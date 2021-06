Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy S21-Reihe – bestehend aus dem Standard S21, S21+ und dem S21 Ultra – wurde im Januar 2021 vorgestellt, sodass die Nachfolger noch nicht fällig sind.

Das hat die Spekulationen über die Galaxy S22-Reihe jedoch nicht gestoppt. Um die Geräte ranken sich bereits viele Gerüchte – vorerst voraussichtlich das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra.

Hier ist alles, was wir bisher über die Samsung Galaxy S22-Reihe gehört haben.

Möglicherweise Januar 2022

Ab £769/$799?

Das Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra wurden, wie bereits erwähnt, im Januar 2021 vorgestellt, obwohl dies früher als der typische Zeitplan des Unternehmens für die Einführung der Galaxy S-Serie war. Vor 2021 wurde das Sortiment im Februar vorgestellt und bis März verfügbar gemacht.

Ob der Januar der neue Zeitplan für die Galaxy-S-Reihe ist oder Samsung zu seinem alten Muster zurückkehrt, ist derzeit nicht klar. Es ist natürlich auch möglich, dass es für die Galaxy S22-Reihe einen ganz anderen Zeitplan gibt, zumal das Galaxy Note 21 dieses Jahr möglicherweise nicht stattfindet.

Preislich beginnt das Galaxy S21 in Großbritannien bei 769 £ und in den USA bei 799 $. Das Galaxy S21+ beginnt bei 949 GBP in Großbritannien und 999 US-Dollar in den USA und das Galaxy S21 Ultra beginnt bei 1149 GBP in Großbritannien und 1199 US-Dollar in den USA. Es ist wahrscheinlich, dass sich die jeweiligen Nachfolger auf einem ähnlichen Niveau halten werden, aber es ist noch zu früh, um das zu sagen.

Glasstic beim Standardmodell

Prominentes Kameragehäuse

S Pen-Unterstützung auf dem S22 Ultra

Die Samsung Galaxy S22-Reihe wird wahrscheinlich Designmerkmale teilen, wie dies bei der S21-Reihe der Fall ist. Zweifellos wird es einige Änderungen gegenüber der Baureihe 2021 geben, aber es könnte sein, dass es sich um kleinere Änderungen handelt als die zwischen der S20-Reihe und der S21-Reihe.

Wir würden Premium-Handys für die gesamte Produktpalette erwarten, aber es ist wahrscheinlich, dass sich zumindest das Standard-S22 für eine Kunststoffrückseite anstelle von Glas entscheidet, wie es beim S21 der Fall war. Bei allen S22-Modellen wird jedoch eine Wasserdichtigkeit und eine Aufladung über USB Typ-C erwartet.

Wir würden auch ein prominentes Kameragehäuse bei allen Modellen und eine Punch-Hole-Frontkamera erwarten, es sei denn, die Kameratechnologie unter dem Display hebt dieses Jahr ab. Selbst wenn dies der Fall ist, ist dies wahrscheinlich dem S22 Ultra vorbehalten. Das S22 Ultra wird wahrscheinlich auch S Pen-Unterstützung bieten wie das S21 Ultra, obwohl es großartig wäre, dies auch auf das Plus-Modell auszudehnen.

6,06 Zoll auf 6,81 Zoll?

Full HD+ bei Standard- und Plus-Modellen wahrscheinlich

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Das Samsung Galaxy S21 hat ein 6,2-Zoll-Display, das S21+ hat ein 6,7-Zoll-Display und das S21 Ultra hat ein 6,8-Zoll-Display. Ob Samsung weiterhin drei Geräte der S22-Reihe anbietet und in diesem Fall bei den gleichen Größen bleibt, ist noch nicht klar. Gerüchte besagen, dass alle drei an Größe verlieren werden, wobei der S22 einen 6,06-Zoll-Bildschirm bietet, der S22+ einen 6,55-Zoll-Bildschirm und der S22 Ultra einen 6,81-Zoll-Bildschirm.

Vom Standard S22 und S22+ erwarten wir allerdings Full-HD+-Auflösungen sowie flache Displays, wie es beim S21 und S21+ der Fall war. Das S22 Ultra wird unterdessen wahrscheinlich weiterhin eine höhere Auflösung und ein gebogenes Display bieten, aber das ist vorerst alles Spekulation.

Unterstützung für HDR und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz werden bei allen S22-Modellen erwartet. Es wurde jedoch behauptet, dass nur das S22 Ultra eine variable Bildwiederholrate bietet.

Qualcomm Snapdragon- und Exynos-Chipsätze der nächsten Generation

Mindestens 8 GB RAM

Kein Ladegerät im Karton

Im Moment ist nicht klar, was das Samsung Galaxy S22 an Hardware bieten wird, obwohl es wahrscheinlich den nächsten Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm Snapdragon an Bord haben wird – der wahrscheinlich im Dezember enthüllt wird – oder den Exynos-Chipsatz der nächsten Generation, je nachdem auf der Region.

