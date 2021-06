Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In den letzten Monaten gab es eine Reihe von Gerüchten um die Fan Edition des Galaxy S21 , aber die neueste enthüllt das Mobilteil in all seiner Pracht und all seinen Farben.

Serien-Leaker Evan Blass – der eine hervorragende Erfolgsbilanz vorweisen kann – hat ein Bild des Samsung Galaxy S21 FE aus mehreren Blickwinkeln und in den fünf Farboptionen getwittert, in denen es angeblich erscheinen soll.

Wie frühere Lecks angedeutet haben, scheint das Galaxy S21 FE eine dreifache Rückfahrkamera in der oberen linken Ecke zu haben, mit einem Gehäuse, das sich wie bei der S21-Reihe in das Display einfügt. Das Gehäuse, das vermutlich aus Kunststoff besteht, hat jedoch die gleiche Farbe wie der Rest des Geräts, während sich die S21-Reihe bei einigen Varianten für andere Farben entscheidet.

Oben auf dem scheinbar flachen Display befindet sich eine zentrale Punch-Hole-Kamera und unten ein USB-C-Anschluss, während sich die Lautstärkewippe und der Power-Button am rechten Rand befinden. Blass Tweet behauptet, dass das Gerät in Grün, Weiß, Blau, Grau und Violett erhältlich sein wird.

Frühere Gerüchte besagen, dass die S21 FE am 19. August starten könnte. Es soll 155,7 x 74,5 x 7,9 mm messen und mit einer IP68 Wasser- und Staubbeständigkeit ausgestattet sein . Es wird angenommen, dass das Display 6,4 Zoll groß ist, eine Full-HD+-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz hat, und es ist der Qualcomm Snapdragon 888-Chipsatz an Bord.

Alle Gerüchte rund um das Samsung Galaxy S21 FE könnt ihr in unserem separaten Feature nachlesen. Wir haben auch eine Funktion , die es mit dem Galaxy S21 vergleicht , und eine andere , die es mit dem Galaxy S20 FE vergleicht .

Schreiben von Britta O'Boyle.