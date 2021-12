Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy S21-Reihe – bestehend aus dem Standard S21, S21+ und dem S21 Ultra – wurde im Januar 2021 vorgestellt, sodass die Nachfolger bald fällig werden.

Es gibt viele Gerüchte um die S22-Reihe – voraussichtlich werden vorerst das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra sein.

Wir haben das Standard-Galaxy S22 und S22+ in einem separaten Feature behandelt, aber hier konzentrieren wir uns auf alles, was wir bisher über das Spitzenmodell Samsung Galaxy S22 Ultra gehört haben.

Möglicherweise Februar 2022

Ab 1.149 £/1.199 $?

Das Samsung Galaxy S21 Ultra wurde, wie bereits erwähnt, im Januar 2021 vorgestellt, obwohl dies früher als der typische Zeitplan des Unternehmens für die Einführung der Galaxy S-Serie war. Vor 2021 wurde das Sortiment im Februar vorgestellt und bis März verfügbar gemacht.

Ob der Januar der neue Zeitplan für die Galaxy-S-Reihe ist oder Samsung zu seinem alten Muster zurückkehrt, ist derzeit nicht klar. Es wurde ein Datum vom 8. Februar 2022 vorgeschlagen, mit einem Verkaufsdatum vom 18. Februar 2022, obwohl nichts offiziell gemacht wurde. Dies wäre eine etwas andere Zeitleiste, obwohl dies nicht sehr überraschend ist, da es 2021 keine Note 21 gab .

Preislich beginnt das Galaxy S21 Ultra bei 1.149 GBP in Großbritannien und bei 1199 US-Dollar in den USA. Es ist wahrscheinlich, dass sich der jeweilige Nachfolger in einem ähnlichen Rahmen halten wird, aber es ist noch zu früh, um das zu sagen.

Prominentes Kameragehäuse

S Pen integriert?

Lochkamera

Gerüchten zufolge soll das Samsung Galaxy S22 Ultra im Hinblick auf das Gehäuse der Rückkamera eine größere Designänderung erfahren, als dies von den Standard-S22-Modellen im Vergleich zu ihren Vorgängern erwartet wird.

Durchgesickerte Renderings deuten darauf hin, dass die S22 Ultra ein recht prominentes Kameragehäuse mit drei Linsen und einem Blitz in einem Quadrat bieten wird, während eine vierte Linse darunter sitzt, was für einen ungewöhnlichen Look sorgt. Es gab auch Bilder aus dem echten Leben, die darauf hindeuten, dass das S22 Ultra überhaupt kein Gehäuse hat, sondern nur angehobene Kameralinsen auf der Rückseite. Es gab auch den Vorschlag eines eingebauten S Pen - was die realen Bilder unterstützen, anstatt es nur zu unterstützen.

Wir würden ein Premium-Handy im S22 Ultra erwarten, mit einer Glasrückseite und durchgesickerten Renderings, die auf eine Punch-Hole-Kamera in der Mitte der Oberseite des Displays hindeuten, anstatt eine Kamera unter dem Display, wie es das Galaxy Z Fold 3 bietet. Wasserdichtigkeit wird erwartet, ebenso wie das Aufladen über USB Typ-C.

6,81 Zoll, Quad-HD+

120 Hz variable Bildwiederholfrequenz

Schlanke Blenden?

Das Samsung Galaxy S21 Ultra hat ein 6,8 Zoll großes Display. Gerüchte deuten darauf hin, dass Samsung die Größe seiner Displays in der S22-Reihe reduzieren könnte, daher ist derzeit nicht klar, welche Bildschirmgröße das S22 Ultra bieten könnte. Es werden auch schlankere Einfassungen und abgerundetere Ecken der Displays behauptet.

Wir würden erwarten, dass das S22 Ultra weiterhin eine höhere Auflösung und ein gebogenes Display bietet als die Standardmodelle S22 und S22+, obwohl dies vorerst Spekulation ist.

Unterstützung für HDR und eine variable Bildwiederholfrequenz von 120 Hz werden beim S22 Ultra wieder erwartet, wie es das S21 Ultra bietet.