Es gab Gerüchte, dass Samsung bereits an dem Exynos 9855-Chipsatz arbeitet, der für die 2022-Mobilteile gedacht sein soll, obwohl zu diesem Zeitpunkt wenig mehr bekannt gegeben wurde.

In Bezug auf andere Spezifikationen ist es wahrscheinlich, dass das S22 wie sein Vorgänger mindestens 8 GB RAM bietet und in einem Basismodell mit mindestens 128 GB Speicher erhältlich ist. Die S21-Reihe bietet keine microSD-Unterstützung, daher ist es unwahrscheinlich, dass die S22-Reihe dies leider wieder einführt.

Es ist ziemlich sicher, dass alle S22-Mobilteile 5G-kompatibel sein werden, und wir erwarten, dass das S22 mindestens einen 4000-mAh-Akku bietet, mit Unterstützung für schnelles Laden und schnelles kabelloses Laden. Samsung hat bestätigt, dass das Ladegerät jedoch nicht mitgeliefert wird – ein Schritt, den Apple für seine iPhone 12-Serie unternommen hat.

Kein ToF-Sensor

200MP-Sensor für S22 Ultra?

Zusammenarbeit auf den Karten?

Es gab Behauptungen, dass Samsung an einem 200-Megapixel-Kamerasensor arbeitet, der in das Galaxy S22 Ultra eingebaut werden könnte, und einige Berichte deuten darauf hin, dass Samsung und Olympus ebenfalls über eine Zusammenarbeit sprechen.

Darüber hinaus deuten andere Gerüchte darauf hin, dass Samsung sich mit der Sensor-Shift-Technologie befasst, wie sie das iPhone 12 Pro Max bietet, und es gab einige Gespräche über ein neues Periskopobjektiv, das die Objektive frei zwischen 3X und 10X Zoom bewegen kann, die für das S22 Ultra erhältlich sind.

Es gibt auch Berichte, dass der ToF-Sensor auch beim Galaxy S22 nicht zurückkehren wird - wie beim S21-Modell nicht.

Andere Gerüchte besagen, dass die dreifache Rückfahrkamera des Galaxy S22 aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor sowie zwei 12-Megapixel-Sensoren für Ultraweitwinkel und Tele bestehen wird, wobei die Telekamera einen 3-fach-Zoom ermöglicht. Der Leaker für dieses Gerücht soll jedoch mit einer Prise Salz aufgenommen werden, daher erwarten wir noch viele weitere Lecks in dieser Abteilung.

Das ist alles, was wir bisher über die Samsung Galaxy S22-Reihe gehört haben.

Twitter-Nutzer FronTron behauptete, dass das Samsung Galaxy S22 mit einer dreifachen Rückfahrkamera ausgestattet sein wird, die aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor sowie zwei 12-Megapixel-Sensoren für Ultraweitwinkel und Teleobjektiv besteht, wobei die Telekamera einen 3-fachen Zoom ermöglicht. Er sagte, nimm das Leck mit einer Prise Salz.

Der Twitter-Nutzer @MauriQHD schlug vor, dass Samsung alle drei Modelle der Galaxy S22-Familie im Vergleich zur S21-Serie verkleinern wird. Das heißt: Die regulären S22, S22 Plus und S22 Ultra werden alle kleinere Bildschirme haben als ihre Vorgänger.

Leaker Ice Universe enthüllte auf Weibo, dass die Elektromechanik- und Halbleiterarme von Samsung ihre Kräfte an einer neuen Lösung mit kontinuierlichem Zoom gebündelt haben, die vom Flaggschiff im nächsten Jahr übernommen werden könnte.

Es verwendet eine Periskop-Linseneinheit, die die Linsen frei zwischen dem 3-fachen und 10-fachen Zoom bewegen kann, wodurch die optischen Zoomfunktionen erheblich verbessert werden.

Samsung soll an einer 200-Megapixel-Kamera arbeiten, die zum S22 Ultra kommen könnte.

In der indischen BIS-Datenbank erschien ein Samsung 65-W-Schnellladeadapter, der ähnlich wie FCC oder TENAA funktioniert. Das Ladegerät deutet darauf hin, dass Samsung nach einem 65-W-Schnellladen für zukünftige Smartphones wie das S22 suchen könnte.

Sammobile berichtete, dass ET News behauptete, Samsung habe sich entschieden, keinen ToF-Sensor in die Galaxy S22-Modelle aufzunehmen.

Laut einem Bericht auf der niederländischen Seite Galaxy Club hofft Samsung, die Sensor-Shift-Technologie in seine kommenden Smartphone-Kameras einzubauen.

Es kursieren Berichte, dass Samsung mit Olympus über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei der Smartphone-Kameratechnologie gesprochen hat.

In einem Q&A-Bericht Auf der Mobile Press-Seite von Samsung bestätigte Samsung, dass es keine Ladegeräte für zukünftige Geräte im Lieferumfang enthalten würde.

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter, dass Samsung an neuen Exynos-Prozessoren arbeite, einschließlich der 9855 und 9925 – letztere möglicherweise mit AMD-GPU.

Schreiben von Britta O'Boyle.