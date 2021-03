Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung wird an diesem Mittwoch ein Online-Unpacked-Event veranstalten, um sein neues 5G-Smartphone vorzustellen. Sie müssen jedoch nicht so lange warten, um so ziemlich alles herauszufinden, was es zu wissen gibt.

Das Samsung Galaxy A52 5G ist in der französischen Version von Amazon in seiner ganzen Pracht erschienen. Was wie Pressebilder und Details aussieht, wurde auch online geteilt.

Letzteres beinhaltet sogar das andere große neue Telefon der A-Serie, das während der Veranstaltung auf den Markt gebracht werden soll, das A72.

Amazon France

Die Amazon-Liste bezieht sich auf das 128 GB große schwarze A52 5G-Modell, bei dem die Bildschirmgröße 6,5 Zoll und das Gesamtgewicht 187 g beträgt.

Es kann auf der Website vorbestellt werden und gilt ab dem 17. März, dem Tag des Unpacked-Events. Der Preis ist bei 487,19 € (ca. 418 £ / 580 $) aufgeführt.

Die Presseinformationen wurden von Evan Blass (@evleaks) auf seiner Voice-Seite veröffentlicht . Es zeigt sich auch, dass der A52 und der A72 die Schutzart IP67 für Wasser- und Staubdichtigkeit haben, dass die Bildschirmauflösung FHD + (2220 x 1080) beträgt und die Akkulaufzeit mehr als 48 Stunden betragen soll.

Sowohl die A52 als auch die A72 werden über fünf Kameras verfügen, wobei letztere ebenfalls über einen 3-fachen Zoom verfügen. Es wird auch bestätigt, dass die Bildschirmgröße für den A52 6,5 Zoll beträgt (der A72 6,7 Zoll).

Sonos Roam, Oppo Find X3 Pro und mehr - Pocket-Lint Podcast 94 von Rik Henderson · 15 März 2021

Wir werden diesen Mittwoch mit Sicherheit herausfinden, wann Pocket-Lint Ihnen alle Neuigkeiten bringt, sobald es passiert.

Schreiben von Rik Henderson.