(Pocket-lint) - „ Kann bestätigen: Fold 3 hat eine Kamera unter dem Display “, heißt es in dem Tweet von Max Winebach , einem freiberuflichen Autor für Android Police mit starker Erfolgsbilanz, der sich auf Samsungs nächstes faltbares Galaxy-Gerät bezieht.

Das ist zwar noch keine Tatsache – Samsung hat diese Funktion vor der Einführung des Z Fold 3 nicht bestätigt –, aber es gab einen langjährigen Kommentar über die Verwendung von Kameras unter dem Display durch das koreanische Unternehmen.

Es begann im Januar 2021, als Samsung sein erstes Under-Display-Kamera-Produkt offiziell vorstellte – unter Verwendung des Akronyms „UPC“, das für „Under Panel Camera“ steht, das das Unternehmen als Warenzeichen hat.

Aber dieses Produkt war nicht das damals unveröffentlichte Galaxy S21- Flaggschiff, wie viele für möglich hielten, um die Technologie zu verkörpern, sondern es war für einen Laptop bestimmt. Seit Februar 2021 ist jedoch die Rede davon, dass das Galaxy Fold 3 diese UPC-Technologie übernimmt , wie von Leaker IceUniverse detailliert beschrieben.

Es ist alles Teil des Gesamtbildes der Marktentwicklung, mit mindestens fünf Under-Display-Kamerageräten, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 erwartet werden. Nicht alle von Samsung, wohlgemerkt, da viele andere Hersteller auch ihren Teil dazu beitragen - Tatsächlich war ZTE der Spitzenreiter, nachdem es bereits das Axon 20 5G herausgebracht hatte , das die Technologie verkörpert.

Da haben wir es also: Es ist so gut wie bestätigt, dass das Galaxy Z Fold 3 eine Kamera unter dem Display haben wird – oder UPC, wenn Sie mit der Marketingabteilung gehen möchten – wenn Samsung sie entweder später in diesem Monat oder im nächsten Monat enthüllt (wenn die Gerüchte sind zu glauben). Aufregende Zeiten.

Schreiben von Mike Lowe.