Qualcomm Snapdragon- und Exynos-Chipsätze der nächsten Generation

Mindestens 12 GB RAM

Kein Ladegerät im Karton

Derzeit ist noch nicht klar, was das Samsung Galaxy S22 Ultra an Hardware bieten wird, wohl aber das nächste Flaggschiff des Qualcomm Snapdragon-Prozessors an Bord haben – die 8 Gen 1 – oder den Next-Gen Exynos 2200-Chipsatz mit AMD. je nach Region.

In Bezug auf andere Spezifikationen ist es wahrscheinlich, dass das S22 Ultra wie sein Vorgänger mindestens 12 GB RAM bietet und in einem Basismodell mit mindestens 128 GB Speicher erhältlich ist. In Benchmark-Tests ist jedoch auch ein 8-GB-RAM-Modell aufgetaucht. Die S21-Reihe bietet keine microSD-Unterstützung, daher ist es unwahrscheinlich, dass die S22-Reihe dies leider wieder einführt.

Es ist ziemlich sicher, dass alle S22-Mobilteile 5G-kompatibel sein werden, und wir erwarten, dass das S22 schnelles Laden und schnelles kabelloses Laden unterstützt. Samsung hat bestätigt, dass das Ladegerät jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist - ein Schritt, den Apple für seine iPhone 12-Serie unternommen und für die iPhone 13-Serie fortgesetzt hat.

Gerüchte besagen, dass das Galaxy S22 Ultra einen 5000-mAh-Akku haben wird – wie das S21 Ultra, obwohl es behauptet wird, dass es 45-W-Schnellladung unterstützt.

200MP-Sensor für S22 Ultra?

Zusammenarbeit auf den Karten?

Ähnliches Setup wie S21 Ultra

Es gab Behauptungen, dass Samsung an einem 200-Megapixel-Kamerasensor arbeitet, der in das Galaxy S22 Ultra eingebaut werden könnte, und einige Berichte deuten darauf hin, dass Samsung und Olympus ebenfalls über eine Zusammenarbeit sprechen.

Darüber hinaus deuten andere Gerüchte darauf hin, dass Samsung sich mit der Sensor-Shift-Technologie befasst, wie sie die iPhone 13-Reihe bietet, und es gab einige Gespräche über ein neues Periskopobjektiv, das die Objektive frei zwischen 3X- und 10X-Zoom bewegen kann, die für das S22 Ultra erhältlich sind.

Andere Gerüchte besagen, dass das Galaxy S22 Ultra eine Quad-Rückfahrkamera haben wird, die aus einem verbesserten 108-Megapixel-Hauptsensor mit einer f/1.8-Blende, einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor mit f/2.2-Blende und zwei 10-Megapixel-Teleobjektiven besteht. eines mit einer Blende von f/4,9 und einem 10-fach-Zoom und das andere mit einer Blende von f/2.4 und einem 3-fach-Zoom. Wenn dies der Fall ist, sieht es so aus, als ob es keinen großen Unterschied in der Kamerakonfiguration zum Galaxy S21 Ultra geben wird.

Das ist alles, was wir bisher über das Samsung Galaxy S22 Ultra gehört haben.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra erschien auf einer Geekbench-Website (entdeckt von MySmartPrice) mit der Modellnummer SM-S908B.

Jon Prosser hat auf seinem Twitter- Account einige Bilder veröffentlicht, in denen das Galaxy S22 Ultra hautnah und ein Erscheinungsdatum enthüllt werden.

Jon Prosser

Ein weiterer Tweet von @UniverseIce gibt uns einen genaueren Blick auf das Samsung S22 Ultra. Der Leaker sagt, dass der Bildschirm des S22 Ultra eine kleinere Krümmung als die des Note 20 Ultra haben wird und dem Note 10+ ähnlicher sein könnte.

Das vollständig weiterentwickelte Note20 Ultra heißt S22 Ultra pic.twitter.com/RkKYawREqK — Eisuniversum (@UniverseIce) 2. November 2021

Laut einem Tweet von @UniverseIce auf Twitter wird das Kamerasystem des S22 Ultra den gleichen Ansatz verfolgen wie das S21 Ultra und bietet ein Quad-Kamerasystem mit zwei Zoomobjektiven.

S22 Ultra-Kamera

108mp Verbesserte Version von HM3 Main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X Sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X neue Sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X neue Sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 — Eisuniversum (@UniverseIce) 26. Oktober 2021

Samsungs Flaggschiff-Smartphone von 2022, das Samsung Galaxy S22 Ultra, wird laut Leaks von Ice Universe mit 45-W-Schnellladeunterstützung und einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet sein.

