für den Z Flip und Z-Falz 2 . Für die Vorgängergenerationen sollen zusammen ein bis zwei Millionen Einheiten produziert worden sein.

Andere Gerüchte besagen, dass das Samsung Galaxy Z Fold 3 mit S Pen-Kompatibilität und einem ähnlichen Design wie sein Vorgänger ausgestattet sein wird, jedoch möglicherweise mit einer zusätzlichen IP-Einstufung .

Das Galaxy Z Flip 3 soll ein zweifarbiges Design und ein größeres Cover-Display haben als der 1,1-Zoll-Bildschirm des ursprünglichen Z Flip .

Schreiben von Britta O'Boyle.