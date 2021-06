Samsungs AMD-GPU könnte im Juli 2021 angekündigt werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat die Tatsache nicht verborgen, dass es mit AMD an einer GPU für seine Geräte arbeitet. Laut einer Quelle mit einem guten Ruf für Samsung-Lecks könnten wir die erwartete Hardware im Juli 2021 angekündigt sehen.

Die Zusammenarbeit wurde erstmals 2019 angekündigt und es gab viele Spekulationen darüber, was wir tatsächlich bekommen werden. Auf der CES 2021 gab es eine große Bestätigung, als während der Exynos-Pressekonferenz bestätigt wurde, dass wir eine „GPU der nächsten Generation“ im „nächsten Flaggschiff-Produkt“ erhalten würden.

Das lässt viel Unklarheit, aber es gibt eine Denkweise, dass der neue Exynos mit AMD-Grafik das Samsung Galaxy Z Fold 3 antreiben wird.

Das würde Exynos einen Schub geben, da es oft hinter Qualcomm zurückbleibt – und es gibt etwas anderes, das das Fold als Flaggschiff von den bestehenden Galaxy S-Modellen unterscheidet.

Exklusiv:Samsung×AMD GPU sollte ursprünglich im Juni veröffentlicht werden, aber jetzt wurde es auf Juli verschoben, wenn wir die Leistung der AMD GPU auf Exynos und andere Details kennen werden. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY — Eisuniversum (@UniverseIce) 20. Juni 2021

Es gibt mehr, was wir nicht wissen, als was wir tun, aber wir erwarten, dass es das RDNA-Design von AMD verwendet. Die Quelle, UniverseIce, sagt, dass es ursprünglich für die Ankündigung im Juni vorgesehen war, aber dieses Datum hat sich jetzt auf Juli verschoben.

Es gab keinen Mangel an Lecks für das Samsung Galaxy Z Fold 3, in dem dieses Gerät untergebracht sein könnte, vom 7,55-Zoll-Display bis zur Kamera unter dem Display. Sicherlich wird das Interesse an diesem neuen Falthandy groß sein – vor allem, wenn Samsung damit seine neue mobile AMD-GPU präsentiert.

Schreiben von Chris Hall.