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 Minuten 70% — Eisuniversum (@UniverseIce) 23. Oktober 2021

Tech-Reporter Max Weinbach schlägt vor, dass die kommenden Samsung S22-Flaggschiffe wieder Modelle enthalten werden, die sowohl mit Qualcomm- als auch mit Exynos-Chips ausgestattet sind.

oh yeah s22, s22+, s22 ultra wird eine exynos 2200 und eine Löwenmaul 898 Version haben



hab es vor ein paar wochen gefunden — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22. Oktober 2021

Leaker @OnLeaks hat eine Reihe von Renderings mit @digitindia veröffentlicht, die einen frühen Blick darauf zeigen, was dem Samsung Galaxy S22 Ultra gesagt wird.

Sooo... Hier kommt dein allererster und erster Blick auf das #Samsung #GalaxyS22Ultra und sein ziemlich "einzigartiges" Gehäusedesign für die Rückfahrkamera! (360°-Video + atemberaubende 5K-Renderings + Abmessungen)



Im Namen von @digitindia -> https://t.co/vBGM3WJfru pic.twitter.com/YDqfFrVGLW — Steve H.McFly (@OnLeaks) 24. September 2021

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter, dass das Galaxy S22 Ultra einen blinden S Pen haben wird.

GalaxyClub berichtete, dass die Akkukapazität der Galaxy S22-Serie geringer sein wird als die der Galaxy S21-Serie. Nur das Galaxy S22 Ultra soll gleich bleiben.

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter, dass Samsung sich für eine Lochkamera anstelle einer Kamera unter dem Display für die Galaxy S22-Reihe entscheiden wird.

Es kann bestätigt werden, dass die Galaxy S22-Serie immer noch Hole verwendet und immer noch das gleiche Kamerabereichsdesign wie das S21 verwendet — Eisuniversum (@UniverseIce) 14. September 2021

Leaker Ice Universe enthüllte einige Details darüber, was in Bezug auf Display, Kamera und Akkuspezifikationen für die Samsung Galaxy S22-Reihe erwartet wird.

Der Twitter-Nutzer @MauriQHD schlug vor, dass Samsung alle drei Modelle der Galaxy S22-Familie im Vergleich zur S21-Serie verkleinern wird. Das heißt: Die regulären S22, S22 Plus und S22 Ultra werden alle kleinere Bildschirme haben als ihre Vorgänger.

Leaker Ice Universe enthüllte auf Weibo, dass sich Samsungs Elektromechanik- und Halbleiter-Arme an einer neuen Lösung mit kontinuierlichem Zoom zusammengetan haben, die vom Flaggschiff im nächsten Jahr übernommen werden könnte.

Es verwendet eine Periskop-Linseneinheit, die die Linsen frei zwischen dem 3X- und 10X-Zoom bewegen kann, wodurch die optischen Zoomfunktionen erheblich verbessert werden.

Samsung soll an einer 200-Megapixel-Kamera arbeiten, die zum S22 Ultra kommen könnte.

Ein 65-W-Schnellladeadapter von Samsung erschien in der indischen BIS-Datenbank, der ähnlich wie FCC oder TENAA funktioniert. Das Ladegerät deutet darauf hin, dass Samsung nach einem 65-W-Schnellladen für zukünftige Smartphones wie das S22 suchen könnte.

Sammobile berichtete, dass ET News behauptete, Samsung habe sich entschieden, keinen ToF-Sensor in die Galaxy S22-Modelle aufzunehmen.

Laut einem Bericht der niederländischen Website Galaxy Club hofft Samsung, die Sensor-Shift-Technologie in seine kommenden Smartphone-Kameras einzubauen.

Es kursieren Berichte, dass Samsung mit Olympus über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei der Kameratechnologie für Smartphones gesprochen hat.

In einem Q&A-Bericht Auf der Mobile Press-Seite von Samsung bestätigte Samsung, dass es keine Ladegeräte für zukünftige Geräte im Lieferumfang enthalten würde.

Leaker Ice Universe behauptete auf Twitter, dass Samsung an neuen Exynos-Prozessoren arbeite, einschließlich der 9855 und 9925 – letztere möglicherweise mit AMD-GPU.