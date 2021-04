Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gab mehrere Gerüchte über zahlreiche Geräte, die darauf hindeuten, dass die Under Display Camera-Technologie keine Million Meilen vom Erscheinen auf Telefonen entfernt ist.

Das neueste Leck - vom Serienlecker Ice Universe (@UniverseIce) - behauptet jedoch, dass es nur noch wenige Monate bis zum Erscheinen sein könnte, was darauf hindeutet, dass Under Display Cameras in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auf mindestens fünf Geräten offiziell debütieren wird.

Ice Universe nennt einige dieser Geräte lose, was darauf hindeutet, dass ein Samsung-Faltgerät die Technologie zusammen mit dem Xiaomi Mi Mix 4, dem Oppo-Faltgerät und Geräten von Vivo und ZTE bietet.

In der zweiten Jahreshälfte wird die Under Display Camera offiziell vorgestellt, darunter mindestens Samsung (zusammenklappbar), Xiaomi (MIX4), OPPO (zusammenklappbar), vivo und ZTE (stark verbesserte Version).

Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass das Samsung Galaxy Z Fold 3 eine Frontkamera unter dem Display bieten wird, und Ice Universe hat zuvor behauptet, es sei "sehr wahrscheinlich", diese Technologie zu verwenden, sodass wir vermuten, dass es sich um das klappbare Samsung-Gerät handelt, auf das sich der neueste UniverseIce-Tweet bezieht die Z-Falte 3.

Das Galaxy Z Fold 3 wird voraussichtlich auch Unterstützung für den S Pen bieten - wiedas Galaxy S21 Ultra - und es wird voraussichtlich irgendwann im Juni oder Juli eintreffen, obwohl noch nichts bestätigt ist.

Das Xiaomi Mi Mix 4 wird seit geraumer Zeit gemunkelt, obwohl Ice Universe kürzlich sagte, dass eine Kamera unter dem Display auf dem Gerät erscheinen würde, während das erste Oppo-Faltgerät - ohne das Konzept Oppo Nendo - kürzlich ebenfalls in Gerüchten auftauchte Vorschlag für einen Start im Jahr 2021.

Ice Universe verrät nicht, woher die Informationen stammen, aber er hat eine anständige Erfolgsbilanz. Vielleicht werden Kameras mit Unteranzeige die neue Punch-Hole-Kamera für 2021 sein.

Schreiben von Britta O'Boyle.